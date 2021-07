Incroyable moment où la balle de 88 mph d’un golfeur adolescent est frappée par la foudre juste après l’avoir frappée lors d’une terrifiante tempête

Un golfeur a frappé une balle sur le practice dans une tempête de pluie a été frappé par un éclair.

Le coup de tonnerre a été capturé sur une vidéo montrant Tomas Gomez, 18 ans, envoyant une balle de 88 mph dans le violent orage lorsque soudain un flash en zigzag apparaît, le métamorphosant en une comète miniature de lumière blanche aveuglante.

Moment à couper le souffle Tomas Gomez, 18 ans, a balancé une balle de golf dans le practice trempé d’orage et elle a été frappée par la foudre Crédit : Instagram / @tomas.gomezzzz

La balle de golf voyageait à 88 mph après que Gomez l’ait frappée avec son club Crédit : Instagram / @tomas.gomezzzz

Ses amis et ses frères et sœurs étaient électriques par la suite Crédit : Instagram / @tomas.gomezzzz

« Quand j’ai vu l’éclair, mon premier réflexe a été de courir », se souvient Gomez dans une interview au Daily Mail.

« J’ai glissé sur le sol mouillé et j’étais juste content de m’être rattrapé… [lightning] frapper la balle à ma place.

Les quelques secondes terrifiantes ont réussi à être filmées par l’un de ses amis qui regardait avec ses frères et sœurs et était clairement abasourdi par la précision de Mère Nature.

La balançoire électrique a été publiée sur TikTok le 29 mai.

L’établissement Topgolf a noté que l’étincelle venant du ciel n’a pas conduit à une évacuation ou à une fermeture, mais ils ont exhorté les clients à se mettre à l’abri à l’intérieur.

Gomez a dit qu’il était « heureux que [lightning] frapper la balle à ma place. Crédit : Instagram / @tomas.gomezzzz

La lumière émise par l’éclair était aveuglante Crédit : Instagram / @tomas.gomezzzz

Gomez a admis qu’il devait se rattraper après avoir vu sa balle se faire zapper Crédit : Instagram / @tomas.gomezzzz

« Immédiatement après la grève, nous avons suivi notre protocole de sécurité et tout le monde a été déplacé à l’intérieur », a expliqué un porte-parole de Topgolf dans un communiqué au Mail.

« Nous n’avons généralement pas d’invités à évacuer le bâtiment, mais à la place, nous amenons tout le monde à l’intérieur jusqu’à ce que la tempête passe. »

Gomez a déclaré au Mail qu’il n’était pas secoué par le court vol de sa balle zappée dans le temps furieux.

«Je reviendrai certainement dès que je pourrai», a-t-il promis.

Le moment bizarre dans le temps sauvage s’est produit des semaines avant que la tempête tropicale Elsa ne frappe la Géorgie et les Carolines et a depuis provoqué des crues soudaines massives à New York ainsi qu’à Washington, DC jusqu’en Nouvelle-Angleterre.