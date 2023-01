Inde: La police et les étudiants s’affrontent alors que les tensions montent à propos d’un documentaire interdit de la BBC sur le Premier ministre Narendra Modi | Nouvelles du monde

Les tensions se sont intensifiées en Inde alors que la police et les étudiants étaient impliqués dans des échauffourées à propos d’un documentaire de la BBC examinant le rôle du Premier ministre Narendra Modi lors des émeutes de 2002 au Gujarat.

La deuxième et dernière partie de la série a été projetée au Royaume-Uni mardi soir, tandis que les autorités du la plus grande démocratie du monde a été tenter d’empêcher la diffusion de l’émission controversée dans ses collèges, ses universités et sur les réseaux sociaux.

Les efforts du gouvernement ont été critiqués comme une attaque contre la liberté de la presse – tandis que les protestations appelant à son dépistage ont continué de se propager.

Mercredi, la police a affronté des manifestants à l’Université Jamia Millia Islamia de New Delhi, où un groupe d’étudiants a déclaré qu’il prévoyait de projeter le documentaire interdit.

Image:

La police devant l’entrée principale de l’Université Jamia Millia Islamia. Photo : AP



La police équipée de gaz lacrymogène et de tenue anti-émeute s’est rassemblée devant les portes du campus et a arrêté au moins six étudiants alors que les troubles éclataient.

Cela survient après que l’université Jawaharlal Nehru de la capitale a coupé l’électricité et Internet sur son campus mardi avant que le documentaire ne soit projeté par un syndicat d’étudiants. Des centaines de personnes l’auraient alors vu sur leurs ordinateurs portables et leurs téléphones portables.

Les autorités de l’Université d’Hyderabad, dans le sud de l’Inde, ont lancé une enquête après qu’un groupe d’étudiants a montré le documentaire interdit plus tôt cette semaine.

La Fédération des étudiants de l’Inde a déclaré qu’elle prévoyait de montrer le documentaire dans tous les États indiens.

Le gouvernement fédéral indien a bloqué le documentaire de la BBC au cours du week-end et a interdit aux gens de partager des clips sur les réseaux sociaux, invoquant des pouvoirs d’urgence en vertu de ses lois sur les technologies de l’information.

Twitter et YouTube se sont conformés à la demande et ont supprimé de nombreux liens vers le documentaire.

Inde : La question Modi examine le rôle du Premier ministre lorsqu’il était ministre en chef de l’État occidental du Gujarat, alors qu’il était en proie à des émeutes.

Image:

Le Premier ministre indien Narendra Modi était auparavant ministre en chef du Gujarat



Selon les chiffres officiels, la violence a fait plus de 1 000 morts, pour la plupart des musulmans, et a éclaté après qu’un train transportant des pèlerins hindous a pris feu, tuant 59 personnes.

Les militants des droits de l’homme estiment qu’au moins le double de ce nombre est mort dans les émeutes.

Monsieur Modi a nié les accusations selon lesquelles il n’aurait pas réussi à arrêter la violence.

Lire la suite:

Colère face à une offre d’indemnisation de 6 000 £ pour les victimes de l’effondrement mortel d’un pont en Inde

Manifestations en Inde contre l’augmentation des factures de nourriture et de carburant

Les soupçons selon lesquels M. Modi soutenait discrètement les émeutes ont conduit le Royaume-Uni, les États-Unis et l’UE à lui refuser un visa – une décision qui a depuis été annulée.

La semaine dernière, le ministère indien des Affaires étrangères a qualifié le documentaire de “morceau de propagande conçu pour promouvoir un récit particulièrement discrédité”.

Mais la BBC a déclaré que le programme avait été “rigoureusement étudié” et impliquait un large éventail de voix et d’opinions – et a ajouté que le gouvernement indien “avait refusé de répondre” aux questions soulevées dans la série.