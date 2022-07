Inde. Un meurtre brutal filmé attise les tensions religieuses

New Delhi

CNN

—



Les tensions religieuses éclatent en Inde à la suite du meurtre présumé d’un Hindou par deux assaillants musulmans alors que les autorités tentent d’empêcher la vidéo de l’attaque brutale de circuler en ligne.

Les responsables de la ville occidentale d’Udaipur, dans l’État du Rajasthan, ont annoncé un couvre-feu et bloqué l’accès à Internet après que les vidéos de l’incident soient devenues virales sur les réseaux sociaux, déclenchant une indignation massive à travers le pays.

Dans une vidéo, on peut voir deux hommes commencer à attaquer la victime. Dans un autre, deux hommes musulmans semblent avouer le crime et prétendent avoir « décapité » l’homme hindou. Cependant, la police de l’État a déclaré mercredi à CNN que la victime avait de profondes coupures sur tout le corps, y compris des entailles au cou, mais qu’il n’avait pas été décapité.

Les deux suspects auraient tué la victime, un tailleur, après la publication d’un message sur son compte de réseau social en faveur du porte-parole national désormais suspendu du parti Bharatiya Janata (BJP) au pouvoir en Inde, Nupur Sharma, qui a fait des commentaires désobligeants sur le prophète de l’islam Mohammed, Le responsable de la police du Rajasthan, Hawa Singh Ghumaria, a déclaré mercredi à CNN.

La victime a été arrêtée le 12 juin pour avoir prétendument « enflammé les sentiments religieux » et a depuis été libérée sous caution, a déclaré Ghumaria.

Les deux suspects ont été arrêtés et une enquête est en cours, a écrit mardi le ministre en chef de l’État, Ashok Gehlot, sur Twitter.

Les autorités de l’État ont réagi en déployant plus de 600 policiers dans la région.

“Cet incident est très honteux”, a déclaré Ghumaria lors d’une conférence de presse mardi, avant d’exhorter le public à ne pas regarder les vidéos et d’appeler au calme.

« Il y aura des tensions. Il y en a toujours après un tel incident, mais tout est sous contrôle », a-t-il déclaré.

Le meurtre a ravivé les flammes d’une situation déjà instable entre la majorité hindoue de l’Inde et sa communauté musulmane minoritaire, qui représentent environ 14% des 1,3 milliard d’habitants du pays.

Asaduddin Owaisi, député et président du parti politique All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen, a condamné le meurtre et exigé “l’action la plus stricte possible” contre les suspects.

“Il ne peut y avoir aucune justification”, a-t-il écrit mardi sur Twitter. « La position constante de notre parti est de s’opposer à une telle violence. Personne ne peut se faire justice lui-même. »

Le chef du parti d’opposition du Congrès, Rahul Gandhi, s’est dit “profondément choqué” par l’incident.

“La brutalité au nom de la religion ne peut être tolérée”, a-t-il écrit sur Twitter. « Nous devons nous unir pour vaincre la haine. J’appelle tout le monde à maintenir la paix et la fraternité.

Les tensions entre hindous et musulmans sont restées constantes tout au long de l’histoire moderne de l’Inde, dégénérant parfois en violence, mais les analystes et les militants affirment que les relations se sont détériorées depuis que le Premier ministre Narendra Modi et son BJP sont arrivés au pouvoir avec un programme nationaliste hindou en 2014.

Depuis lors, le parti au pouvoir a été accusé à plusieurs reprises par des groupes de défense des droits, des militants et des partis d’opposition d’attiser le sentiment anti-musulman.

Le BJP a déclaré dans un communiqué publié sur son site Internet plus tôt ce mois-ci que le parti respectait toutes les religions. “Le BJP dénonce fermement l’insulte de toute personnalité religieuse de toute religion”, a-t-il déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, l’Inde s’est empressée de contenir les retombées diplomatiques alors qu’au moins 15 pays à majorité musulmane ont condamné les remarques de Sharma à propos du prophète Mahomet. L’incident a déclenché un tollé parmi les principaux partenaires commerciaux arabes de l’Inde et des appels de partout dans le Golfe pour boycotter les produits indiens.

Les protestations contre ses commentaires sont devenues meurtrières en Inde après que deux garçons musulmans ont été tués dans l’est de l’État du Jharkhand ce mois-ci, avec une enquête en cours pour déterminer qui a tiré les balles mortelles.

Le BJP a suspendu Sharma et le ministère indien des Affaires étrangères a publié une déclaration disant que ses commentaires “ne reflètent en aucune manière les vues du gouvernement indien”.