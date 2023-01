IND vs ENG Dream11 Team Prediction: India vs England Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match de la Coupe du monde de hockey masculin de dimanche, 15 janvier, stade de hockey Birsa Munda, Rourkela, 19 h 00 IST

IND vs ENG Dream11 Team Prédictions et suggestions pour le match de Coupe du monde de hockey masculin de dimanche entre l’Inde et l’Angleterre: L’équipe indienne de hockey masculin a lancé sa campagne de Coupe du monde sur une note prometteuse après avoir remporté une victoire 2-0 contre l’Espagne. Amit Rohidas et Hardik Singh ont marqué pour assurer la victoire des hôtes. L’Inde visera désormais à poursuivre la course gagnante alors qu’elle affrontera l’Angleterre lors de sa prochaine rencontre en Coupe du monde. Le match de la Coupe du monde de hockey masculin entre l’Inde et l’Angleterre se jouera au stade de hockey Birsa Munda à Rourkela. L’équipe dirigée par Harmanpreet Singh a été placée dans la poule D avec l’Angleterre, l’Espagne et le Pays de Galles. L’Inde, lors de son dernier match de phase de groupes, affrontera le Pays de Galles le 19 janvier.

Pendant ce temps, l’Angleterre a remporté une victoire convaincante 5-0 sur l’Espagne pour commencer sa campagne de Coupe du monde sur une note sublime. L’attaquant anglais Liam Ansell a marqué deux fois pour faire gagner trois points à son équipe. L’Angleterre, en raison d’une différence de buts supérieure, revendique actuellement la première place du classement de la poule D.

Avant le match de la Coupe du monde de hockey masculin de dimanche entre l’Inde et l’Angleterre ; voici tout ce que vous devez savoir :

IND vs ENG Telecast

Star Sports Network détient les droits de diffusion du match de la Coupe du monde de hockey masculin entre l’Inde et l’Angleterre.

IND vs ENG Diffusion en direct

Le match de la Coupe du monde entre l’Inde et l’Angleterre sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Détails du match IND vs ENG

Le match de la Coupe du monde de hockey masculin IND vs ENG se jouera au stade de hockey Birsa Munda, à Rourkela, le dimanche 15 janvier à 19 h IST.

Prédiction de l’équipe IND vs ENG Dream11

Capitaine : Harmanpreet Singh

Vice-capitaine : Hardik Singh

Suggestion de jeu XI pour IND vs ENG Dream11 Fantasy Hockey :

Gardien : Ollie Payne

Défenseurs : Harmanpreet Singh, Jack Waller, James Albery, Nick Park

Milieux de terrain : Manpreet Singh, Akashdeep Singh, Hardik Singh, Zach Wallace

Attaquants : Mandeep Singh, Will Calanan

Inde vs Angleterre Possible Staring XI:

Composition de départ prévue pour l’Inde : PR Sreejesh (gk), Surender Kumar, Manpreet Singh, Hardik Singh, Mandeep Singh, Harmanpreet Singh (c), Shamsher Singh, Varun Kumar, Akashdeep Singh, Amit Rohidas, Sukhjeet Singh

Angleterre : Ollie Payne (gk), Nick Park, Jack Waller, David Ames, James Albery, Zach Wallace (c), David Goodfield, Tom Sorsby, Sam Ward, Liam Ansell, Will Calnan

