Inde Canada news : Trudeau a 5 jours pour réduire ses effectifs

Le gouvernement indien a donné à Ottawa jusqu’au 10 octobre pour réduire le personnel diplomatique canadien dans ce pays à un niveau comparable au nombre de diplomates indiens au Canada, ont indiqué des sources à CTV News.

Des rapports antérieurs évaluaient à 41 le nombre de diplomates qui devraient partir, mais les sources avec lesquelles CTV News s’est entretenu ont déclaré que la demande était spécifique à une question de parité.

Parallèlement, CTV News a appris que la majorité des diplomates canadiens travaillant en Inde, à l’extérieur de Delhi, ont été évacués vers Kuala Lumpur ou Singapour.

Affaires mondiales Canada avait précédemment déclaré que « certains diplomates ayant reçu des menaces sur diverses plateformes de médias sociaux », il « évaluait son effectif en Inde ».

« En conséquence, et par prudence, nous avons décidé d’ajuster temporairement la présence du personnel en Inde », a déclaré le ministère, quelques jours seulement après que le premier ministre Justin Trudeau a accusé le gouvernement indien d’être impliqué dans un meurtre sur le sol canadien.

Plus tôt jeudi, le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Arindam Bagchi, a déclaré aux journalistes que même si les discussions étaient « en cours » concernant le calendrier du départ des responsables canadiens, « étant donné la présence beaucoup plus importante » de diplomates canadiens et « leur ingérence continue dans nos affaires intérieures », l’Inde avait « recherché la parité dans notre présence diplomatique respective. »

Lorsque les premiers rapports sur la demande de l’Inde de réduire le nombre de diplomates canadiens ont fait surface plus tôt cette semaine, le premier ministre et la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly n’ont pas voulu les confirmer, insistant sur le fait qu’ils ne voulaient pas d’une nouvelle escalade avec l’Inde, soulignant la « période extrêmement difficile ».

« Mais c’est pourquoi il est si important pour nous d’avoir des diplomates sur le terrain travaillant avec le gouvernement indien. Ils doivent soutenir les Canadiens et les familles canadiennes. Nous prenons cela extrêmement au sérieux, mais nous allons continuer à nous engager de manière responsable et constructive. avec le gouvernement indien », a déclaré Trudeau aux journalistes mardi.



Avec des fichiers de Rachel Aiello, journaliste parlementaire numérique principale de CTV News