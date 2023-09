Inde contre Australie : premier international d’une journée – en direct

il y a 4 mois 04h59 HAE 14e au-dessus : Australie 63-1 (Warner 35, Smith 20) Ashwin continue son sort et Warner commence avec un simple pour faire tourner la frappe. Smith cherche un autre single – beaucoup d’élan pour maintenir la frappe en mouvement maintenant, avec cinq simples au-dessus.



il y a 7 mois 04h56 HAE 13e au-dessus : Australie 58-1 (Warner 32, Smith 18) Un autre over de Shardul et sur la deuxième balle du over, Warner en envoie un autre pour six avec un tir tiré au-dessus de la longue limite, évoquant le partenariat 50 avec Smith.



il y a 11 minutes 04h52 HAE 12e au-dessus : Australie 51-1 (Warner 25, Smith 18) Warner recommence avec les six premiers du match avec un puissant tir tiré vers un ballon de toute la longueur. Ashwin ajuste sa longueur et maintient Warner à quatre points pour suivre la limite. Il termine le match avec un simple facile pour conserver la frappe.



il y a 15 mois 04h48 HAE 11e au-dessus : Australie 44-1 (Warner 18, Smith 18) Le jeu de puissance est terminé maintenant – ce n’était pas un énorme match pour l’Australie après un départ lent, mais ils seront heureux de n’avoir qu’un guichet de retard, tandis que l’Inde se contentera de maintenir un rythme bas. Smith et Warner semblent avoir un peu plus d’intention après avoir éliminé les premiers quilleurs, mais ne se sont pas encore complètement ouverts.



il y a 20 min 04h44 HAE 10e au-dessus : Australie 42-1 (Warner 17, Smith 17) Aswin succède à Bumrah du côté de Harbajhan Singh. Il commence avec quatre boules à points, tandis que Warner prend son temps pour ressentir le rythme de la rotation, avant d’en guider une presque jusqu’à la limite.



il y a 22 mois 04h42 HAE 9e au-dessus : Australie 40-1 (Warner 15, Smith 17) Smith effectue le premier de ses nombreux changements de gants pour aujourd’hui avant d’en finir. Shardul prend le relais de Shami et Warner aime immédiatement ce qu’il voit et en conduit un durement sur le sol pendant quatre. Shardul riposte avec une balle qui s’approche très près du bord de la batte de Warner. Shardul lâche alors la première balle courte de la journée et Warner descend le terrain à grands pas pour le rencontrer et l’aider à se diriger vers la limite. Il semble que Warner soit parti depuis la dernière balle du over, mais Shreyas lâche une prise assez réglementaire et il obtient une vie.



il y a 27 mois 04h36 HAE 8e au-dessus : Australie 31-1 (Warner 6, Smith 17) Shami s’est dirigé directement hors du terrain pour un peu de repos après avoir joué au bowling pour des overs consécutifs et Bumrah reprend de l’autre côté. Il commence avec trois points, puis Smith en déchaîne et en jette un sur un petit guichet médian pour quatre.



il y a 32 mois 04h32 HAE 7e au-dessus : Australie 27-1 (Warner 6, Smith 13) Shami continue, donc il ne semble pas y avoir beaucoup d’intérêt pour des rotations précoces dans cette humidité. Quelques points pour recommencer, puis Smith en glisse un simple depuis un bord intérieur. Un bon mot de Shami, juste celui-là.



il y a 37 mois 04h27 HAE 6e au-dessus : Australie 26-1 (Warner 6, Smith 12) Commencez par courir contre Bumrah pour recommencer, avec Smith dans son rythme maintenant. Warner met un peu plus de temps à s’installer. Il lance sa batte sur un inswinger, mais encore une fois, il a de la chance de le rater et il le suit en envoyant un saut haut jusqu’à la limite pour quatre. Le jeu nerveux du début après le guichet de Marsh commence à s’atténuer maintenant.



il y a 41 mois 04.23 HAE 5e au-dessus : Australie 19-1 (Warner 1, Smith 10) Shami à Warner à nouveau et il fait tourner la frappe. Smith a dû attendre d’affronter Shami, car il prend une balle pour mettre son œil dedans, puis en envoie une à la limite pour quatre avec un beau timing, puis un coup pour deux et il prend maintenant un élan.



il y a 45 mois 04h18 HAE 4e au-dessus : Australie 9-1 (Warner 1, Smith 1) Bumrah reprend et Smith maintient sa position défensive pour recommencer. L’Australie attend des opportunités, mais aucune ne se présente pour l’instant. Bumrah remporte son deuxième maiden consécutif.



il y a 49 mois 04h15 HAE 3e au-dessus : Australie 9-1 (Warner 1, Smith 1) Shami continue son sort et Warner fait face. La première balle passe très près du bord de la batte de Warner, mais la rate de peu – elle passe également devant le gardien et jusqu’à la limite pendant quatre byes. Il y a un peu de mouvement tardif, ce qui a surpris Warner et Rahul. C’est un autre over assez défensif, juste les byes.



il y a 53 min 04h10 HAE 2e au-dessus : Australie 5-1 (Warner 1, Smith 1) Bumrah apporte son rythme express à ce match et commence vers Smith, faisant démarrer son attaquant dès le premier ballon. Il y a un petit appel de Rahul pour un rattrapage sur le deuxième ballon du over, mais personne d’autre n’est particulièrement intéressé. Smith se contente de régler les choses et de jeter un œil, il n’essaie pas encore d’augmenter le taux de course. Bumrah obtient sa ligne et sa longueur parfaites et Smith joue défensivement.



il y a 1h 04.06 HAE 1er au-dessus : Australie 5-1 (Warner 1, Smith 1) Marsh et Warner ouvrent aujourd’hui, Marsh cherchant un bon départ après une bonne série pour lui en Afrique du Sud. Shami prend le nouveau ballon pour l’Inde. Marsh commence en toute sécurité, jouant une batte droite jusqu’à la première balle. Il conduit le deuxième ballon à travers le point arrière profond pendant quatre et la première limite du match. Mais le ballon suivant voit Marsh sortir et Smith arrive dans le territoire.



il y a 1h 04h05 HAE GUICHET! Australie 4-1 (Marsh c Gill b Shami 4) Un attaquant attrape le bord de la batte de Marsh et il sort tôt.



il y a 1h 03h57 HAE Les deux équipes ont sélectionné des XI assez flexibles, avec de nombreuses options de bowling. Il sera intéressant de voir combien de quilleurs sont utilisés – d’autant plus qu’il semblerait qu’il fasse extrêmement chaud et humide au sol. Peut-être verrons-nous des rotations plus semblables à celles auxquelles nous sommes habitués dans le cricket féminin, où les joueurs polyvalents sont nombreux. Il y a beaucoup de choses à surveiller, mais les hymnes nationaux retentissent, il est donc presque temps de commencer.



il y a 1h 03h53 HAE Ces deux équipes ont été à égalité au cours des dernières années – elles ont disputé 23 matchs depuis 2017 et l’Australie mène ce total 13-10, donc il n’y a pas grand-chose à gagner.



il y a 1h 03h44 HAE Il semble que la course contre la montre de Sean Abbott ait été réussie, Abbott battant le chrono avec une marge considérable pour être prêt pour le match d’aujourd’hui après avoir récupéré des sangles fendues dans la série précédente. Matthew Short fait ses débuts à l’ODI aujourd’hui après avoir fait ses débuts au T20I en Afrique du Sud le mois dernier. Deux grosses inclusions et un débutant pour l’Australie alors que l’Inde choisit de participer au premier ODI à Mohali ! Regardez chaque ballon en direct @FoxCricket et @kayosports à partir de 18h00 AEST. Centre de match : https://t.co/z8a1mjDUFQ pic.twitter.com/VZI83qf50x – cricket.com.au (@cricketcomau) 22 septembre 2023



il y a 1h 03h38 HAE Inde XI Shubnam Gill Ruturaj Gaikwad Sheryas Iyer KL Rahul (c / semaine) Ishan Kishan Suryakumar Yadav Ravindra Jadeja R Ashwin Shardul Thakur Jasprit Bumrah Mohd Shami 12ème : Tilak Varma



il y a 1h 03h36 HAE Australie XI David Warner Mitch Marsh Steve Smith Marnus Labuschagne Cameron Vert Josh Inglis (semaine) Marcus Stoinis Matthieu Court Pat Cummins (c) Sean Abbott Adam Zampa 12e : Aaron Hardie



il y a 1h 03h36 HAE L’Inde remporte le tirage au sort et le bol Le capitaine Rahul a remporté le tirage au sort et a décidé de jouer en premier au stade de cricket IS Bindra.



il y a 2 heures 03h32 HAE Nous aurons bientôt les listes des équipes lorsque le tirage au sort aura lieu, mais pour l’instant, parlons de forme. L’Inde entre évidemment dans ce match sous une forme scintillante depuis la Coupe d’Asie. Ils n’ont perdu qu’un seul match dans ce tournoi, dans lequel ils ont laissé quelques stars au repos car le résultat n’avait pas d’importance pour leur campagne. Ils ont joué 18 ODI jusqu’à présent cette année, ce qui, je pense, nous pouvons tous convenir qu’il s’agit d’un grand nombre d’ODI – le format le plus étrange du cricket. L’Australie, quant à elle, vient de sortir de cette série en Afrique du Sud. Dans ce film, comme disait mon père, ils ont commencé comme une maison en feu puis ont brûlé. Ils ont chuté à la troisième place du classement ODI, après avoir été dépassés par nul autre que l’Inde. Ils ont perdu les trois derniers matchs au trot et espèrent rebondir durement et retrouver une certaine forme dans cette série. L’équipe accueille à nouveau Steve Smith, Mitchell Starc et Pat Cummins, qui, ils l’espèrent, pourront fournir l’étincelle dont ils ont besoin, surtout après la perte de Travis Head, Sean Abbott et Nathan Ellis sur blessure – tous les trois courent contre la montre pour revenir pour le Coupe du monde.