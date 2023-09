IND vs PAK : Kohli dépasse Tendulkar pour établir un record du monde massif

Le frappeur vedette de l’équipe indienne de cricket, Virat Kohli, a dépassé Sachin Tendulkar pour atteindre un record sensationnel en cricket ODI lors du match de la Coupe d’Asie 2023 entre l’Inde et le Pakistan lundi. Le joueur de 34 ans est devenu le plus rapide à atteindre 13 000 points au cricket ODI en atteignant le cap lors de sa 267e manche. Le record du monde appartenait auparavant au légendaire frappeur indien Sachin Tendulkar, qui a réalisé l’exploit en 321 manches, mais Kohli a réussi à briser le record existant avec un coup brillant contre le Pakistan. Le grand australien Ricky Ponting est troisième de la liste puisqu’il a mis 341 manches pour marquer 13 000 points ODI. (Inde contre Pakistan : mises à jour en direct de la Coupe d’Asie)

Virat Kohli est finalement resté invaincu avec 122 (94b) tandis que KL Rahul a terminé avec 111* (106b) invaincu alors que l’Inde a marqué un énorme 356/2 en 50 overs contre le Pakistan dans un match crucial de Super 4.

C’était le quatrième siècle consécutif de Virat Kohli au stade R Premadasa à Colombo. Ses scores lors des trois derniers matches sur place sont de 128*(119b), 131(96b) et 110*(116b).

Virat Kohli et KL Rahul ont également établi un nouveau record de Coupe d’Asie (ODI) en établissant un stand de 233 points. Ils ont battu le record des Pakistanais Mohammad Hafeez et N Jamshed, qui avaient marqué 224 points contre l’Inde en 2012. Virat Kohli a désormais égalé le record du grand Sri Lankais Kumar Sangakkara de quatre siècles en Coupe d’Asie. Seul Sanath Jayasuriya (6) a plus de tonnes dans l’épreuve continentale.

La performance du duo a été saluée par Shubman Gill.

« C’est très spécial pour nous. Il (Rahul) jouait son premier match après son retour de blessure et pouvoir marquer un siècle dans ces conditions était assez magnifique », a-t-il déclaré.

« De toute évidence, Virat Bhai a également terminé son siècle et atteint 13 000 courses, ce qui montre sa grande inspiration pour nous tous. Le ballon fonctionnait un peu dans la période initiale et ils ont également bien joué avec le nouveau ballon, mais c’était important pour nous. les affronter et ranger les mauvaises balles pour leur remettre la pression.

« Je pense qu’il (Shaheen) essayait d’attaquer les guichets et je voulais montrer mon intention, j’ai travaillé pour moi hier. Il y a un peu de mouvement de couture et une fois que le ballon vieillit, nous devons le mélanger avec des plus lents, je l’ai trouvé difficile quand ils mélangeaient leur longueur et leur rythme.