Inde: l’incendie de l’hôpital Covid tue 18 personnes lors de la dernière catastrophe alors que la crise virale du pays devient incontrôlable

Un incendie HORREUR dans un hôpital spécialisé de Covid en Inde a tué au moins 18 personnes alors que sa crise virale continue de devenir incontrôlable.

Plus tôt dans la journée, 401 993 cas supplémentaires ont été signalés par des médecins dans le pays – la première fois que la barre des 400 000 a été dépassée.

Un incendie d’horreur dans un hôpital de Covid en Inde a tué au moins 18 personnes[/caption]

L’incendie meurtrier a été déclenché dans l’État occidental du Gujarat vendredi soir, dans la dernière tragédie mortelle de l’hôpital du pays durement touché.

Cela a commencé vers minuit dans le service de soins intensifs de l’hôpital Patel Welfare – un établissement désigné pour la pandémie – dans la ville de Bharuch.

«Seize patients et deux membres du personnel sont morts dans l’incendie. Douze d’entre eux sont morts à cause du feu et de la fumée », a déclaré RV Chudasama, un surintendant de la police à Bharuch.

« Une enquête préliminaire montre que l’incendie a été causé par un court-circuit. »

Les chaînes d’information locales ont montré des images d’une salle d’hôpital complètement détruite par l’incendie.

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré dans un tweet qu’il était «peiné par la perte de vies humaines due à un incendie dans un hôpital de Bharuch».

L’incendie meurtrier a été déclenché dans l’État du Gujarat, dans l’ouest de l’Inde[/caption]

Tout a commencé vers minuit dans le service de soins intensifs de l’hôpital Patel Welfare[/caption]

Le système de santé indien a du mal à faire face à la crise des coronavirus, qui a tué 211853 personnes et infecté plus de 19 millions de personnes.

Il a maintenant le deuxième plus grand nombre total d’infections à coronavirus au monde après les États-Unis.

Une douzaine de personnes auraient été tuées après un autre incendie meurtrier dans un hôpital traitant des patients Covid dans une banlieue de Mumbai le 23 avril.

Auparavant, 22 patients sont décédés dans un hôpital public du Maharashtra, où se trouve Mumbai, lorsque les réserves d’oxygène se sont épuisées en raison d’un réservoir qui fuyait.

La dernière tragédie survient alors que l’Inde se prépare à lancer une nouvelle campagne de vaccination, bien que certains États aient averti qu’ils ne disposaient pas de suffisamment de doses pour faire face à la demande.

L’Inde est le plus grand producteur mondial de vaccins, mais a encore du mal à approvisionner sa population de 1,4 milliard d’habitants.

Modi a organisé une réunion d’urgence du cabinet vendredi, et il a été annoncé qu’à partir de samedi, tous les adultes de plus de 18 ans devaient être vaccinés.

Un homme portant un EPI exécute les derniers rites d’un parent décédé dans une carrière de granit désaffectée[/caption]

L’Inde a maintenant le deuxième plus grand nombre total d’infections à coronavirus au monde[/caption]

Mais certains États ont déjà déclaré qu’ils ne seraient pas en mesure de gérer cela en raison d’un manque d’approvisionnement.

Le ministre de la Santé de New Delhi, Satyender Jain, a révélé que la capitale n’avait pas les doses nécessaires pour vacciner les personnes âgées de 18 à 44 ans.

Le ministre en chef de la ville, Arvind Kejriwal, a déclaré: «Nous espérons que nous aurons des vaccins demain ou après-demain… Je vous demande de ne pas faire la queue dans les centres de vaccination samedi.»

Le Sun Online a révélé à quel point les Indiens désespérés se sont tournés vers les sorciers qui les marquent avec des fers chauds pour les débarrasser de Covid.

Beaucoup ont recours au traitement atroce car ils croient que Covid est un «mauvais esprit», a révélé Ashita Rebecca Singh, médecin dans le nord-ouest de l’état du Maharashtra.

Les corps s’entassent dans les hôpitaux du vaste pays[/caption]

Un travailleur utilise une machine de pulvérisation de fumigation près d’un centre de vaccination à Mumbai[/caption]

Le pays a traversé la première vague de la pandémie lorsqu’il est entré dans un verrouillage strict entre le 25 mars et le 31 mai 2020.

Après la levée du verrouillage, le pays a été frappé par une vague d’infections mais les hôpitaux n’ont pas été débordés.

Effrayée par les répercussions de la fermeture économique – qui pèse lourdement sur un système déjà aux prises avec la pauvreté – l’Inde a été autorisée à poursuivre sa vie de tous les jours.

L’un des principaux virologues indiens, le Dr Shahid Jameel, a déclaré: «Nous baissons la garde. C’était de la complaisance.

En mars 2021, l’Inde a été déclarée rouvrir.





Des matchs de cricket et des festivals religieux massifs, tous en grande partie sans masque, ont eu lieu.

Le Dr Jameel, de l’Université d’Ashoka, a déclaré: «C’étaient tous des événements super-propagateurs possibles.»

À présent, le gouvernement national compte sur les autorités locales pour gérer l’épidémie.