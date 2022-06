Inde et Bangladesh : de fortes pluies, des inondations et des éclairs font des dizaines de morts

Le nord-est de l’Inde et le nord du Bangladesh ont été particulièrement touchés par les intempéries, qui ont provoqué certaines des pires inondations de la région depuis des années et ont isolé certaines villes.

Un coup de foudre a tué 17 personnes samedi dans l’Etat du Bihar, dans le nord-est de l’Inde, selon son ministre en chef, Nitish Kumar.

Dans l’État de Meghalaya, qui borde le Bangladesh au sud, au moins 24 personnes sont mortes depuis le 9 juin et trois sont portées disparues, selon R. Lyngdoh, un haut responsable de l’Autorité de gestion des catastrophes de l’État de Meghalaya.

Plus de 633 000 personnes ont été touchées par les inondations et l’Autorité de gestion des catastrophes de l’État procédera à des parachutages de produits essentiels dans certains districts coupés par la route, a ajouté Lyngdoh.

Dans l’État voisin d’Assam, au moins neuf personnes sont mortes et huit personnes sont portées disparues dimanche soir, selon l’autorité de gestion des catastrophes de l’État, qui gère 1 147 camps de secours abritant 186 424 personnes déplacées.

Au Bangladesh, les inondations ont submergé les routes et les autoroutes et isolé des districts entiers du reste du pays.

Enamur Rahman, ministre d’État du pays pour le ministère de la Gestion des catastrophes, a déclaré dimanche à CNN qu’au moins deux personnes étaient mortes à cause des inondations. Les rapports des agences de presse suggèrent que le bilan est cependant beaucoup plus élevé, Reuters faisant état de 25 décès au cours du week-end, citant des responsables locaux.

Un manque de services de télécommunication a rendu difficile l’évaluation complète de l’étendue des dégâts, en particulier dans les districts durement touchés de Sylhet et Sunamganj, a déclaré Rahman.

Environ 90% de Sunamganj était sous l’eau et presque entièrement isolé du reste du Bangladesh dimanche, a-t-il ajouté.

L’agence de presse Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) a rapporté samedi que près de six millions de personnes avaient été déplacées en raison des inondations.

Des responsables ont déclaré que des millions de personnes recevaient de la nourriture et un abri dans des camps de secours temporaires.

« Nous avions du mal à établir la communication avec certains quartiers, mais nous sommes maintenant en contact avec tout le monde. Notre principal problème en ce moment est le manque d’eau potable et de nourriture, mais nous nous occupons de (certains) et essayons de le transporter par hélicoptères, », a déclaré Muhammad Mosharrof Hossain, un haut responsable de la division de Sylhet au Bangladesh, l’une des zones les plus touchées.

Environ 300 000 personnes se trouvaient actuellement dans des abris lundi, a ajouté Hossain.