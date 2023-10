Inde contre Pakistan : Anushka Sharma, Ritika Sajdeh repérées dans les tribunes ; les internautes ont des réactions épiques à leurs expressions

Aujourd’hui, tous les regards étaient tournés vers le match Inde contre Pakistan. Comme nous le savons, l’équipe visiteuse a frappé en premier et a été éliminée pour 199. C’est un score très modeste étant donné que la piste avait fière allure pour les batteurs. L’équipe locale ne pourrait pas être plus heureuse. Enfin, les caméras ont également filmé Anushka Sharma et Ritika Sajdeh encourageant l’équipe. Anushka Sharma était arrivée aujourd’hui matin de Mumbai pour le match. Les deux dames portaient du blanc. Anushka Sharma et Ritika Sajdeh portaient toutes deux des robes blanches au stade. Compte tenu de la météo, les dames l’ont gardé au frais et confortable.

Les internautes ont des réactions amusées face à leurs expressions

La caméra a capturé les deux femmes et les internautes se demandent pourquoi elles ont l’air si bouleversées. L’équipe indienne a bien fait d’écarter le Pakistan pour un score très modeste. En fait, cela ressemble à un non-concours. Jetez un œil à certaines des réactions ci-dessous….

Anushka Sharma et Ritika Sajdeh semblent mécontentes même après une bonne performance au bowling de l’Inde. #AnushkaSharma #INDvsPAK pic.twitter.com/ksAYHC955b Mufa Kohli (@MufaKohli) 14 octobre 2023

Anushka et Ritika bhabhi m’ont fait tomber amoureux, tout comme les guichets d’ordre intermédiaire du Pakistan sont tombés amoureux de nos quilleurs.#IndevsPak #BCCI #ÉquipePakistanCricket #AnushkaSharma BTD (mieux que les drogues) (@bttrthandrugs) 14 octobre 2023

Le regard que vous lancez à votre mari pour dire POURQUOI ÊTES-VOUS SI EN RETARD ? Juste pour que vous le sachiez, si votre femme vous lance ce regard, courez ! ?#Virushka #AnushkaSharma #ViratKohli ? pic.twitter.com/zZvWXxlyKZ Gina (@I_GinaK) 14 octobre 2023

Selon certaines rumeurs, Anushka Sharma serait enceinte de son deuxième enfant. Virat Kohli et elle ont une fille, Vamika. Même Rohit Sharma et Ritika Sajdeh sont parents d’une petite fille.