Les démocrates vont dévoiler des paiements directs en espèces de 3000 $ aux familles avec enfants

Les démocrates présenteront une proposition jointe au prochain plan de relance qui fournirait des paiements directs de 3000 dollars par enfant dans certains ménages.Pourquoi cela compte: la nouvelle législation, dirigée par le président de Ways and Means, Richard Neal (D-Mass.), Arrive sous peu après que le sénateur Mitt Romney (R-Utah) a présenté une proposition similaire, prêtant un soutien bipartisan à l'expansion des prestations en espèces pour les familles avec enfants. Soyez plus intelligent et plus rapide avec les nouvelles que les PDG, les entrepreneurs et les principaux politiciens lisent. Inscrivez-vous aux newsletters d'Axios ici.L'Administration Biden a examiné et soutient la proposition, selon le Washington Post qui a annoncé le plan pour la première fois. La proposition législative, examinée par Axios, sera révélée lundi avec d'autres dispositions de Voies et Moyens. L'IRS commencerait à déposer des paiements sur des comptes bancaires le 1er juillet Les paiements seraient effectués en versements mensuels.Les revenus des ménages admissibles seraient basés sur l'année précédente avec des paiements inférieurs pour les personnes qui gagnent 75000 $ pour les particuliers et 150000 $ pour ceux qui déposent conjointement. Les 17 à 6 ans pourraient recevoir des paiements de 3 000 $ pour chaque enfant et de 3 600 $ pour les enfants de moins de 6 ans. Ce qu'ils disent: «La pandémie plonge les familles de plus en plus profondément dans la pauvreté, et c'est dévastateur, le représentant Ritchie Neal (D-Mass.) , président du comité des voies et moyens, a déclaré dans un communiqué. «Nous rendons le crédit d'impôt pour enfants plus généreux, plus accessible et en le payant tous les mois, cet argent fera la différence dans un toit au-dessus de la tête de quelqu'un ou de la nourriture sur sa table», a-t-il déclaré.