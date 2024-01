Ind vs Eng, 1er test – Ollie Pope modifie le teint du match au-delà de toute reconnaissance

Il n’est pas absent à 148 ans pour un quatrième jour à Hyderabad, beaucoup pensaient qu’il serait libre

Vithushan Ehantharajah

Zoom avant : comment l’Angleterre a contré la rotation avec le balayage inversé Sanjay Manjrekar explique comment l’Angleterre a rendu « la vie vraiment difficile » aux trois filateurs indiens

Le problème avec Ollie Pope, c’est qu’il joue trop de coups. Les mains tremblent toujours, désespérées d’être occupées. Énergie sensible plutôt que née de la nervosité ou de l’ennui. Il est difficile d’imaginer qu’il ait jamais laissé tomber un morceau de papier bulle.

C’est pourquoi les attaques donnent l’impression qu’il est vulnérable en dehors du moignon. Même pourquoi certains fans anglais ne l’ont pas vraiment considéré comme un test n°3.

Et pourtant, c’est exactement la raison pour laquelle il n’est pas absent pour un quatrième jour à Hyderabad que beaucoup pensaient être libre. C’est ainsi qu’il a réussi à tirer un coup de cette ampleur du sac après avoir puant le joint il y a deux jours avec 1 sur 11, lors de sa deuxième manche depuis l’opération de juillet à l’épaule droite pour traiter une luxation subie lors de la deuxième manche. Test. C’est la raison pour laquelle l’Angleterre, après avoir été menée à 190 points lors des premières manches, est maintenant, de manière quelque peu inexplicable, à 126 points et ose rêver.

Le coup de Pope, déjà candidat au Temple de la renommée, était du genre à donner le vertige aux pros chevronnés. Joe Root, par exemple, n’a pas pu s’empêcher d’en parler lors de sa conférence de presse à Stumps, même s’il se disait “sans voix”.

“C’est l’un des meilleurs coups que j’ai jamais vu”, a déclaré un type qui a été témoin de coups de haut niveau en Inde, comme Alastair Cook et Kevin Pietersen. Root est même responsable d’un couple lui-même, notamment d’un 218 il y a trois ans à Chennai, que beaucoup considéreraient comme la référence en matière de réussite en Inde. “Je ne le suis plus”, corrigea-t-il. “Je pense que c’est la référence. Honnêtement, j’aurais peut-être marqué quelques points dans le sous-continent. Mais pas sur une surface comme celle-là contre une attaque comme celle-là.”

Les manches de Pope, sur un terrain orienté vers l’une des attaques les plus complètes du moment, cochent quelques cases sur la liste de contrôle du monde. Patience. Jugement. Tripes. Il les a tous vérifiés, mais peut-être pas au sens traditionnel du terme.

Il était au milieu pendant un peu plus de 67 overs, et pourtant il a joué les 208 balles affrontées de manière impulsive. Il y avait 17 limites, des drives nets, des replis à travers le guichet central, le tout avec des pieds bien rangés, et pourtant il en a probablement tiré deux fois plus. Chaque fois que sa batte était frappée sur le bord extérieur, il hochait la tête, la recalibrait et la proposait à nouveau. Il ne s’agissait pas d’un frappeur averse au risque – c’était un frappeur frappant à la porte du risque, puis criant dans sa boîte aux lettres : “Viens dehors, Ollie Pope veut juste parler.”

Ollie Pope a marqué de nombreux points derrière le guichet AFP/Getty Images

Dans une situation où les courses étaient limitées et où les balles arrivaient tardivement du bras droit fouetté de Jasprit Bumrah, se tournaient latéralement sous les doigts magiques de R Ashwin et restaient basses par rapport au cadre imposant d’Axar Patel, c’était en quelque sorte exactement ce qu’il fallait.

Pope a vu les cinq overs de swing inversé de Bumrah éliminer Root et Ben Duckett, a vu Ben Stokes perdre son moignon face à Ashwin et a grimacé lorsque Ben Foakes a succombé à un scuttler à hauteur de tibia. Et à travers tout cela, il a pensé : « ouais, continue alors ». Et tout comme assis sur le siège passager d’une voiture de rallye, ce n’est qu’une fois le rallye terminé, alors que Pope repartait avec une équipe indienne générationnelle stupéfaite et leurs propres supporters applaudissant, que vous avez pu penser : « C’était incroyable. l’enfer est-il arrivé ?”

La chance a joué son rôle. Pope est sorti d’un début nerveux qui suggérait qu’une répétition de l’échec de sa première manche était à venir. Sur les 15 livraisons qu’il a subies lors de cet infernal sort de Bumrah, les sept faux tirs n’ont eu aucune répercussion. Il y a eu 11 balayages, revers, tours et pagaies bâclés – le plus notable sur 110, avec une avance de seulement 67, qui a été placée en l’air au troisième rang par Axar, qui n’a pas réussi à réclamer son propre rebond.

Ces erreurs, cependant, sont en quelque sorte le point important. Pope est un tireur, et les tireurs tirent. Et une partie du métier de tireur consiste à faire croire à ses adversaires qu’ils ne ratent pas leur coup, même si tout le monde le fait. C’est pourquoi, même s’il lui a fallu 136 balles pour finalement réussir un balayage inversé – un quatre contre Ashwin qui l’a emmené dans les années 90 – les filateurs indiens avaient déjà perdu les longueurs qui leur viennent si naturellement.

Ce chaos imposé est la raison pour laquelle Pope est considéré comme l’un des principaux Bazballers et pourquoi il commençait toujours malgré le sentiment au-delà du groupe qu’il aurait pu être laissé de côté si Harry Brook n’était pas rentré chez lui pour des raisons personnelles. Leur confiance en lui n’a jamais diminué, et une moyenne à cette époque qui est actuellement de huit au-dessus d’une moyenne en carrière de 36,26 pourrait expliquer pourquoi. Quatre de ses cinq siècles de test ont été placés sous l’axe McCullum-Stokes, et c’était le premier où un autre frappeur n’en a pas également marqué une centaine.

Axar Patel a laissé tomber Ollie Pope sur 110, à la 64e BCCI

L’espièglerie persistante dans le pli n’a pas étouffé la maturité évolutive de Pope dans le vestiaire. Avant le début de la troisième journée, il a pris sur lui, en tant que vice-capitaine, de se lever devant ses coéquipiers et de lancer un appel à l’action avant ce qui aurait pu être la dernière journée de ce match.

Évidemment, cela a fonctionné. Ils ont fait un travail léger sur la queue de l’Inde, prenant 3 pour 15 en 11 overs, avant que Duckett et Zak Crawley, alors Pope, ne réduisent le déficit à 101 au déjeuner. Ils ont ciblé Axar, le fléau de l’Angleterre en 2021 avec 27 licenciements à 10h59, qui a été pris pour huit heures supplémentaires dans la séance du matin. Il réduirait cela à 4,60, mais ne gérerait qu’un seul guichet sur 15 overs.

Foakes, son propre échec du premier jour suspendu au-dessus de sa tête, a tenu bon aux côtés de Pope, belligérant pour 81 livraisons dans un stand vital de 112 points qui a pris l’Angleterre en tête. À partir de ce moment-là, Pope a pagayé tout le monde, avant de sortir le Dilscoop contre Jadeja. Lorsque Bumrah est revenu pour menacer un accroc tardif, Pope l’a immédiatement salué avec un doux repli sur la jambe carrée pour sa dernière limite de la journée.

L’Angleterre a encore beaucoup à faire. L’Inde, malgré sa consternation, reste un favori. L’attaque de l’Angleterre s’est révélée loin d’être aussi incisive – maintenant encore plus avec le genou gauche de Jack Leach qui continue d’enfler à cause du traitement. Il était lourdement attaché ce matin et n’a réussi qu’un seul dépassement – ​​pris pour neuf points – avant d’être retiré de l’attaque.

Néanmoins, le visage de ce match a été déformé au point de devenir méconnaissable en l’espace de quelques heures. Tout ça à cause d’Ollie Pope.