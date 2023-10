Inde : 18 morts et 100 disparus après que des crues soudaines ont dévasté la région | Nouvelles du monde

De fortes inondations ont dévasté certaines parties du nord-est de l’Inde (Photo : AP) Près de 100 personnes sont portées disparues et au moins 18 sont mortes après que des crues soudaines ont dévasté certaines parties du nord-est de l’Inde. Les secouristes ont sauvé plus de 2 000 personnes après que de fortes pluies ont inondé la région mercredi, a indiqué l’Autorité de gestion des catastrophes de l’État du Sikkim, ajoutant que les autorités de l’État avaient mis en place 26 camps de secours pour plus de 22 000 personnes touchées par les inondations. Dix-huit corps ont été retrouvés jusqu’à présent, a déclaré Vinay Bhushan Pathak, le plus haut fonctionnaire de l’État. Parmi les disparus figuraient 22 soldats, ont indiqué des responsables. Un soldat porté disparu mercredi a ensuite été secouru par les autorités, ont rapporté les médias locaux. Certains camps et véhicules militaires ont été submergés par la boue suite aux inondations.



Les secouristes ont sauvé environ 2 000 personnes depuis le début des inondations mercredi (Photo: AFP) Vinay Bhushan Pathak, le plus haut fonctionnaire de l’État, a déclaré que près de 3 000 touristes et 700 conducteurs avec leurs véhicules étaient bloqués dans les zones touchées par les inondations. « Nous les évacuons à l’aide d’hélicoptères fournis par l’armée et l’aviation », a-t-il déclaré. Onze ponts ont été emportés par les eaux de crue, qui ont également touché les canalisations et endommagé ou détruit plus de 270 maisons dans quatre districts, ont indiqué des responsables. Plus: Tendance

L’inondation s’est produite le long de la rivière Teesta, dans la vallée de Lachen, dans l’État du Sikkim, et s’est aggravée lorsque des parties d’un barrage ont été emportées. Au moins 18 personnes sont confirmées mortes et on craint que le nombre de morts n’augmente encore plus (Photo : AP) Plusieurs villes, dont Dikchu et Rangpo dans le bassin de Teesta, ont été inondées et les écoles de quatre districts ont reçu l’ordre de fermer leurs portes jusqu’à dimanche, a indiqué le département de l’Éducation de l’État. Des parties de l’autoroute reliant le Sikkim, la capitale de l’État, au reste du pays ont été emportées par les eaux. Le bureau du Premier ministre Narendra Modi a déclaré dans un communiqué que le gouvernement soutiendrait les autorités de l’État à la suite des inondations. L’inondation a été provoquée par des averses – des pluies soudaines et très fortes – définies comme lorsque plus de 10 cm (3,9 pouces) de pluie se produisent sur 10 kilomètres carrés (3,8 miles carrés) en une heure. Les averses peuvent provoquer d’intenses inondations et glissements de terrain. La région montagneuse de l’Himalaya où se trouve le Sikkim a connu de fortes pluies de mousson cette saison. Près de 50 personnes sont mortes dans des crues soudaines et des glissements de terrain en août dans l’État voisin de l’Himachal Pradesh. En juillet, des pluies record ont tué plus de 100 personnes en deux semaines dans le nord de l’Inde, les routes étant inondées et les maisons effondrées. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

