Inde dominante Thrash Sri Lanka 4-0

Un U-20 indien dominant a enregistré sa première victoire dans le championnat SAFF U-20 en cours en battant le Sri Lanka U20 4-0 au stade Kalinga de Bhubaneswar vendredi.

Après une première mi-temps stérile, des buts d’Himanshu Jangra (50e minute), un doublé de Parthiv Gogoi (69e et 90+3e minute) et Gurkirat Singh (73e minute) ont fait la différence entre les deux équipes.

L’infatigable Jangra, qui ne devait pas s’enliser tout du long, a suivi un centre profond de Parthiv Gogoi depuis la droite et a fait un signe de la tête pour ouvrir le score cinq minutes après la pause.

Immédiatement après, Jangra a eu une autre chance de doubler la mise deux minutes plus tard. Mais après avoir été mis en place en clair par Vibin Mohanan, son premier tir au but a été repoussé par un gardien rival Shane Banuka.

L’attente pour le deuxième but, cependant, n’a pas été si longue – et il est arrivé à la 69e minute – cette fois, Jangra est devenu l’entraîneur de Gogoi. Le récupérant autour du tiers offensif, Jangra, du bout du pied, a trouvé Gogoi à l’intérieur de la surface rivale. Un Gogoi glacé, l’a piégé, coupé alors que son pied droit râpeux faisait gonfler le filet.

Le troisième but est venu trois minutes plus tard – à la 72e minute. La volée de Gogoi toucha la main de Sidque Kalik et l’arbitre montra l’endroit. Gurkirat Singh, qui n’avait pas réussi à se diriger vers un filet vide sur un centre de Jangra il y a quelques minutes, s’est joyeusement converti sur place.

Gogoi a terminé la déroute en 90 + 2 – et tout ce qu’il avait à faire était de l’exploiter dans le filet vide après que Gurkirat ait dépassé toute la défense rivale pour le mettre en place pour Gogoi.

Les deux changements de l’entraîneur-chef Shanmugam Venkatesh à la mi-temps – Gurkirat et Taison Singh remplaçant Sajad Parray et Harsh Patre – ont permis à l’Inde d’attaquer en nombre et de faire en sorte que la domination compte.

Plus tôt dans la première mi-temps, la chance la plus facile est tombée sur Jangra à la 36e minute, mais Banuka l’a bien anticipé pour le refuser. L’agile Brajesh Giri, malgré la jungle des jambes, avait réussi à trouver Jangra en haut de la surface. Ce dernier a contourné son marqueur d’une première touche habile, mais avec juste le gardien lankais à battre, Jangra a tiré directement sur Banuka. Très frustré, Giri a été averti par l’arbitre dès la minute suivante pour une vilaine faute.

Jangra a également décroché un jaune à la 81e minute et a été remplacé deux minutes plus tard.

