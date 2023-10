Inde contre Australie : aperçu de la Coupe du monde de cricket ICC 2023 | Actualités de la Coupe du monde de cricket ICC

OMS: Inde contre Australie

Où: Stade MA Chidambaram, Chennai, Inde

Quand: Dimanche 8 octobre, 14h00 heure locale (08h30 GMT)

Il s’agit d’un match d’ouverture à succès pour l’Inde, hôte de la Coupe du monde de cricket, alors que les doubles vainqueurs affrontent l’Australie, quintuple championne.

L’Inde a remporté la Coupe du monde en 1983 et 2011 – la dernière fois que le tournoi s’est déroulé en Inde. Depuis lors, ils n’ont remporté qu’un seul événement ICC – le Trophée des Champions 2013 en Angleterre – et l’Inde cherche à mettre fin à sa sécheresse de trophées à domicile.

L’Australie est l’équipe ODI la plus titrée, ayant remporté les compétitions de 1987, 1999, 2003, 2007 et 2015. Ils sont la seule équipe à remporter trois titres ODI successifs.

Jasprit Bumrah et Mohammed Siraj devraient mener l’attaque indienne de bowling dimanche, avec le joueur de poignet Kuldeep Yadav et le joueur de bras gauche Ravindra Jadeja comme choix automatiques. Le polyvalent Hardik Pandya est le troisième entraîneur.

L’équipe de frappeurs de l’Inde est la plus solide sur le papier et se compose des véritables superstars du cricket mondial. Virat Kohli est sur le point de battre le record absolu des siècles ODI de Sachin Tendulkar, tandis que le skipper Rohit Sharma veut rattraper son absence au tournoi de 2011.

« Au cours des derniers matchs [against Australia and at the Asia Cup]nous avons été mis au défi dans différentes conditions et contre différentes oppositions », a déclaré Sharma après le troisième ODI contre l’Australie il y a deux semaines lorsque l’Inde a remporté la série 2-1.

« Nous avons très bien joué lors de ces matchs. Nous avons une bonne équipe et nous comprenons comment nous voulons l’utiliser pendant la Coupe du Monde. Il s’agira de garder notre esprit et notre corps frais au cours du prochain mois et demi.

Les batteurs australiens, cependant, ont une riche expérience des conditions indiennes et presque tous sont liés à des franchises de la Premier League indienne. David Warner, Steve Smith, Cameron Green, Mitchell Marsh, Marcus Stoinis et Glenn Maxwell passent beaucoup de temps à jouer dans les conditions indiennes.

Les Pacers Pat Cummins, Josh Hazlewood et Mitchell Starc dirigeront le bowling australien, tandis que le joueur de poignet Adam Zampa a connu du succès dans les conditions indiennes – 27 guichets en 16 matchs avec une moyenne de 30,77.

Le skipper australien Pat Cummins a déclaré samedi que son équipe se contentait de jouer « tranquillement », contrairement au style ultra-agressif des équipes australiennes précédentes.

« Nos gars sont plutôt détendus, donc je suis toujours fier de dire que les joueurs sur le terrain sont semblables à ceux qu’ils sont en dehors du terrain », a-t-il déclaré.

Actualités de l’équipe

L’Inde manquera le batteur Shubman Gill, qui aurait été testé positif à la dengue, donc Ishan Kishan ouvrira probablement le match aux côtés du capitaine Sharma.

Le XI prévu de l’Inde : Rohit Sharma (c), Ishan Kishan, Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul, Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Kuldeep Yadav, Mohammed Siraj, Jasprit Bumrah.

L’Australie attend un bilan de santé pour Marcus Stoinis avant son match d’ouverture de dimanche. Le joueur polyvalent s’est retrouvé avec une douleur aux ischio-jambiers lors du premier match de la défaite 2-1 de l’Australie en Inde le mois dernier.

« Stoinis est toujours en contact », a déclaré Cummins samedi. « Il va courir cet après-midi. Il faudra probablement franchir quelques obstacles et nous verrons.

Le XI prédit par l’Australie : David Warner, Mitchell Marsh, Steve Smith, Marnus Labuschagne, Glenn Maxwell, Cameron Green, Alex Carey, Adam Zampa, Mitchell Starc, Sean Abbott, Pat Cummins (c).

Tête à tête

Au total, 149 matches ont eu lieu entre l’Inde et l’Australie au format ODI.

L’Australie a remporté 83 matches, tandis que l’Inde a remporté 56 matches. Dix matchs se sont terminés sans résultat.