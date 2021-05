Inde rappelée en raison de la présentation de la Ligue des champions de l’AFC: Glan Martins

FC Goa milieu de terrain Glan Martins a attribué sa première inclusion dans la liste des probables de 28 membres pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 à Doha à sa performance lors des matches de phase de groupes de l’AFC Champions League (ACL) qui se sont tenus récemment à Goa.

Le FC Goa, club de la Super League indienne (ISL), avait fait match nul trois matchs – contre Al Rayyan du Qatar et Al Wahda des Emirats Arabes Unis – et avait perdu deux des trois autres matchs par des marges étroites, grâce aux arrêts du gardien Dheeraj Singh et au jeu difficile de Martins.

«La Ligue des champions de l’AFC m’a donné la confiance nécessaire pour performer au plus haut niveau. Nous avons joué parmi les meilleures équipes d’Asie, donc cela m’aidera beaucoup en équipe nationale « , a déclaré le joueur de 26 ans de Goa.

«Je faisais de mon mieux à chaque fois que je montais sur le terrain. Peu importe que ce soit à l’entraînement ou en match. J’ai travaillé dur toutes ces années et j’ai reçu un appel. Il est maintenant temps de faire mes preuves au plus haut niveau », a déclaré Martins au Times of India avant de partir mercredi pour Doha.

L’Inde doit affronter le Qatar le 3 juin, le Bangladesh le 7 juin et l’Afghanistan le 15 juin, les trois matchs étant disputés au stade Jassim Bin Hamad de Doha. Parmi les 28 nommés pour le camp, Martins reste le seul joueur à avoir atteint un camp de l’équipe nationale pour la toute première fois.

Félicitant Martins, le directeur du football du FC Goa, Ravi Puskur, a déclaré: «Je suis sûr que Glan ajoutera une couche supplémentaire d’acier au milieu de terrain s’il lui est donné l’opportunité d’y aller et de performer. Brandon Fernandes et Glan Martins ont montré qu’ils étaient parfaitement capables d’affronter certains des meilleurs joueurs du football asiatique et je suis sûr qu’ils seront également capables de performer à un niveau similaire pour l’équipe nationale. «

Pas moins de cinq joueurs du FC Goa ont atteint la liste des 28 membres – Brandon Fernandes, Adil Khan, Ishan Pandita et Dheeraj Singh étant les quatre autres.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici