Inde Milieu de terrain de hockey féminin Salima Tete

La talentueuse milieu de terrain indienne de hockey féminin Salima Tete a déclaré que l’équipe voulait désespérément remporter une médaille aux Jeux du Commonwealth de Birmingham après une désastreuse campagne de Coupe du monde plus tôt cette année. L’équipe féminine indienne a remporté une médaille de bronze à Birmingham après avoir battu la Nouvelle-Zélande 2-1 lors d’une séance de tirs au but.

Mais avant cela, l’Inde a subi une sortie décevante lors de la Coupe du monde organisée conjointement par l’Espagne et les Pays-Bas, terminant une humble neuvième.

“Après avoir connu une mauvaise campagne lors de la Coupe du monde féminine de hockey FIH Espagne et Pays-Bas 2022, l’objectif de l’équipe et notre objectif étaient très clairs. Nous voulions bien faire aux Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham, il n’y avait pas d’autre option », a-t-elle déclaré dans le programme « Hockey Te Charcha ».

«Nous étions sûrs que nous devions obtenir une médaille avant de retourner en Inde. Kuch na kuch karna salut hai (Je devais faire quelque chose) », a-t-elle ajouté.

À 20 ans, Salima est l’une des plus jeunes membres de l’équipe indienne de hockey féminin. Bien qu’elle soit encore nouvelle dans l’organisation nationale, elle attribue au sport le mérite d’avoir changé sa vie.

“Jouer pour l’Inde a vraiment beaucoup changé ma vie, cela m’a donné tout ce que j’aurais pu demander. Je veux juste continuer à jouer pour le pays et gagner plus de matchs », a noté Salima.

Salima idolâtre l’ancienne capitaine indienne Asunta Lakra et Nikki Pradhan, qui ont toutes deux eu une grande influence dans sa carrière.

«Je suis venu au hockey par le biais des championnats nationaux juniors et j’avais un modèle à suivre à Asunta Lakra. Je voulais devenir comme elle, quand je l’ai vue jouer. Je sentais que si elle pouvait le faire, moi aussi.

« Nikki Pradhan est une figure très importante dans mon développement et a toujours eu assez de temps pour moi. Ma famille aussi est très favorable et ils ne pensent pas aux difficultés, ma famille, mes parents et mes frères et sœurs sont très favorables », a-t-elle déclaré.

Salima a également déclaré que l’interaction avec le Premier ministre Narendra Modi après le retour de l’équipe de Birmingham s’est avérée très motivante.

“Rencontrer le PM était une très grande chose pour quelqu’un comme moi. Le fait que nous rencontrions tous le PM est une source de motivation. C’est une motivation pour nous de continuer à travailler dur et d’obtenir de bons résultats », a-t-elle déclaré.

