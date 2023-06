IND vs PAK: Sunil Chhetri réussit un triplé et devient le quatrième meilleur buteur du football international

Sunil Chhetri a progressé dans le classement international des buteurs en inscrivant un triplé contre le Pakistan lors du choc du championnat SAFF 2023. Chhetri a mené son équipe de front dans l’affrontement très attendu alors que l’Inde commençait le tournoi multi-nations en beauté.

Ce fut une autre performance suprême du skipper indien qui a marqué un doublé en première mi-temps pour épingler le Pakistan tôt alors qu’il continuait à suivre les hôtes tout au long du match. Alors que le troisième est venu en seconde période.

Chhetri a marqué le premier but à la 10e minute grâce à une erreur du gardien pakistanais Hasan Bashir qui n’a pas réussi à contrôler le ballon. Chhetri a récupéré le ballon après une passe mal placée de Bashir et a mis le ballon dans le filet.

Pendant ce temps, six minutes plus tard, Chhetri a marqué depuis le point de penalty pour doubler l’avance de l’Inde, ce qui a mis le Pakistan sur le tapis alors que ses joueurs commençaient à paniquer sur le terrain.

L’Inde a joué en seconde période sans son entraîneur-chef Igor Stimac sur la touche car il a reçu un carton rouge pour ses ébats au bord de la mi-temps. Stimac a empêché le défenseur pakistanais d’effectuer la remise en jeu et a fait tomber le ballon de sa main, ce qui a déclenché des altercations sur le terrain entre les joueurs des deux côtés. L’entraîneur-chef de l’Inde a reçu un carton rouge pour ses actions.

Chhetri a également bien mené son équipe en seconde période et a marqué un autre penalty à la 74e minute pour compléter son triplé. Avec la grève, il est devenu le quatrième meilleur buteur du football international après Cristiano Ronaldo, Ali Daei et Lionel Messi.

La plupart des buts dans le football international

Cristiano Ronaldo : 123 buts Ali Daei : 109 buts Leo Messi : 103 buts Sunil Chhetri : 90 buts

Après Alie Daei, Chhetri, 38 ans, est désormais le deuxième meilleur buteur asiatique du football international.

Pendant ce temps, en ce qui concerne le décompte des joueurs actifs, Chhetri est troisième sur la liste derrière Ronaldo du Portugal et Messi de l’Argentine. Le skipper indien a marqué le plus de buts dans le football international contre le Népal et les Maldives. Il compte huit buts après avoir disputé six matches contre les Maldives. Et contre le Népal, Chhetri a marqué huit buts après avoir disputé 12 matches.

Chhetri est également devenu le quatrième Indien à réussir un triplé contre le Pakistan, après Puran Bahadur Thapa, IM Vijayan et Jeje Lalpekhlua.