IND vs SL : « Siu » de Siraj illumine la finale de la Coupe d’Asie alors qu’il écrit des records

Mohammed Siraj crachait du feu sous un ciel couvert à Colombo, alors qu’il déchirait sans pitié la première place du Sri Lanka lors de la finale en cours de la Coupe d’Asie 2023 au stade R Premadasa de Colombo dimanche. Grâce à la période d’ouverture de rêve de Siraj, l’Inde a battu le Sri Lanka pour 50 points lors de la finale de la Coupe d’Asie 2023. Au fil des ans, il y a eu des quilleurs rapides exceptionnels dans le cricket indien, et les performances de l’équipe dans le format limité ont été grandement influencées par leurs capacités. Plusieurs records ont été battus au cours des 90 dernières minutes alors que Siraj a terminé avec 6 guichets à son actif. Quatre de ces guichets se sont terminés en un, et c’est là qu’il a scellé le sort du match.

Siraj, une étoile montante qui a réalisé une performance incroyable contre le Sri Lanka lors de la finale de la Coupe d’Asie 2023, figure en tête de ce classement élite. La star indienne Pacer a organisé la célébration « Siuuu » de la légende du football Cristiano Ronaldo après avoir remporté cinq guichets en finale.

Après avoir joué une jeune fille, Siraj a frappé quatre fois dans le simple pour laisser le Sri Lanka vaciller à 12/5 après la fin du 4e.

Il a fait attraper Pathum Nissanka au point dès le tout premier ballon du over. Il a enchaîné avec les guichets de Sadeera Samarawickrama et Charith Asalanka sur les troisième et quatrième balles du over respectivement. Samarawickrama a été piégé en poids lourd, tandis qu’Asalanka a été prise dans les couvertures.

Lors de la livraison finale, il a fait rattraper Dhananjaya de Silva. Il a poursuivi cette magie avec un autre guichet. Il a nettoyé Shanaka lors de son prochain passage. En 16 balles, « Miyan Magic » a complété son fifre.

Avec cela, il a complété un cinq pour seulement 16 balles. Cela équivaut au record du monde du cinq-pour le plus rapide (depuis que les données balle par balle sont devenues disponibles). Il partage cela avec Chaminda Vaas du Sri Lanka, qui avait choisi cinq guichets contre le Bangladesh avec seulement 16 balles lors de la Coupe du monde de cricket masculin ICC 2003.

Siraj est devenu le deuxième quilleur du format 50-over de la Coupe d’Asie à remporter 6 guichets après que l’Ajantha Mendis du Sri Lanka ait obtenu le chiffre de 6/13 contre l’Inde en 2008.

Le speedster indien Siraj a déchiré l’alignement des frappeurs du Sri Lanka avec un sort de rêve pour terminer les premières manches en 15,2 overs lors de la finale de la Coupe d’Asie 2023 au stade R Premadasa dimanche.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)