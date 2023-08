Inde. Les tensions s’intensifient entre les communautés hindoues et chrétiennes après une flambée de violence meurtrière | Nouvelles du monde

Un conflit sectaire vicieux s’est emparé du petit État indien de Manipur pendant des mois.

Bien qu’il y ait eu des tensions dans le passé entre la communauté majoritaire hindoue Meitei et la tribu minoritaire chrétienne Kuki-Zomi dans le nord-ouest éloigné du pays, elles se sont transformées en combats acharnés depuis mai.

Les manifestations de rue ont éclaté en violence armée suite aux demandes d’étendre le statut tribal officiel aux Meiteis, leur donnant droit à des avantages auparavant réservés aux Kukis.

Le groupe minoritaire a fait valoir que cela renforcerait l’influence déjà forte de la communauté dominante et conduirait à un empiètement sur leurs terres.

Plus de 140 personnes ont jusqu’à présent été tuées dans les troubles et des centaines blessées, tandis qu’une vidéo montrant deux femmes Kuki défilées nues et agressées par des hommes Meitei – dont une aurait été violée collectivement – a suscité l’indignation.

Alors que les tensions montent, le journaliste indien de Sky, Neville Lazarus, visite un village qui a connu une recrudescence de la violence.

Un poste de contrôle dans une zone de Kuki





Vous obtenez un sentiment de tension à l’approche du village frontalier de Phoghakhao Ikhai dans le district de Bishnupur.

La sécurité est forte car c’est le dernier village Meitei sous le contrôle de la communauté majoritaire.

De là, la route nationale deux mène au district sud de Chaurachandpur, un bastion de la communauté tribale Kuki-Zomi.

Alex, un commando des forces de l’État, me conduit jusqu’à une maison qui a brûlé pendant la nuit.

Il a dit : « C’est comme une guérilla, ils viennent des montagnes en nous tirant dessus et en lançant des bombes qu’ils fabriquent eux-mêmes.

La maison fume encore et tout est détruit.

Des milliers de soldats ont été envoyés dans la région





Jyoti, 32 ans, a déclaré que c’était la maison de sa grand-mère.

Décrivant l’attaque, il a ajouté : « Environ 50 à 100 militants venant de la colline tirent sur des civils, puis ils brûlent notre maison ».

Jyoti ramasse les cartouches vides des fusils automatiques et pointe du doigt les impacts de balles dans le bâtiment voisin.

Des maisons ont été rasées dans les deux communautés





Des milliers de soldats et de membres des forces militaires, paramilitaires et de sécurité indiennes ont été déployés pour maintenir la paix.

Alex nous emmène dans un blockhaus paramilitaire d’où un soldat me montre les positions des Kukis tribaux qui ont creusé le long des contreforts des montagnes.

Les militaires sont là pour arrêter la violence, mais sont souvent accusés de se ranger du côté de l’autre communauté.

Un officier des Assam Rifles, qui n’a pas voulu être nommé, a déclaré: « Nous sommes pris au milieu, même nos fournitures sont larguées par hélicoptère alors que nos convois sont arrêtés et ne sont pas autorisés à passer. »

Nous voyageons de l’autre côté de la division dans le territoire tribal Kuki.

Le Lan, un enseignant devenu combattant bénévole, a déclaré: « C’est un combat pour la survie, pour moi et nos générations futures. »

Scannant la zone avec des jumelles, il ajouta : « On voit le bunker ennemis là-bas, le bunker Meitei, donc quand ils tirent, il faut riposter pour qu’ils ne s’aventurent pas sur notre territoire. Pour les repousser on a aussi pour leur tirer dessus. »

Les volontaires de Kuki disent que c’est un « combat pour la survie »





John, un diplômé universitaire qui occupe un autre poste, a déclaré: « Ils nous attaquent toutes les nuits, entre minuit et trois heures du matin. Ils utilisent des mortiers qui sont fournis par l’État, cela nous inquiète. »

Alors que nous nous dirigeons vers la ville principale de Chaurachandpur, il y a des points de contrôle avec des dizaines de femmes qui examinent les véhicules et l’identité des personnes.

Mercy a déclaré: « Nous vérifions les infiltrés Meitei et ceux qui portent des armes et de la drogue. »

Lors d’un sit-in de protestation dans la ville, des milliers de femmes se sont rassemblées pour chanter et prier pour celles qui sont mortes.

Un mur des martyrs avec des photographies de tous ceux qui ont été tués dans la violence forme une toile de fond de la scène d’où sont prononcés les discours.

Un mur des martyrs affiche des photos de victimes de la violence





Il y a des dizaines de cercueils alignés – un symbole de ce que les familles ont vécu.

Il n’y a pas de fermeture pour les familles car plus de 90 corps sont toujours dans les morgues des hôpitaux d’Imphal.

Le plan est de faire un enterrement de masse uniquement lorsque tous les corps seront ramenés sur leur territoire.

Ginza Vualzong, porte-parole de l’Indigenous Tribal Leaders Forum (ITLF), une organisation faîtière de tribus importantes, a déclaré : « La situation est instable et loin d’être normale.

« Nous ne voyons plus aucune possibilité de vivre ensemble. La seule solution est que le gouvernement central nous donne une administration séparée. »

La communauté majoritaire Meitei allègue que la tribu Kuki est impliquée dans la culture du pavot, le commerce illégal de la drogue et des armes et fait venir des ressortissants birmans pour se battre pour eux.

Des milliers de personnes ont été forcées de fuir des deux côtés et de chercher refuge dans des camps de réfugiés





Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a été sévèrement critiqué pour ne pas avoir fait assez et plus tôt.

Il s’est prononcé sur la violence le premier jour de la session de la mousson du parlement plusieurs semaines plus tard.

Il y a un clivage clair.

La vallée d’Imphal a été débarrassée des Kukis tribaux, leurs maisons, commerces et églises ont été incendiés.

La même chose a été faite aux communautés Meitei vivant dans des zones tribales, avec des propriétés démolies et des terres rasées.

La violence du tac au tac a laissé des milliers de personnes sans abri et forcées de vivre dans des camps de réfugiés.

Hatoi, 36 ans, qui s’est enfui dans la forêt avec 300 autres personnes, a déclaré : « Les foules ont brûlé tout notre village, ce n’est pas sûr pour nous.

« Nous pensions que nous étions comme des frères et sœurs, mais ils ont brûlé nos maisons et nous ont rendus sans abri. Nous ne leur faisons pas confiance, nous ne pouvons pas vivre avec eux. »

Ici, la haine et la violence dévorent tout, créant des différences qui mettront des générations à disparaître.