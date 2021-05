Inde: la crise de Covid montre une négligence en matière de santé publique, des problèmes et un sous-investissement

Une famille attend dans une ambulance avec un patient qui a été testé positif au COVID-19, pour son admission dans un hôpital de Kolkata, en Inde, le 10 mai 2021. Debarchan Chatterjee | NurPhoto | Getty Images

L’attention du monde est maintenant sur l’Inde, l’épicentre de la pandémie mondiale alors que le pays combat une deuxième vague meurtrière de Covid-19. La tragédie humaine qui se déroule a mis à nu les problèmes profondément enracinés qui affligent le système de santé publique indien après des décennies de négligence et de sous-investissement. La crise a mis le système de santé publique de l’Inde à genoux. Des scènes d’hôpitaux à court de lits et des personnes à la recherche désespérée d’oxygène vital ou de fournitures médicales essentielles pour leurs proches ont fait la une des journaux internationaux.

Faibles allocations aux soins de santé

Pendant longtemps depuis son indépendance en 1947, la santé n’était pas considérée comme une dépense économiquement productive dans le pays – contrairement aux investissements dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et des services, a déclaré à CNBC K Srinath Reddy, président de la Public Health Foundation of India. « Pendant plusieurs décennies, les systèmes de santé en Inde n’ont pas reçu le respect et les ressources qu’ils méritent. Le financement public de la santé a stagné autour de 1% du PIB et les dépenses directes de santé dépassaient 60% même ces dernières années », a-t-il déclaré. dans un e-mail. « Le gouvernement central ainsi que la plupart des gouvernements des États avaient de faibles allocations pour la santé dans leurs budgets. » Les dépenses de santé de l’Inde sont comparativement bien inférieures à celles de nombreux autres pays. Les États-Unis ont consacré près de 17% de leur produit intérieur brut aux soins de santé publics en 2018, tandis que la France et l’Allemagne ont dépensé plus de 11% de leur PIB cette année-là, selon les données de la Banque mondiale. Comparaison de l’Inde avec le reste des pays BRICS – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud – jeLa ndia a dépensé le moins en soins de santé en 2018. Le Brésil a consacré 9,5% de son PIB aux soins de santé cette année-là, l’Afrique du Sud 8,1%, la Russie 5,3% et la Chine 5,35%. L’Inde est désormais le deuxième pays le plus infecté au monde, derrière les États-Unis seulement.

La nation sud-asiatique a signalé plus de 300 000 nouvelles infections quotidiennes au cours des dernières semaines. Cumulativement, les infections à Covid ont atteint près de 24,7 millions avec plus de 270 284 décès dimanche, selon les données du ministère de la Santé. Cependant, les experts de la santé préviennent que les chiffres sont probablement largement sous-déclarés et que la véritable ampleur des infections à Covid et le bilan humain ne seront peut-être jamais officiellement connus. Dans un rapport récent de Fitch Solutions, la firme de recherche a déclaré qu’en dépit de plusieurs réformes des soins de santé, l’Inde reste mal placée pour lutter contre la propagation rapide de la pandémie. << Avec 8,5 lits d'hôpitaux pour 10 000 habitants et 8 médecins pour 10 000 habitants, le secteur de la santé du pays n'est pas équipé pour une telle crise. De plus, l'inefficacité, le dysfonctionnement et la pénurie aiguës des systèmes de soins de santé dans le secteur public ne répondre aux besoins croissants de la population », ajoute le rapport. Les chiffres sont sombres pour un pays comme l’Inde avec une population de 1,4 milliard d’habitants, soit 18% de la population mondiale.

Manque de volonté politique

La deuxième vague de l’Inde a commencé vers février et s’est accélérée en mars et avril. Le virus s’est propagé rapidement en raison de la complaisance envers le port de masque lors des festivals religieux et des rassemblements politiques qui ont attiré de grandes foules dans diverses régions du pays. Alors que la pandémie a mis en évidence les faiblesses structurelles du système de santé publique indien, ces problèmes ont toujours existé, a déclaré Chandrakant Lahariya, une expert en politiques publiques médicales et en systèmes de santé, basé à New Delhi.

Je crois que la volonté politique est plus forte maintenant, après l’expérience prolongée et angoissante de la pandémie. Chandrakant Lahariya expert en politiques publiques médicales et en systèmes de santé

Il a déclaré que cela était principalement dû au manque de volonté politique des partis politiques successifs et du gouvernement au pouvoir pour ne pas faire de la santé publique une priorité. « La santé publique n’a jamais été une priorité politique et un agenda électoral », a-t-il déclaré. « Grâce à l’approche non interventionniste, le gouvernement a envoyé une sorte de message que la santé est une responsabilité individuelle. Les gens ne perçoivent pas que les gouvernements élus et les dirigeants politiques devraient être responsables et tenus de rendre des comptes pour assurer les services de santé. »

C’est là que le problème se pose, a noté Lahariya. «Cela a permis au secteur privé de la santé de se développer à pas de géant, tandis que le secteur public est resté sous-financé et sous-performant», a-t-il déclaré dans un e-mail. « Maintenant, nous sommes dans cette situation. »

Peu d’Indiens ont une assurance maladie

Les hôpitaux privés indiens sont en grande partie commercialisés et axés sur le profit, axés sur le traitement des maladies. Ce qui aggrave la situation, c’est que la majorité des Indiens n’ont pas d’assurance maladie et paient les soins de santé de leurs propres poches. Selon le rapport Fitch, plus de 80% de la population indienne n’a toujours pas de couverture d’assurance maladie significative et environ 68% a un accès limité ou pas d’accès aux médicaments essentiels. Alors qu’une pandémie peut submerger presque tous les systèmes de santé, y compris les plus dotés de ressources, la situation actuelle en Inde n’était pas inévitable, a noté Vageesh Jain, médecin en santé publique en formation, basé au Royaume-Uni.

«Le problème fondamental demeure que le système hospitalier privé à vocation commerciale ne cherche pas à fournir des soins continus à long terme aux personnes dans le but de prévenir et de contrôler la maladie», a déclaré Jain, qui travaille actuellement avec Public Health England sur la protection de la santé. réponse à Covid-19. Il est difficile de s’attaquer à de tels problèmes dans n’importe quel contexte étant donné les solutions complexes et multi-agences nécessaires, a-t-il ajouté. « Mais c’est particulièrement délicat en Inde où il peut y avoir d’autres victoires rapides dans les politiques publiques, jugées plus dignes d’une attention immédiate », a-t-il soutenu.

Un appel au réveil pour l’Inde?

Le Premier ministre indien Narendra Modi a été largement critiqué pour ne pas avoir agi plus tôt pour supprimer la résurgence du virus. Dans une rare réprimande, le journal médical britannique The Lancet a récemment critiqué le gouvernement Modi pour gaspiller les premiers succès de contrôler Covid et de «présider une catastrophe nationale auto-infligée». « Je crois que la volonté politique est plus forte maintenant, après l’expérience prolongée et angoissante de la pandémie », a souligné Reddy de la Public Health Foundation of India. Il a ajouté que le récent budget central et les recommandations de la commission des finances sont des indicateurs positifs.

La situation dévastatrice créée par la vague en cours sera probablement oubliée. Mais ne doit pas être autorisé à être oublié.