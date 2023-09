Inde contre Pakistan : quand la star de Jawan, Shah Rukh Khan, a qualifié les joueurs de cricket pakistanais de meilleurs joueurs du T20

Inde contre Pakistan n’est pas seulement un match mais toute une émotion pour les amateurs de cricket des deux pays. Le match Inde contre Pakistan débutera demain, c’est-à-dire le 2 septembre, au Sri Lanka, et les fans sont ravis d’assister à nouveau à ce match historique. Au milieu de la grande tendance de Inde contre Pakistan en cours, Jawan étoile Shah Rukh Khan’L’ancienne interview de l’acteur devient virale, dans laquelle il affirmait avec force que pakistanais les joueurs sont les meilleurs Joueurs T20. Shah Rukh Khandevenu propriétaire de KKR (Cavaliers de chevaliers de Calcutta)son premier chargement initial équipe lors d’une interaction, aurait déclaré: « Je ne donne pas d’excuse et je crois sincèrement que les joueurs pakistanais sont les meilleurs joueurs du T20 au monde. Ce sont les champions. Ils sont merveilleux. Mais quelque part en fin de compte, il y a un problème, et nous ne pouvons pas le nier.

Regardez l’ancienne vidéo de Jawan La star Shah Rukh Khan a parlé de l’absence de joueurs pakistanais dans l’IPL et l’a qualifié d’humiliant.

Dans cette ancienne vidéo, Shah Rukh Khan a été vu soulignant l’exclusion des joueurs pakistanais de la sélection en IPL, la qualifiant d’humiliante. Le Jawan La star a admis vouloir Abdul Razzaq dans son équipe. « Je pense que c’est humiliant pour moi, en tant que propriétaire de KKR, que cela se produise ».

Shah Rukh Khan a été vu expliquant plus en détail ses réflexions sur l’exclusion totale de pakistanais joueurs dans la sélection du chargement initial« Nous sommes connus pour être bons, nous sommes connus pour inviter tout le monde, et nous aurions dû le faire. Je crois sincèrement qu’ils auraient dû être choisis. En fait, je ne serai pas celui qui dira le contraire. » de ce que tout le monde dit, mais je voulais Abdoul Razzaq. Je pense que les journaux en ont parlé bien avant le début des enchères. Dada (Sourav Ganguly) était très enthousiaste ».

Shah Rukh Khan, au début de l’IPL, a dit quelque chose comme : nous devrions arrêter de blâmer les Pakistanais et vice versa et vivre heureux comme de bons voisins. Il a même ajouté que son père était né en Pakistan, « Laissez-moi être honnête. Ma famille est originaire du Pakistan ; mon père y est né et sa famille est originaire de là-bas ». Cette vieille interview de Shah Rukh Khan a de nouveau refait surface sur Internet.