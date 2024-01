Inde : un temple hindou construit au sommet d’une mosquée rasée aide Modi à renforcer sa position politique

NEW DELHI (AP) — Trois décennies après que des foules hindoues ont démoli une mosquée historique, le Premier ministre indien Narendra Modi assistera à la cérémonie. consécration d’un grand temple hindou sur le même site lundi dans le cadre d’une démarche politique visant à renforcer son parti avant un vote national crucial.

Les experts affirment que le temple, dédié à la divinité la plus vénérée de l’hindouisme, Lord Ram, sera cimenté. L’héritage de Modi – durable mais aussi controversé – comme l’un des dirigeants les plus importants de l’Inde, qui a cherché à transformer le pays d’une démocratie laïque en une nation ouvertement hindoue.

« Dès le début, Modi a eu pour objectif de marquer sa permanence dans l’histoire. Il a veillé à cela avec le Temple Ram », a déclaré Nilanjan Mukhopadhyay, expert en nationalisme hindou et auteur d’un livre sur Modi.

Beaucoup voient l’ouverture du temple comme le début de la campagne électorale de Modi, un nationaliste déclaré qui a été largement accusé de épouser la suprématie hindoue dans une Inde officiellement laïque. Le parti nationaliste hindou de Modi devrait une fois de plus exploiter la religion à des fins politiques lors des prochaines élections nationales d’avril ou de mai et assurer le pouvoir pour un troisième mandat consécutif.

Le Premier ministre indien Narendra Modi effectue la cérémonie d’inauguration d’un temple dédié au dieu hindou Ram, à Ayodhya, en Inde, le 5 août 2020. (AP Photo/Rajesh Kumar Singh, File)

Transformée en événement national par le parti au pouvoir Bharatiya Janata, l’ouverture du temple à Ayodhya – une petite ville du nord de l’Inde qui a été un point chaud historique – devrait trouver un écho profond auprès des électeurs hindous.

De nombreux partisans de Modi le considèrent comme responsable de restaurer la fierté hindoue en Indeoù les musulmans représentent un peu plus de 14 % de la population.

“Ce qui se fait à Ayodhya, le type d’échelle à laquelle il est construit en ce moment va en fait le faire ressembler au Vatican hindou, et c’est ce qui va être rendu public”, a déclaré Mukhopadhyay. “Modi ne va pas perdre une seule opportunité d’essayer de vendre le mérite d’avoir construit un temple.”

Construit pour un coût estimé à 217 millions de dollars, le temple Ram est central pour les hindous qui croient que le Seigneur Ram est né à l’endroit exact où les musulmans moghols ont construit la mosquée Babri au XVIe siècle au sommet des ruines du temple. La mosquée a été démolie par des foules hindoues en décembre 1992, déclenchant des émeutes à l’échelle nationale qui ont tué plus de 2 000 personnes, pour la plupart musulmanes. Il a déclenché des événements qui ont redéfini la politique de l’identité sociale en Inde et a propulsé le BJP de Modi de deux sièges parlementaires dans les années 1980 à sa domination politique actuelle.

Au début des années 1990, Modi, alors dirigeant local peu connu dans son État natal du Gujarat, a également contribué à organiser une agitation publique visant à renforcer le soutien à la construction de ce qui est aujourd’hui le temple Ram sur le site de l’ancienne mosquée de Babri.

Des groupes musulmans ont mené une bataille judiciaire de plusieurs décennies pour la restauration de la mosquée de Babri. Le différend terminé en 2019 lorsque, dans une décision controversée, la Cour suprême indienne a qualifié la destruction de la mosquée de « violation flagrante de l’État de droit », mais a accordé le site aux hindous. Le tribunal a accordé aux musulmans un terrain différent dans une zone isolée.

Cette histoire chargée reste une blessure ouverte pour de nombreux musulmans, et certains disent que le temple est le plus grand témoignage politique de la suprématie hindoue.

« On craint que ce gouvernement et tous ses affiliés veuillent effacer toute trace de civilisation musulmane ou islamique du pays », a déclaré Ziya Us Salam, auteur du livre « Être musulman dans l’Inde hindoue ».

Des musulmans indiens organisent un sit-in à New Delhi pour marquer le 20e anniversaire de la démolition de la mosquée Babri à Ayodhya, dans le nord de l’Inde, le 6 décembre 2012. (AP Photo/Saurabh Das, File)

Les musulmans indiens ont de plus en plus être attaqué ces dernières années par des groupes nationalistes hindous, et au moins trois mosquées historiques du nord de l’Inde sont impliquées dans des litiges judiciaires en raison des affirmations de nationalistes hindous qui affirment qu’elles ont été construites sur les ruines de temples. Les nationalistes hindous ont également déposé de nombreuses plaintes devant les tribunaux indiens. cherchant à devenir propriétaire de centaines de mosquées historiques.

« D’un côté, ils veulent changer le nom de toutes les villes qui ont un nom à consonance musulmane. De l’autre côté, ils veulent se débarrasser de pratiquement toutes les mosquées, et les tribunaux sont heureux d’accepter les requêtes sous n’importe quel prétexte », a déclaré Salam.

La reconstruction du temple sur le site contesté fait partie de la stratégie électorale du BJP depuis des décennies, mais c’est Modi – arrivé au pouvoir en 2014 sur une vague de renouveau hindou – qui a finalement supervisé cette promesse après avoir assisté à sa cérémonie d’inauguration en 2020.

Avant son ouverture, Modi a demandé aux gens de célébrer à travers le pays en allumant des lampes dans les maisons et dans les sanctuaires locaux, affirmant que le temple sera un symbole « d’unité culturelle, spirituelle et sociale ». Son gouvernement a également annoncé lundi une fermeture d’une demi-journée de tous ses bureaux pour permettre aux salariés de participer aux célébrations. Modi a publié des timbres-poste sur le temple Ram et des projections en direct de la cérémonie sont prévues dans tout le pays.

Des partisans de la ligne dure hindoue se tiennent au sommet de l’un des trois dômes de la mosquée Babri du XVIe siècle avant sa destruction à Ayodhya, en Inde, le 6 décembre 1992. (AP Photo/Udo Weitz, File)

Dans de nombreuses villes et villages, les drapeaux de couleur safran, symbole du nationalisme hindou, sont devenus omniprésents. Un certain nombre d’autres hommes politiques, stars de cinéma de premier plan et industriels sont également attendus.

Mais l’événement sera aussi marqué par quelques absences remarquées.

Certains dirigeants de l’opposition boycottent la cérémonie, la dénonçant comme un stratagème politique et accusant le gouvernement d’exploiter la religion à des fins politiques. Quatre autorités religieuses hindoues clés ont refusé d’assister à l’inauguration, deux d’entre elles affirmant que la consécration d’un temple inachevé va à l’encontre des écritures hindoues et que Modi n’est pas un chef religieux et n’est donc pas qualifié pour diriger la cérémonie.

Salam a déclaré que Modi avait effacé la frontière entre l’État et la religion en faisant de sa foi une exposition publique qui a dynamisé ses partisans inconditionnels.

Des fidèles hindous participent à un rituel religieux dans un camp érigé pour les personnes arrivant pour assister à l’ouverture lundi d’un temple dédié à la divinité hindoue Lord Ram à Ayodhya, en Inde, le vendredi 19 janvier 2024. (AP Photo/Rajesh Kumar Singh)

« À quand remonte la dernière fois qu’il a agi en tant que Premier ministre ? Il y a eu de nombreux cas où il s’est comporté soit comme un leader du BJP, soit comme une mascotte de l’Hindutva, rarement comme le Premier ministre indien », a déclaré Salam.