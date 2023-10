Inde contre Pakistan : Salman Khan promet que Tiger 3 sera plus gros que les tranches précédentes ; appelle KL Rahul son joueur préféré

Tout le monde regarde le match Inde contre Pakistan qui se déroule au stade Narendra Modi d’Ahmedabad. La cerise sur le gâteau a été la présence de Salman Khan. Il est venu faire la promotion de Tiger 3 qui sort à Diwali. L’acteur a déclaré que ce film était bien plus grand que les deux précédents. Salman Khan a déclaré aux fans qu’Aditya Chopra avait dépensé beaucoup d’argent sur ce film d’action et que l’équipe avait déployé un immense travail acharné. Il a également déclaré que Katrina Kaif et lui avaient travaillé très dur. La superstar a déclaré que les gens auront une idée exacte de la toile du film lorsqu’ils verront la bande-annonce. Il espérait juste que le film serait aussi chaleureux que le choc Inde Vs Pak.

Le Dr Shiva Rajkumar rencontre Salman Khan

L’acteur kannada Dr Shiva Rajkumar était également présent au Star Sports Studio. Il était venu pour les promotions de Ghost. Les deux se sont rencontrés brièvement. Le Dr Shiva Rajkumar était considéré comme Hukum dans le blockbuster Rajinikanth, Jailer. Les fans sont gaga en voyant une photo des deux ensemble. Tous deux ont eu des mots encourageants pour l’équipe indienne de cricket. Voici comment les fans ont réagi en les voyant ensemble…

Tout le meilleur Shivanna. Admirez vraiment toute votre famille. J’espère vous voir tous les deux ensemble à l’écran Radhe Sikku (@asliRadheBackup) 14 octobre 2023

La légende rencontre la légende Mises à jour des nouveaux films (@Newmoviesupdat) 14 octobre 2023

Salman Khan a également dit à Team India de ne prendre aucune pression. Il a dit qu’il adorerait voir les six et quatre hors du stade. La superstar a révélé que KL Rahul est son joueur préféré. Eh bien, le batteur est en forme pour la Coupe du monde 2023, et nous espérons qu’il est dans sa phase dorée pour ce tournoi crucial.