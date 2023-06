IND vs PAK Live Football Streaming For SAFF 2023: Comment regarder la couverture Inde vs Pakistan à la télévision et en ligne

L’équipe indienne de football lancera demain sa campagne de championnat SAFF avec un match contre son grand rival, le Pakistan. Le match entre l’Inde et le Pakistan se jouera au stade Sree Kanteerava de Bangalore. L’Inde accueillera le tournoi cette fois et visera également à défendre son championnat. L’Inde entrera dans la compétition après avoir remporté la Coupe Intercontinentale. L’équipe entraînée par Igor Stimac a soulevé le trophée sans concéder une seule défaite dans cette compétition. En finale, l’Inde a battu le Liban pour conquérir la Coupe Intercontinentale. La Coupe Intercontinentale et le Championnat SAFF sont deux tournois cruciaux pour l’Inde, avant la Coupe d’Asie, prévue pour l’année prochaine.

Dans le championnat SAFF, l’équipe indienne de football a été placée dans le groupe A avec le Koweït, le Népal et le Pakistan. Le Bangladesh, le Bhoutan, le Liban et les Maldives ont été regroupés dans le groupe B.

Le Pakistan, quant à lui, a récemment participé à la Mauritius Four Nations Cup. Après avoir disputé trois matches dans la compétition, l’équipe de football du Pakistan n’a pas enregistré une seule victoire.

Quand aura lieu le match de championnat Inde vs Pakistan, SAFF ?

Le match de championnat SAFF entre l’Inde et le Pakistan se jouera le 21 juin.

Où se jouera le match de championnat Inde vs Pakistan, SAFF ?

Le match de championnat SAFF entre l’Inde et le Pakistan se jouera au stade Sree Kanteerava à Bengaluru.

À quelle heure commencera le match de championnat Inde vs Pakistan, SAFF ?

Le match de championnat SAFF entre l’Inde et le Pakistan débutera à 19h30 IST.

Comment diffuser en direct l’Inde contre le Pakistan, match de championnat SAFF ?

Le match de championnat SAFF entre l’Inde et le Pakistan sera diffusé en direct sur l’application FanCode.

Comment regarder l’Inde contre le Pakistan, match de championnat SAFF en direct à la télévision ?

Le match du championnat SAFF entre l’Inde et le Pakistan sera retransmis en direct sur Eurosport.

Quelles sont les équipes complètes de l’Inde et du Pakistan pour le championnat SAFF ?

Inde – Gurpreet Singh Sandhu, Amrinder Singh et Phurba Lachenpa Tempa, Subhasish Bose, Pritam Kotal, Sandesh Jhingan, Anwar Ali, Akash Mishra, Mehtab Singh et Rahul Bheke, Liston Colaco, Ashique Kuruniyan, Suresh Singh Wangjam, Rohit Kumar, Udanta Singh, Anirudh Thapa, Naorem Mahesh Singh, Nikhil Poojary, Jeakson Singh, Sahal Abdul Samad, Lalengmawia Ralte, Lallianzuala Chhangte, Rowllin Borges et Nandha Kumar, Sunil Chhetri, Rahim Ali et Ishan Pandita

Pakistan – Saqib Hanif, Salman ul Haq, Abdul Basit et Yousaf Ijaz Butt, Muhammad Umar Hayat, Ali Khan Niazi, Muhammad Sufyan, Muhammad Umer Saeed, Mamoon Moosa Khan, Syed Abdullah Shah, Haseeb Ahmed Khan, Sardar Wali, Sohail, Easah Suliman et Abdullah Iqbal, Alamgir Ali Khan Ghazi, Ali Uzair Mahmood, Moin Ahmed, Shayak Dost, Muhammad Waleed Khan, Rahis Nabi, Harun Arrashid Faheem Hamid, Umair Ali et Muhammad Adnan Yaqoob, Abdul Samad Sha