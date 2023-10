Inde contre Pakistan, « danse nagin », Ashes : un regard sur les principales rivalités du cricket | Actualités de la Coupe du monde de cricket ICC

Certaines des rencontres les plus passionnantes dans le sport ont eu lieu entre des nations ou des athlètes aux rivalités historiques qui ajoutent une couche supplémentaire d’anticipation et de drame.

Au cricket, ces rivalités vont des relations aigres découlant de conflits vieux de plusieurs décennies à l’histoire coloniale et à certaines amertumes nouvellement formées.

La Coupe du monde de cricket ICC verra toutes ces rivalités se jouer sur le terrain, car la phase de groupes du tournoi, de type tournoi à la ronde, signifie que les 10 équipes s’affronteront au moins une fois.

Voici un aperçu de certains des matchs les plus passionnants de l’histoire du jeu :

Inde contre Pakistan

L’affrontement qui a été le match le plus important, le plus vendu et le plus attendu de tous les tournois multilatéraux de cricket.

La rivalité est née en 1947, lorsque l’Inde a été divisée en deux pays à la suite de la domination coloniale britannique. Le Pakistan et l’Inde ont depuis mené trois guerres, et les relations diplomatiques entre les deux pays sont restées pour la plupart tendues.

Sur le terrain de cricket, le bilan face-à-face favorise le Pakistan dans les matchs tests (12-9) et les internationaux d’une journée (73-56) tandis que l’Inde a le dessus dans les matchs T20 (8-3).

En ce qui concerne l’histoire de la Coupe du monde, la balance penche fortement en faveur de l’Inde. Le Pakistan n’a jamais battu l’Inde lors de la Coupe du monde ICC ODI lors de ses sept rencontres et n’a gagné qu’une seule fois lors de ses sept rencontres lors de la Coupe du monde T20.

Cette fois-ci, le match est prévu le 14 octobre dans le plus grand stade de cricket du monde, à Ahmedabad.

Les billets pour ce match très médiatisé se sont vendus moins d’une heure après la sortie et les supporters itinérants ont eu du mal à trouver un logement dans et autour de la ville, selon les médias indiens.

Pendant ce temps, les supporters pakistanais n’ont même pas pu se rendre en Inde pour la Coupe du monde en raison de problèmes d’obtention de visas indiens.

Australie contre Angleterre

La rivalité la plus ancienne dans ce jeu – remontant aux années 1800 – est née lorsqu’un journal britannique a écrit un article condescendant et raciste sur l’équipe de cricket australienne.

Cela a été gravé dans le marbre lorsque, en 1882, le tabloïd britannique The Sporting Times a publié une fausse nécrologie du cricket anglais après la défaite de son équipe de test face à ses rivaux transcontinentaux, disant « le corps [of English cricket] sera incinérée et les cendres emmenées en Australie ».

L’amertume provient du Test cricket et apparaît au premier plan lors de la série Ashes Test, mais s’est poursuivie dans toutes les rencontres sportives entre les deux pays.

Dans l’histoire de la Coupe du monde de cricket, les deux équipes se sont rencontrées à neuf reprises. L’Australie a remporté six de ces matches et l’Angleterre trois, la plus récente et la plus importante étant sa victoire en demi-finale de huit guichets à domicile en 2019 en route vers son premier titre en Coupe du monde.

Le premier titre de l’Angleterre en Coupe du monde T20 s’est également fait aux dépens de l’Australie, lorsqu’elle a remporté la finale de 2010 aux Antilles.

L’édition 2023 de la Coupe du monde de cricket ICC Australie contre Angleterre est prévue le 4 novembre à Bangalore.

Afghanistan contre Pakistan

L’Afghanistan et le Pakistan entretiennent depuis plusieurs décennies des relations géopolitiques et culturelles complexes et partagent une frontière poreuse qui est souvent sujette à la violence et à des fermetures brutales.

Les tensions politiques se sont traduites par une rivalité féroce sur le terrain, en particulier au cours des dernières années, alors que l’Afghanistan s’est rapidement bâti une réputation de champion du monde.

Plusieurs membres de la première équipe afghane de cricket, dont les anciens capitaines Gulbadin Naib et Mohammed Nabi, ont commencé à pratiquer ce sport alors qu’ils vivaient au Pakistan en tant que réfugiés pendant les décennies de guerre et de troubles dans leur pays d’origine.

L’Académie nationale de cricket du Pakistan à Lahore a accueilli les joueurs pour des séances d’entraînement. Certains des premiers entraîneurs de l’équipe afghane venaient également du Pakistan.

Cependant, la tension historique entre les pays est souvent revenue au premier plan lors des rencontres entre les équipes ces dernières années. Bien que le Pakistan détienne une avance de 7-0 sur ses voisins au cricket ODI et une avance de 4-2 lors des internationaux T20, certains matches récents ont vu des finitions au dernier ballon qui ont été en faveur du Pakistan.

Le lanceur rapide Naseem Shah a toujours été une épine dans le pied du côté afghan en ramenant le Pakistan chez lui à deux reprises alors qu’une défaite semblait certaine.

Ce mélange d’histoire et de finitions en dernier ballon a fini par allumer un feu chez les deux groupes de fans. Les choses ont particulièrement mal tourné l’année dernière lorsque des supporters afghans en colère ont vandalisé le stade et jeté des chaises sur leurs homologues pakistanais après avoir perdu un match passionnant lors de la Coupe d’Asie 2022.

Cela s’est produit après que les esprits se soient enflammés sur le terrain lorsque le frappeur pakistanais Asif Ali a agité avec colère sa batte vers le quilleur afghan Fareed Ahmad.

Les voisins se retrouvent à Chennai le 23 octobre.

Bangladesh contre Sri Lanka

Cela a commencé par une danse, plus précisément la « danse nagin », en 2018.

Le quilleur bangladais Nazmul Islam faisait la danse nagin (cobra en hindi) pour célébrer ses guichets depuis un certain temps, alors lorsque son équipe a battu le Sri Lanka dans la série T20 en janvier 2018, il l’a de nouveau retiré pour ses quatre guichets.

Danushka Gunathilaka du Sri Lanka n’a pas apprécié cette célébration serpentine et a fait sa propre version pour se moquer de l’Islam en renvoyant deux des frappeurs du Bangladesh.

Quelques mois plus tard, la célébration prend de l’ampleur lors du trophée triangulaire Nidahas, qui inclut également l’Inde. Lorsque le Bangladesh a enregistré sa deuxième victoire contre le Sri Lanka, pays hôte, toute son équipe s’est lancée dans une célébration trop zélée de la « danse nagin » sur le terrain.

2018 – Célébration de Nagin par le Bangladesh après avoir éliminé le Sri Lanka du Trophée Nidahas. 2022 – Célébration de Nagin par Chamika Karunaratne après avoir éliminé le Bangladesh de la Coupe d’Asie. pic.twitter.com/Po7yhyeAb5 –Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 1er septembre 2022

La soirée s’est terminée avec des verres brisés dans le vestiaire de l’équipe visiteuse et rien n’a changé depuis.

Chaque fois que les deux équipes se rencontrent, les pancartes provocatrices dans les tribunes et les célébrations venimeuses sur le terrain ne manquent pas.

Dans le cricket ODI, le Sri Lanka a remporté 42 de ses 53 rencontres ODI entre les deux pays, tandis que le Bangladesh en a remporté neuf. Ils ont également le dessus en Coupe du Monde, avec quatre victoires en cinq matches.

Les nations d’Asie du Sud doivent se réunir le 6 novembre à New Delhi.

Australie contre Inde

Alors que ces deux « trois grands » du sport s’affrontent depuis les années 1940, la compétition a pris de l’ampleur dans les années 1980 et est devenue une véritable rivalité dans les années 2000.

La plupart des échanges passionnés et des rencontres passionnantes ont eu lieu lors du Trophée Border-Gavaskar de Test cricket, en particulier depuis le célèbre match test d’Eden Gardens en 2001 qui a vu l’Inde revenir d’un suivi pour remporter le match par deux guichets.

Un échange houleux entre le fileur indien Harbhajan Singh et le polyvalent australien Andrew Symonds a conduit au fameux scandale du « Monkeygate », qui a vu Singh être banni puis rétabli au cours de la série.

Lors de la Coupe du monde de cricket, les deux équipes se sont rencontrées lors des huitièmes de finale du tournoi ces dernières années.

En 2011, l’Inde a battu l’Australie par cinq guichets lors d’un quart de finale très disputé pour remporter la Coupe du monde à domicile.

L’Australie a rendu la pareille quatre ans plus tard en remportant une victoire de 95 points à Sydney et en remportant son cinquième titre en Coupe du monde.

Les deux équipes ont ouvert leur campagne 2023 l’une contre l’autre lors d’un match passionnant dimanche à Chennai, que l’Inde a remporté par six guichets après un début difficile dans leur course-poursuite.

Le record global de l’ODI de 150 matches favorise toujours l’Australie, avec 83 victoires contre 50 pour l’Inde. Les quintuples champions ont également gagné dans huit de leurs 13 rencontres de la Coupe du monde de cricket et l’Inde en a remporté cinq.