Incroyablement fier du record de 14 victoires en course en un an, déclare Max Verstappen

Le pilote néerlandais de Formule 1 Max Verstappen a exprimé sa surprise de remporter un record de 14 courses en un an et d’éclipser les exploits des Allemands Michael Schumacher (2004) et Sebastian Vettel (2013), qui ont remporté 13 courses en un an.

Verstappen est entré dans l’histoire en battant Lewis Hamilton de Mercedes pour remporter sa 14e victoire de la saison 2022 au Grand Prix du Mexique après une bataille stratégique intrigante à l’Autodromo Hermanos Rodriguez ici dimanche.

Le pilote Red Bull s’est dit “incroyablement fier” d’avoir réussi l’exploit.

Verstappen a pris la pole position avec plus de trois dixièmes alors que George Russell de Mercedes s’est qualifié au premier rang et Lewis Hamilton s’est qualifié troisième samedi. Verstappen – sur des pneus tendres tandis que la Mercedes a choisi des médiums – a conservé son avance dans la course de dimanche, et il est rapidement devenu clair qu’il serait capable de mettre en place une stratégie à un arrêt et de gagner, ce qu’il a fait avec une marge de plus de 15 secondes .

« Ouais, je veux dire une autre grande course, je pense. Nous savions que ce premier relais allait être crucial pour nous de garder ce pneu souple en vie assez longtemps, ce qui semblait fonctionner. Je veux dire, j’ai eu un peu de mal vers la fin, mais heureusement, l’écart était assez grand pour prolonger quelques tours et oui, une fois que nous avons mis les pneus moyens, tout fonctionnait plutôt bien », a déclaré Verstappen à formula1.com.

«Je pense que très tôt, nous avons pensé que nous pourrions aller jusqu’au bout. Une autre grande course mais aussi, c’est juste une saison incroyable pour nous en tant qu’équipe. Je n’aurais jamais pensé pouvoir gagner 14 courses en un an, mais bien sûr, incroyablement fier.

Non seulement Verstappen a remporté une 14e victoire record cette saison, mais il a également établi un nouveau record de points marqués en une seule saison, avec 416, selon le site Web de la F1.

“Nous avons une course Sprint au Brésil, et j’espère que nous pourrons en marquer quelques autres”, a-t-il déclaré. « Mais je veux dire, ce n’est pas à propos de ça. En fin de compte, il s’agit d’essayer de gagner un championnat et peu importe le nombre de points que vous y parvenez, mais cela montre que nous vivons une année incroyable.

Après avoir remporté sa 34e victoire en carrière, Verstappen se rend au Brésil à seulement sept victoires du total de 41 remporté par Ayrton Senna. Le Néerlandais a clairement apprécié l’ambiance à Mexico, comme il l’a dit : « C’est incroyable. C’est une atmosphère incroyable et nous adorons venir ici.

“Je veux dire, ils ont fait un super show, l’ambiance en général est incroyable avec les fans, ils sont super passionnés par la Formule 1 – mais bien sûr par Checo – mais cela aide aussi beaucoup que vous ayez tout ce stade. Cela le rend incroyable. C’est une super ambiance », a-t-il ajouté.

