Incroyables gagnants des Tokyo International Foto Awards 2023

Le photographe Francis Leroy s’est hissé en tête du concours et a été nommé Photographe de l’année 2023. Prix ​​​​internationaux de photographie de Tokyo. Le regard artistique du photographe sur la façon dont les vagues de l’océan se confondent avec une plage de sable a battu des milliers de candidatures au concours.

Un jury composé d’experts en photographie renommés, de conservateurs et de galeristes internationaux a méticuleusement évalué les candidatures dans 10 catégories dans les branches professionnelles et non professionnelles du concours. En plus de nommer le Photographe de l’année, ils ont également récompensé la meilleure image de chaque catégorie et sélectionné un photographe comme Découverte de l’année.

Cet honneur est revenu à Tiziana Sonia Spelta pour son travail de documentation des rassemblements de soutien à la Palestine qui ont eu lieu en Italie fin 2023. Ses images puissantes ont également remporté la catégorie éditoriale non professionnelle. Spelta recevra un prix en espèces de 2 000 $ pour sa victoire, tandis que Leroy repartira avec 3 000 $.

Faites défiler vers le bas pour voir plus de gagnants de catégories des deux branches du concours 2023, qui s’efforce de reconnaître, d’honorer et de connecter des photographes talentueux du monde entier à de nouveaux publics et de nouveaux yeux dans les cercles créatifs de Tokyo, au Japon.

Découvrez les gagnants des Tokyo International Foto Awards 2023.

Les photographes professionnels et non professionnels du monde entier ont été encouragés à participer au concours.

L’objectif de TIFA est de reconnaître, d’honorer et de connecter des photographes talentueux du monde entier à de nouveaux publics et de nouveaux yeux dans les cercles créatifs de Tokyo.

Prix ​​​​photo internationaux de Tokyo : Site web | Instagram | Facebook

My Modern Met a obtenu l’autorisation de présenter des photos des Tokyo International Foto Awards.

Articles Liés :

31 incroyables gagnants du concours photo noir et blanc 2023

Les gagnants pleins d’action du Red Bull Illume Image Quest 2023

Lauréats remarquables des International Photography Awards 2023

Les superbes gagnants des OnePlus Photography Awards démontrent la puissance de la photographie mobile