Incroyables lacs qui rétrécissent : les humains, le changement climatique et le détournement coûtent des billions de gallons par an

WASHINGTON (AP) – Les températures plus élevées du changement climatique et le détournement de l’eau par la société ont réduit les lacs du monde de milliards de gallons d’eau par an depuis le début des années 1990, selon une nouvelle étude.

Un examen attentif de près de 2 000 des plus grands lacs du monde a révélé qu’ils perdent environ 5,7 billions de gallons (21,5 billions de litres) par an. Cela signifie que de 1992 à 2020, le monde a perdu l’équivalent de 17 Lake Meads, le plus grand réservoir d’Amérique, au Nevada. C’est aussi à peu près égal à la quantité d’eau utilisée par les États-Unis au cours d’une année entière en 2015.

Même les lacs dans les régions qui reçoivent plus de précipitations se ratatinent. C’est à cause à la fois d’une atmosphère plus assoiffée d’un air plus chaud qui aspire plus d’eau par évaporation et d’une société assoiffée qui détourne l’eau des lacs vers l’agriculture, les centrales électriques et l’approvisionnement en eau potable, selon une étude publiée jeudi dans la revue Science.

Les auteurs ont également cité une troisième raison qu’ils ont qualifiée de plus naturelle, la diminution de l’eau en raison du régime des précipitations et des changements du ruissellement des rivières, mais même cela peut avoir une composante de changement climatique. C’est la principale cause de la perte d’environ 277 milliards de gallons (1,05 billion de litres) par an dans le lac iranien d’Ourmia, selon l’étude.

Le déclin des lacs ne signifie pas que les endroits vont soudainement se passer d’eau potable, mais cela peut entraîner une plus grande concurrence pour l’eau du lac, qui est également utilisée dans l’énergie hydroélectrique et les loisirs tels que la navigation de plaisance, ont déclaré les auteurs de l’étude.

« Plus de la moitié du déclin est principalement attribuable à la consommation humaine ou à des signaux humains indirects via le réchauffement climatique », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Fangfang Yao, climatologue à l’Université du Colorado.

Le détournement de l’eau des lacs – une cause humaine directe de rétrécissement – est probablement plus important et plus visible car il est « très aigu, très local et il a la capacité de vraiment changer le paysage », a déclaré le co-auteur Ben Livneh, un universitaire d’hydrologue du Colorado.

Mais le rétrécissement humain indirect, dû à l’air plus chaud dû au changement climatique, « est cet effet global de couverture qui affecte en quelque sorte tout ou plus d’endroits », a déclaré Livneh. Le lac Mono en Californie est un bon exemple de ce type de rétrécissement, a déclaré Yao.

Même les zones qui deviennent plus humides à cause du changement climatique perdent l’eau des lacs parce que l’air plus chaud aspire plus d’humidité des lacs. Et cela signifie plus d’eau dans l’air, qui peut tomber sous forme de pluie ou de neige mais « peut finir par tomber sous forme de pluie loin, en dehors du bassin où elle s’est évaporée ou même au-dessus de l’océan », a déclaré Livneh dans un e-mail.

Yao, Livneh et leurs collègues ont utilisé près de 30 ans d’observation par satellite, de données climatiques et de simulation informatique pour comprendre ce qui arrive aux lacs et ont découvert que plus de la moitié d’entre eux avaient tellement rétréci que c’était statistiquement significatif et non aléatoire.

Aux États-Unis, le lac Mead a perdu les deux tiers de son eau entre 1992 et 2020, tandis que le Grand Lac Salé a également sensiblement diminué, a déclaré Yao. Les Grands Lacs ont chuté considérablement de 1992 à 2013, puis ont plafonné puis augmenté.

Un autre problème est que les lacs se remplissent de sédiments ou de saletés provenant des rivières en amont.

Les scientifiques connaissent depuis longtemps les problèmes de changement climatique, de détournement et de sédimentation, « cependant la quantification complète des variations de stockage de l’eau pour les grands lacs que Yao et ses collègues fournissent est nouvelle » et elle crée « une image beaucoup plus complète » que les recherches antérieures, a déclaré Tamlin Pavelsky, professeur d’hydrologie à l’Université de Caroline du Nord, qui ne faisait pas partie de l’étude.

« Je suis généralement plus préoccupé par les lacs qui sont écologiquement importants et dans les zones peuplées sans beaucoup d’autres bonnes sources d’eau », a déclaré Pavelsky dans un e-mail. « Le lac d’Ourmia en Iran, la mer Morte, la mer de Salton… tout cela est inquiétant. »

Il est susceptible de s’aggraver à mesure que la société recherche plus d’eau et plus de réservoirs avec une population croissante et une Terre plus chaude, a déclaré Park Williams, hydrologue du climat à l’UCLA, qui ne faisait pas partie de l’étude.

