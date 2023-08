IND vs PAK Dream11 Team Prediction, Asians Champions Trophy 2023: Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour l’Inde contre le Pakistan

L’Inde et le Pakistan s’affronteront lors de leur dernier match du tournoi à la ronde du Trophée des champions d’Asie 2023 actuellement en cours à Chennai. L’Inde, qui a dominé le tournoi, affronte une équipe pakistanaise qui tente de conserver ses chances de se qualifier pour les demi-finales.

L’Inde a été assez impressionnante dans le tournoi jusqu’à présent et est invaincue en quatre matches avec trois victoires et un match nul. Le capitaine Harmanpreet Singh est en tête avec cinq buts jusqu’à présent – le plus grand nombre du tournoi.

L’Inde a également marqué le plus de buts jusqu’à présent dans le tournoi et cherchera à poursuivre le spectacle.

Le Pakistan a connu un parcours décevant jusqu’à sa récente victoire contre la Chine, qui est également sa seule victoire dans le tournoi. Ils ont fait match nul et perdu un match contre la Malaisie. Ils devront améliorer leur défense s’ils veulent avoir une chance contre l’Inde et arrêter leur attaque implacable.

Détails du match Inde vs Pakistan

Date: 9 août 2023

Temps: 20h30 IST

Lieu: Stade de hockey du maire Radhakrishnan, Chennai.

Prédiction IND vs PAK Dream11

Capitaine: Harmanpreet Singh

Vice capitaine: Varun Kumar

Gardien de but: PR Sreejesh

Défenseurs : Harmanpreet Singh, Ahtisham Aslam, Varun Kumar

Milieu de terrain : Umar Bhutta, Manpreet Singh, Abdul Rana, Akashdeep Singh

Attaquants : Arshad Liaqat, Usama Bashir, Mandeep Singh

Onze de départ probables entre l’Inde et le Pakistan

INDIANA: Varun Kumar, Jarmanpreet Singh, Manpreet Singh, Hardik Singh, Mandeep Singh, Krishan Bahadur Pathak (GK), Harmanpreet Singh, Sumit, Shamsher Singh, Akashdeep Singh, Gurjant Singh

PAK : Akmal Hussain, Ahtisham Aslam, Aqeel Ahmad, Arshad Liaqat, Abdul Rana, Abdul Shahid, Zikriya Hayat, Usama Bashir, Umar Bhutta, Muhammad Khan, Abdul Rehman

Équipes complètes

Inde: Dilpreet Singh, Varun Kumar, Jarmanpreet Singh, Manpreet Singh, Hardik Singh, Gurjant Singh, Mandeep Singh, Bahadur Pathak Krishan, Harmanpreet Singh, Sreejesh Raveendran Parattu, Sumit, Nilkanta Sharma, Shamsher Singh, Akashdeep Singh, Amit Rohidaas, Jugraj Singh, Sagar Prasad Vivek, Sukhjeet Singh, Karthi Selvam, Sanjay

Pakistan: Akmal Hussain, Muhammad Abdullah, Muhammad Ammad, Ahtisham Aslam, Aqeel Ahmad, Arshad Liaqat, Abdul Rana, Abdul Shahid, Rooman, Zikriya Hayat, Ishtiaq Khan Abdullah, Usama Bashir, Umar Bhutta, Mohammad Khan, Muhammad Murtaza, Abdul Rehman, Muhammad Khan , Afraz