Inde du Nord: 40 morts dans des inondations et des glissements de terrain alors que les prévisionnistes avertissent de nouvelles pluies abondantes à venir | Nouvelles du monde

Les inondations et les glissements de terrain déclenchés par les pluies intenses de la mousson ont tué au moins 40 personnes dans le nord de l’Inde au cours des trois derniers jours, et d’autres sont portées disparues.

De fortes pluies ont submergé des centaines de villages, alors que des maisons en terre ont été emportées, des routes ont été recouvertes d’eau, des ponts ont été détruits et des sauveteurs se sont précipités pour aider les habitants bloqués.

Dans l’État himalayen de l’Himachal Pradesh, au moins 36 personnes sont mortes et des centaines se sont réfugiées dans des camps de secours après avoir été déplacées.

Quatre personnes ont été tuées et 13 portées disparues dans l’État voisin d’Uttarakhand dans une série d’averses – où des quantités extrêmes de pluie tombent en peu de temps.



Un bâtiment évacué s’effondre en raison d’un glissement de terrain à Shimla, Himachal Pradesh, Inde



Ranjit Kumar Sinha, un responsable du département de gestion des catastrophes de l’Uttarakhand, a déclaré : « Nous avons déployé des hélicoptères pour secourir les personnes bloquées dans des zones reculées en raison d’incidents liés à la pluie. L’opération de sauvetage bat son plein.

D’autres fortes précipitations sont prévues pour la région au cours des deux prochains jours, a déclaré le Indien service météorologique.

Dans l’État d’Odisha, dans l’est du pays, les inondations ont touché près de 800 000 personnes et déplacé des milliers de personnes de chez elles, les pluies affectant l’électricité et l’eau et endommageant les routes.

Reuters a déclaré qu’il y avait eu au moins six morts à Odisha, où 120 000 personnes ont jusqu’à présent été évacuées des zones touchées.

Les catastrophes provoquées par les glissements de terrain et les inondations sont fréquentes dans le nord de l’Himalaya indien pendant la saison de la mousson de juin à septembre, et les scientifiques affirment qu’elles deviennent de plus en plus courantes à mesure que le réchauffement climatique contribue à la fonte des glaciers.



Un pont inondé à la suite de fortes pluies à Mandi, Himachal Pradesh, Inde



Pendant ce temps chez les voisins Pakistanles inondations ont fait au moins 36 morts, dont 11 dans les zones frontalières avec l’Afghanistan.

Et un responsable de l’intervention en cas de catastrophe dans AfghanistanLa province de Logar a déclaré qu’il y avait au moins neuf morts, mais le nombre de morts n’était toujours pas clair.

Les inondations ont emporté des maisons, tué du bétail et détruit des terres agricoles.



Des personnes inspectent leurs maisons endommagées après de fortes inondations dans le district de Khushi, dans la province de Logar, au sud de Kaboul, en Afghanistan. Photo : AP



Des villageois du district de Khushi, dans la province de Logar, au sud de la capitale Kaboul, ont été vus en train de nettoyer après que les inondations aient gravement endommagé leurs maisons.

Del Agha, un ancien du village, a déclaré que l’inondation était sans précédent dans l’histoire de Khushi.

“Il a détruit tous les animaux, les maisons et les terres agricoles des gens”, a-t-il déclaré.

“Les gens sont sans abri, ils ont été réfugiés dans les montagnes.”