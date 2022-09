Incroyable sonar montrant des experts en sols de 50 pieds de mégalodon – mais pouvez-vous deviner ce que c’est VRAIMENT ?

Une image thermique ÉTONNANTE de ce qui ressemble à un mégalodon de 50 pieds a conduit les experts à croire que la bête éteinte est de retour.

Les chercheurs de l’Atlantic Shark Institute ont été stupéfaits lorsqu’ils ont repéré quelque chose ressemblant à l’espèce de requin préhistorique sur l’imagerie sonar en direct – mais pouvez-vous deviner ce que c’est réellement ?

La forme du prédateur éteint est apparue sur l’imagerie sonar en direct Crédit : Facebook/Institut des requins de l’Atlantique

Un clip montrant un énorme requin divise les avis Le crédit: .

Les mégalodons – qui atteignaient 60 pieds et avaient une bouche de 10 pieds de large avec 276 dents – ont disparu il y a plus de trois millions d’années.

Cependant, les chercheurs ont pu voir une forme ressemblant remarquablement au mégalodon en utilisant un détecteur de poissons au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre.

L’Institut a partagé l’image avec la légende : “Le Meg existe-t-il ?

“Lors d’un récent voyage de recherche sur les requins, nous avons tous été amusés de voir cette forme apparaître sur notre détecteur de poissons pendant plusieurs minutes.

“Sur la base de la longueur de l’image, nous avons estimé que le ‘Meg’ mesurait environ 50 pieds de long et pesait 40 tonnes!”

Mais à leur grande déception, ils ont révélé que la forme n’était pas le prédateur terrifiant qu’ils pensaient que ce serait.

Ils ont déclaré: “Nous avons attendu que l’une des cannes se déclenche, mais à notre grande déception, la forme a commencé à se transformer en un grand banc de maquereaux de l’Atlantique qui a traîné autour du bateau pendant environ 15 minutes.

“Si proche, mais si loin ! Le Mégalodon (Otodus megalodon), disparu il y a plus de 3 millions d’années et le restera probablement, mais, pendant quelques minutes, on a cru qu’il était revenu !”

Cela survient quelques mois après que des images d’un requin géant au fond de la fosse des Mariannes aient conduit à un débat sur l’existence du prédateur préhistorique.

Le clip, qui a refait surface en 2018, montre la bête nageant au-dessus de ce qui semble être une cage à requins abandonnée.

Certains pensent qu’il pourrait s’agir d’un mégalodon tandis que d’autres disent que la créature est simplement un requin dormeur commun, qui peut survivre à au moins 2 000 mètres sous la surface.