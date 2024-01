Ind vs Afg – 3e T20I – Rohit Sharma a-t-il pris sa retraite ou a-t-il pris sa retraite blessé au milieu du drame de Super Over ?

Personnel d’ESPNcricinfo

Rohit Sharma était une figure centrale du drame Super Over au stade Chinnaswamy BCCI

Rohit Sharma a-t-il pris sa retraite ou a-t-il eu mal à la retraite ? Cette question restait en suspens après une fin dramatique du troisième T20I à Bengaluru, où il a fallu à l’Inde deux Super Overs pour décrocher la victoire contre une équipe afghane pleine d’entrain.

La pomme de discorde tournait autour de Rohit, le capitaine indien, qui a frappé lors du deuxième Super Over après avoir semblé se retirer la première fois. Selon les conditions de jeu de l’ICC pour les T20I masculins, “[a]Tout batteur licencié lors d’un Super Over précédent ne sera pas éligible pour frapper lors d’un Super Over ultérieur.

Les officiels du match n’ont pas encore précisé si Rohit s’était retiré ou s’était retiré blessé. Dans ce dernier cas, le frappeur est marqué « retraité, pas retiré » et est éligible pour frapper à nouveau.

Rohit, qui a marqué un 121 invaincu plus tôt dans la journée, a frappé deux six et un simple sur les troisième, quatrième et cinquième balles du premier Super Over dans la poursuite de 17 en Inde. Avec deux points requis sur la dernière balle et Yashasvi Jaiswal sur le point de face, l’Inde a effectué un échange du côté non-attaquant, avec Rinku Singh remplaçant Rohit.

Si Rohit se retirait, il s’agissait probablement d’un choix tactique pour permettre à un coureur plus rapide d’être impliqué lors du dernier ballon.

Jaiswal a décroché un simple sur le dernier ballon, ce qui a propulsé le match dans un deuxième Super Over avec les scores à nouveau à égalité. L’Inde, après avoir poursuivi lors du premier Super Over, a frappé en premier maintenant, et Rohit est de nouveau sorti au bâton, cette fois en ouvrant aux côtés de Rinku.

Rohit a frappé un six et un quatre sur les deux premières balles du deuxième Eliminator, alors que l’Inde a marqué 11 pour 2 avant que Ravi Bishnoi ne mette fin à la poursuite de l’Afghanistan avec des guichets sur ses deux premières balles.

Rahul Dravid a comparé l’échange Super-Over de Rohit au licenciement à la retraite de R Ashwin lors de l’IPL PTI

S’adressant aux diffuseurs après le match, l’entraîneur indien Rahul Dravid a semblé suggérer que Rohit s’était retiré, comparant le moment à l’abandon de R Ashwin lors d’un match IPL en 2022 – le premier cas d’abandon tactique dans ce tournoi.

“Se retirer était une réflexion au niveau d’Ashwin”, a déclaré Dravid lorsqu’on lui a posé des questions sur l’échange Super-Over de Rohit. “C’est une réflexion au niveau d’Ash.”

Lors de la conférence de presse d’après-match, l’entraîneur afghan Jonathan Trott a également été interrogé sur l’incident de Rohit et sur la question de savoir si les officiels du match avaient fait savoir à son équipe s’il s’était retiré blessé ou s’il s’était retiré.

“Je n’en ai aucune idée”, a déclaré Trott. “Y a-t-il déjà eu deux Super Overs ? C’est ce que j’essaie de dire. C’est un peu comme un nouveau… nous continuons à établir de nouvelles règles. Ce que j’essaie de dire, c’est que nous avons continué à tester les règles, nous avons continué à les tester. tester les lignes directrices.

Trott a semblé suggérer qu’il y avait un manque de communication entre les officiels et les équipes, bien qu’il ait abordé le choix du quilleur afghan pour le deuxième Super Over plutôt que la situation de Rohit. L’Afghanistan voulait qu’Azmatullah Omarzai, qui avait joué le premier Super Over, joue également le deuxième, mais a dû donner le ballon à Fareed Ahmed à la place. Les conditions de jeu stipulent que “[a]Tout quilleur qui a joué lors du Super Over précédent ne sera pas éligible pour jouer lors du Super Over suivant.

“Cela n’a pas été communiqué”, a déclaré Trott. “Nous voulions qu’Azmat joue à nouveau le deuxième, Fareed a joué un grand over. Mais ce genre de choses seront expliquées… parce que cela s’est produit, ces choses seront expliquées et faites par écrit à l’avenir. Si ce sont les règles, c’est super. Je pense juste que nous avons fait un bon match, et je ne pense pas que cela devrait être le sujet de discussion.