‘Inde incroyable?’ 27 Passagers Farcis Dans Un Auto-rickshaw Stumps UP Cops

La police de l’Uttar Pradesh a été sous le choc après avoir arrêté une voiture surchargée de personnes – pas 10 ni même 20, mais un total de 27 passagers, dont des adultes et des enfants. La voiture a été repérée près du quartier de Bindki Kotwali à Fatehpur. Les flics ont vérifié le pistolet de vitesse et ont poursuivi l’auto en survitesse. Lorsque la police a commencé à débarquer les passagers, elle a été stupéfaite de voir 27 personnes. Tous étaient à l’étroit, y compris le chauffeur. Une vidéo de l’incident est devenue virale. Regarde:

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir plus de 8,5 000 vues. “Tentative réussie dans le Livre Guiness des records du monde”, s’est moqué un utilisateur de YouTube. Une autre personne a écrit : « Ye India hai bhaiya yaha impossible ko bhi possible bana dete hai. Selon plusieurs rapports, la voiture a maintenant été saisie.

La vidéo a également été partagée par la couche Ashwini Upadhyay et a recueilli des tonnes de commentaires. «Auto ko bus declear kardo.

Aur driver se space management ke bare main sikhna padega », a commenté un utilisateur de Twitter. Voici quelques réactions :

Baap re baap 27 personnes dans une seule voiture totalement ennuyeuses et dangereuses aussi…#Inde nous est cher c’est pourquoi ce #slogan est ‘Hum Do Hamare Do’

जनसंख्या नियंत्रण#WorldPopulationDay2022 pic.twitter.com/wJ1SsRhSKQ – Shalabh Garg BJP Namo (@ShalabhGarg19) 11 juillet 2022

27 passagers dans un Auto Rikshaw à trois roues. Cet exploit extraordinaire ne peut être vu que dans un pays merveilleux de l’Inde. @GWR peut prendre note. — Sunil Lal सुनील लाल சுனில் லால் (@sunil2819) 11 juillet 2022

Ne devrait pas emmener de petites filles avec autant d’hommes dans des bus, des trains ou des voitures bondés… ce n’est pas sûr pour elles. – रञ्जना (@little_light) 11 juillet 2022

Quel pneu d’entreprise il utilise — Gaurav Bisht (@gauravbsht2) 11 juillet 2022

Des choses étranges peuvent se produire à bord des transports publics en Inde. Un passager basé à Bengaluru a partagé la conversation qu’il a eue avec son chauffeur automobile en se rendant au bureau. Le conducteur de la voiture a informé le passager qu’il devait faire le plein de GNC en cours de route. Après s’être retrouvé coincé dans la circulation, le passager a dit au conducteur d’accélérer. C’est à ce moment-là que le conducteur de l’automobile lui a demandé : « Login kabka hai ? ». S’adressant à Twitter, l’homme a partagé son expérience à travers une image de l’automobile. «Dès que je monte à bord de ma voiture du matin pour aller au travail, mon partenaire de conduite me dit que nous devrons nous arrêter pour le GNC en cours de route. J’étais d’accord avec ça, alors nous avons commencé le trajet. Après la circulation folle sur le chemin, je lui ai demandé de se rendre directement au lieu de dépose parce que j’étais en retard », a-t-il écrit. “La mise à jour @peakbengaluru d’aujourd’hui”, a-t-il sous-titré l’image.

Depuis qu’elle a été partagée, l’image a suscité des tonnes de réactions. « Dieu merci, je n’ai plus à supporter ce genre de conneries. Heureux d’être libéré de la rat race. Maintenant, tout ce que je fais, c’est penser à ce que je dois faire et où dois-je voyager », a écrit une personne. Un autre a écrit : « Pourquoi vous, les gens, êtes si excités à propos de ce mot Même les automobilistes connaissent mieux l’utilisation de ces mots que les informaticiens Remarque – Le travail peut être physiquement différent, mais ils gagnent 2 fois plus que les informaticiens.

