« Incroyablement horrible »: la star du baseball Josh Naylor souffre d’une fracture grotesque à la jambe après une collision brutale sur le terrain (VIDEO GRAPHIQUE)

Naylor, 24 ans, a semblé souffrir d’une mauvaise fracture au bas de la jambe droite au bas de la quatrième manche après que lui et Clement aient tous deux tenté d’aligner un ballon de Jorge Polanco des Twins du Minnesota, les deux joueurs se heurtant à pleine vapeur. .

La collision à grande vitesse qui a suivi a envoyé Naylor en cascade dans les airs avant d’atterrir sur sa jambe droite à un angle gênant, avec des rediffusions montrant par la suite que sa jambe inférieure semblait céder – laissant le joueur rouler sur le terrain dans une douleur extrême comme concerné les coéquipiers ont eu du mal à se ressaisir.

Les images, comme vous le verrez ci-dessous, ne sont certainement pas pour les âmes sensibles.

AVERTISSEMENT : GRAPHIQUE

Oh mec… Josh Naylor vient d’avoir une méchante collision et souffre énormément. Je ne veux probablement pas regarder si vous avez l’estomac dégoûté… pic.twitter.com/dTL5LTtNDI — Tyler Wiederhoeft (@TDWiederhoeft) 27 juin 2021

Naylor a reçu un traitement sur le gazon pendant plusieurs minutes avant d’être déplacé sur une civière, avec sa jambe droite dans un plâtre. Clément, quant à lui, est sorti indemne de l’incident.

« Nous savons qu’il y a une fracture« , a déclaré le patron de Cleveland Terry Francona aux médias après le match. « A part ça, il est en train d’être évalué à l’hôpital en ce moment. Nous en saurons plus, j’espère, dans quelques heures. Nous ne savons même pas s’il peut rentrer chez nous avec nous.«

Josh Naylor a quitté le match d’aujourd’hui à la suite d’une collision dans le champ droit peu profond.Veuillez garder @JoshNaylor44 dans vos pensées. ❤️ – Indiens de Cleveland (@Indiens) 27 juin 2021

Nos pensées vont à Josh Naylor et @Indiens. 🙏❤️ – Jumeaux du Minnesota (@Twins) 27 juin 2021

Le manager des Twins, Rocco Baldelli, a également fait part de sa tristesse face à cette blessure horrible et a déclaré que les joueurs des deux équipes en avaient été affectés.

« Cela se joue évidemment devant les yeux de n’importe qui« , a déclaré Baldelli.

« Vous ne pouvez pas, vous savez, une fois que vous voyez cela, vous n’allez pas le voir, et cela fait aussi ressortir des sentiments, et il est parfois difficile pour les gens de se recentrer, quelle que soit l’équipe dans laquelle vous êtes, et il y a beaucoup de gens qui se soucient de ce jeune homme, et nous penserons à lui au fil du temps. »

Les coéquipiers de Naylor semblaient d’accord avec l’affirmation de Baldelli.

« Pour être honnête, c’était vraiment, vraiment dur« , a déclaré l’Indien René Rivera.

« La façon dont il a réagi, c’était déchirant, mec. C’est dur. Un gars comme lui, un gars sympa dans le club house, vraiment beaucoup d’énergie, de positivité, et le voir traverser ça a été vraiment difficile. Vous pouvez le dire au coéquipier, la pirogue complète était vraiment secouée. »

Josh Naylor est retiré du terrain via un chariot. Ernie Clement se sent clairement très mal, son chapeau couvrait la majeure partie de son visage alors qu’il retournait à la pirogue pour être vérifié. Juste une collision brutale et brutale. Naylor se tordait dans l’herbe du champ comme un poisson hors de l’eau. – Zack Meisel (@ZackMeisel) 27 juin 2021

Écœurant. Def est arrivé quand il a atterri. – Marianne (@MEL1Dublin) 27 juin 2021

Des rediffusions atroces, en regardant cette collision avec Naylor et Clement.Pensées et prières avec Josh Naylor en ce moment.. blessure incroyablement horrible – Jensen Lewis (@JLEWFifty) 27 juin 2021

« Juste une collision brutale et brutale. Naylor se tordait dans l’herbe du champ extérieur comme un poisson hors de l’eau« , sont venues les pensées de l’écrivain de baseball Zack Meisel, tandis qu’un autre fan de la MLB a simplement décrit l’incident comme « écoeurant ».

« Des rediffusions atroces, en regardant cette collision avec Naylor et Clement. Pensées et prières avec Josh Naylor en ce moment… blessure incroyablement horrible« , a résumé le reporter Jensen Lewis.