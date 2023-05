Inde : Un homme meurt après que l’éléphant « tueur » Arikomban se soit déchaîné | Nouvelles du monde

Un éléphant sauvage qui a terrorisé des villages et détruit des dizaines de maisons, de magasins et de voitures ces derniers mois en Inde a tué un onzième homme au cours du week-end, selon des informations locales.

L’éléphant, nommé Arikomban, avait fait des ravages dans la ville de Cumbum dans l’État du Tamil Nadu ces derniers jours.

Les autorités de la région avaient exhorté les habitants à rester à l’intérieur pendant le week-end alors qu’ils tentaient de tranquilliser et de déplacer l’éléphant.

Les autorités ont également coupé l’électricité et les transports publics pendant que l’éléphant se frayait un chemin à travers la ville.

L’homme qui a été tué était un conducteur d’autorickshaw, qui se trouvait dans son véhicule lorsque l’éléphant l’a détruit.

Il s’est échappé mais a subi une grave blessure à la tête et une hémorragie interne après être tombé alors qu’il tentait de fuir l’éléphant.

L’animal a également blessé au moins trois autres personnes.

Il s’est depuis retiré dans les forêts de la région.

Ces dernières années, on pense qu’Arikomban a tué au total 11 personnes et détruit environ 300 maisons et magasins dans le sud Indien États du Kerala et du Tamil Nadu.

Le nom de l’éléphant peut être traduit par « riz tusker » dans la langue malayalam, parlée au Kerala.

Il a gagné son nom en faisant souvent des descentes dans les magasins et les cuisines locales pour le riz.

Arikomban a également fait l’objet d’une affaire devant la Haute Cour du Kerala intentée par des résidents en colère appelant le gouvernement local à faire face aux attaques récurrentes d’éléphants.

Un long métrage sur la vie de l’éléphant est également en cours de développement.