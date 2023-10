il y a 3 mois 04h42 HAE 2e au-dessus : Inde 4-0 (Rohit 0, Gill 4) Deux points, puis Gill facilite les premières courses de la journée à travers le point et jusqu’à la clôture ; il n’attend pas qu’on le lui demande, ce garçon. Woakes propose donc de la largeur ensuite et il est à deux doigts de voir un entraînement aéré s’éterniser ; c’est un bon concours jusqu’à présent. « Y a-t-il quelqu’un de plus emblématique de cette campagne que Woakes ? se demande Félix Wood. « Ses compétences, qui font de lui un incontournable ailleurs, ne sont évidemment pas adaptées à ce tournoi, mais les pouvoirs en place continuent de lancer les dés en espérant que quelque chose se produise. C’est comme gagner le tirage au sort à plusieurs reprises et choisir la mauvaise option selon son intuition. Folie.” En général, l’expression « instinct » est un terme inapproprié et en réalité – dans le mien bien sûr – signifie « penser ». En plus de cela, aucun joueur de cricket ne m’a jamais fait passer pour un idiot plus souvent que Woakes, plus récemment l’été dernier. Je comprends tout à fait pourquoi Buttler lui a été fidèle parce qu’il est généralement si fiable – ce que nous avons vu ces derniers matchs ne peut pas continuer. Peut-il?



il y a 8 mois 04h37 HAE 1er au-dessus : Inde 0-0 (Rohit 0, Gill 0) Willey commence bien, trouvant un mouvement de couture oscillant décent et n’offrant ni largeur ni longueur et battant le bord avec une beauté pour terminer le tout. Jeune fille. «Je crains que cela ne devienne vraiment très moche», commence Guy Hornsby. « Et j’essaie de comprendre si nous restons fidèles aux flingueurs de 2019 parce que nous sommes têtus ou parce que nous sommes à court d’idées. Flageller Wood et Woakes une fois de plus alors que c’est aussi bon qu’un caoutchouc mort semble étrange, mais je suppose qu’ils veulent tous se battre une dernière fois. Je suppose que Carse jouera à un moment donné. Mon moment préféré ? Écraser l’Australie en demi-finale 2019. Pic Morgan. Je vois ce que tu veux dire. Je suppose que les anciens stagers ont mérité cette chance, mais en tant que fan, j’aimerais également le voir avancer avec au moins un choix pour l’avenir.



il y a 12 mois 04h33 HAE Et joue! Il y a beaucoup de monde au stade de cricket BRSABVE à Lucknow. Photographie : Adnan Abidi/Reuters

il y a 13 mois 04h31 HAE Les locaux pensent que ça dérape ici une fois que les lumières sont allumées, mais Nasser note que lorsque SA a joué deuxième, elle a grignoté ses quicks. Mais comme nous le rappelle Athers, ce n’est pas vraiment une question de tirage au sort, mais plutôt de savoir si l’Angleterre y réalisera une performance. Rohit prend la garde et Willey a le ballon en main.



il y a 18 mois 04h27 HAE Athers pensait que l’Angleterre frapperait en premier, et j’espère que la décision de Buttler est dictée par les conditions, et non par l’état mental d’une équipe qui a juste besoin d’entrer dans le jeu et d’espérer que pendant celui-ci, elle se retrouvera. C’est l’heure de l’hymne.



il y a 21 mois 04.23 HAE Quel est votre moment préféré en regardant cette équipe anglaise ? Je pense que le mien, c’est quand j’étais dans les toilettes en vacances au Ghana et que quelqu’un a tweeté le passage dans le documentaire de la Coupe du monde où l’Angleterre attend de recevoir le trophée et Jos Buttler dit à Jonny Bairstow “Ton père serait fier”. Une camaraderie d’élite, comme dirait Justin Langer.



il y a 29 mois 04.16 HAE Le fait est que l’Angleterre est assez bonne pour gagner – en théorie. Il suffit d’un coup de l’un de leurs nombreux vainqueurs ridicules et ils sont là, mais s’ils se font remarquer en jouant au bowling, cela semblera encore moins improbable qu’il n’y paraît maintenant. S’ils peuvent maintenir l’Inde à 320ish, ils l’apprécieront, mais s’ils doivent faire quelque chose de stupide juste pour rester dans le match, je ne serais pas choqué s’ils étaient battus en 30 overs.



il y a 32 mois 04.12 HAE Je regarde cette attaque de l’Angleterre et je suis inquiet. Si Stokes pouvait jouer au bowling, l’équilibre serait plutôt bon, mais sans lui, cela semble un peu léger, et une autre option de rythme serait utile.



il y a 36 mois 04.09 HAE Les équipes ! Inde: 1 Rohit Sharma (capitaine), 2 Shubman Gill, 3 Virat Kohli, 4 Shreyas Iyer, 5 KL Rahul (semaine), 6 Suryakumar Yadav, 7 Ravindra Jadeja, 8 Kuldeep Yadav, 9 Mohammed Shami, 10 Jasprit Bumrah, 11 Mohammed Siraj . Angleterre: 1 Jonny Bairstow, 2 Dawid Malan, 3 Joe Root, 4 Ben Stokes, 5 Jos Buttler (capitaine/semaine), 6 Liam Livingstone, 7 Moeen Ali, 8 Chris Woakes, 9 David Willey, 10 Adil Rashid, 11 Mark Wood.



il y a 36 mois 04.08 HAE Eoin Morgan aurait frappé pour entrer dans le match, mais pense que Buttler espère que la rosée amènera le ballon sur la batte tardivement. Je comprends parfaitement pourquoi il veut courir après, mais je m’inquiète de l’attaque de l’Angleterre sans bénéficier de la pression du tableau d’affichage.



il y a 38 mois 04.07 HAE Rohit aurait frappé, la surface semble plutôt bonne. Son équipe a bénéficié d’une semaine de repos, ce qui lui a permis de voir ce qui va bien et ce qui va moins bien après un début mouvementé. L’Inde aussi reste inchangée.



il y a 39 mois 04h05 HAE L’Angleterre remporte le tirage au sort et s’alignera ! “C’est plutôt une décision instinctive”, dit Jos Buttler et j’imagine qu’il veut juste que son équipe poursuive, parce que c’est pourquoi ils sont plus à l’aise. Plus une mauvaise période dure longtemps, plus vous êtes sur le point de vous en sortir ; L’Angleterre est inchangée.



il y a 41 mois 04.04 HAE L’Inde n’a pas fini de gagner aujourd’hui, mais elle est proche. Et c’est l’heure du tirage au sort…



il y a 43 mois 04.01 HAE Cependant, l’Inde contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde. Oooh ouais.



il y a 47 mois 03h58 HAE Bien sûr, l’Angleterre peut se qualifier si elle gagne aujourd’hui ; ils peuvent encore se qualifier s’ils perdent aujourd’hui, les permutations étant trop nombreuses pour être énumérées. Plus ou moins, s’ils remportent tous leurs matches restants – donc en battant l’Inde, l’Australie, les Pays-Bas et le Pakistan – ils auront 10 points. L’Afrique du Sud et l’Inde y sont déjà inscrits, la Nouvelle-Zélande et l’Australie en ont huit et un meilleur taux de course net, de sorte que les chances que l’un d’entre eux finisse en dessous des champions en titre sont extrêmement faibles.