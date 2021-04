«Je suis très passionné par mon organisme de bienfaisance comme vous le savez tous. J’ai sauté le pistolet et pris des affaires privées entre Conor et ma fondation publique. Mon erreur, nous vivons, nous apprenons » Poirier a tweeté mercredi.

«Propager la positivité et faire le bien est mon objectif! J’ai l’impression d’avoir apporté une énergie négative et des opinions personnelles dans quelque chose sur lequel je travaille si dur et qui donne aux gens une raison de se réjouir et de sourire. Je vais prendre cela dans la foulée et continuer à me battre contre le bon combat. »

1-1 10 juillet, nous réglerons le compte! Excité pour la trilogie avec @TheNotoriousMMA mais je voulais aborder cela en premier. pic.twitter.com/03GaPPSfeH – Le Diamant (@DustinPoirier) 14 avril 2021

L’UFC a annoncé mercredi qu’un combat de trilogie entre Poirier et McGregor était officiel pour le 10 juillet et aurait lieu à l’UFC 264 devant une salle pleine de fans à la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Cela est venu malgré McGregor suggérant qu’il se retirerait du combat, accusant Poirier de « Bavures » son nom en faisant honte publiquement au Dubliner et en l’accusant de ne pas tenir une promesse de charité qu’il avait faite avant leur revanche de janvier.

Poirier avait affirmé que McGregor et son équipe avaient « Fantôme » leurs demandes de paiement promis à la star américaine «The Good Fight Foundation».

L’ancien champion irlandais furieux des deux poids a riposté en affirmant que l’équipe de Poirier n’avait jamais envoyé de plans concrets sur la destination de l’argent.

«Mon équipe fait preuve de diligence raisonnable pour s’assurer que chaque don est conforme. Ma générosité est connue. Vous paierez de votre cerveau cette tentative de salir mon nom. Tirer sur une chienne ** bombardant **. Little b * tch coups de pied d’une coquille. Bonne chance lorsque vous êtes pris. Vous êtes foutu, « un McGregor furieux a tweeté à Poirier.

Après les excuses de Poirier, certains fans ont affirmé que « The Diamond » n’aurait pas dû être le premier à cligner des yeux.

« Incroyable que Dustin soit celui qui s’excuse, » a tweeté un compte MMA populaire.

Incroyable que Dustin soit celui qui s’excuse. – Cuit au four (@BakedHolloway) 14 avril 2021

« Vous n’avez rien fait de mal. C’est sur Conor et lui qui essaient de naviguer avec son ‘nouvel argent’. Il porte une montre d’un million de dollars et loue un yacht pour plus que ce qu’il a offert à votre association. Il avait l’argent, » a ajouté un autre.

Certains fans ont cependant défendu McGregor avec une seule réponse: « Qui se fout de savoir s’il a de l’argent ou non, vous n’envoyez pas seulement 500 000 $ à qui que ce soit sans savoir à quoi cela servirait. De nombreuses organisations à but non lucratif utilisent l’étiquette pour remplir leurs poches avec les dépenses et salaires payés . «

Les scores sont de niveau 1-1 entre les deux après que Poirier ait remis à McGregor sa toute première défaite KO dans la cage lorsqu’ils se sont affrontés à l’UFC 257 à Abu Dhabi en janvier.

Partageant la nouvelle que la trilogie était officielle, le compte Twitter officiel de l’UFC a écrit: «Installons-le dans l’octogone.»

Poirier a raté un tir au titre des poids légers annulé par le Russe Khabib Nurmagomedov, optant à la place pour un autre jour de paie lucratif contre McGregor.