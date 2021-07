Une maison troglodyte anglo-saxonne qui pourrait être « le plus ancien intérieur domestique intact » du Royaume-Uni a été identifiée.

La maison troglodyte daterait du début du IXe siècle et aurait abrité un roi exilé solitaire.

Cette habitation troglodytique aurait pu abriter un roi en exil Crédit : PA

On pense que le bâtiment a également été utilisé comme lieu de culte Crédit : PA

Les grottes Anchor Church, classées Grade II, sont situées dans le Derbyshire.

On pensait auparavant qu’il s’agissait de folies du XVIIIe siècle, qui sont des structures construites uniquement pour la décoration.

Cependant, de nouvelles recherches suggèrent que la structure de la grotte remonte au début du Moyen Âge et était utilisée comme habitation et potentiellement comme chapelle.

L’Institut du patrimoine culturel de l’Université royale d’agriculture (RAU) a mené une enquête dans les grottes avec l’archéologie du Wessex.

Edmund Simons, chercheur principal du projet, a déclaré: «Nos résultats démontrent que cet étrange petit bâtiment taillé dans la roche dans le Derbyshire est plus probable du 9e siècle qu’à partir du 18e siècle comme tout le monde l’avait d’abord pensé.

« Cela en fait probablement le plus ancien intérieur domestique intact du Royaume-Uni – avec portes, sol, toit, fenêtres, etc. – et, en plus, il a peut-être été habité par un roi devenu saint !

« À l’aide de mesures détaillées, d’un relevé par drone et d’une étude des détails architecturaux, il a été possible de reconstituer le plan d’origine de trois salles et d’un oratoire ou chapelle orienté vers l’est, avec trois absides. »

« Ces habitations troglodytes ont souvent été négligées par les historiens »

On dit que la structure de la conception ressemble étroitement à l’architecture saxonne avec ses fenêtres et ses portes étroites.

Des grottes comme celle-ci sont souvent associées à des ermites médiévaux anonymes, c’est-à-dire à quelqu’un qui vit seul, parfois pour des raisons religieuses.

On pense qu’une légende relie les grottes de l’église Anchor à Saint Hardulph.

Un fragment d’un 16e Le livre imprimé du siècle dit qu’à « cette époque Saint Hardulph a une cellule dans une falaise un peu du Trent ».

L’emplacement décrit correspond bien aux grottes de l’église d’ancre.

Certains érudits modernes pensent que Saint Hardulph était le roi Eardwulf, qui a été de force révoqué en tant que roi de Northumbrie en 806 après JC.

Simons a déclaré : « Les similitudes architecturales avec les bâtiments saxons et l’association documentée avec Hardulph/Eardwulf, prouvent de manière convaincante que ces grottes ont été construites ou agrandies pour abriter le roi en exil.

« Il n’était pas rare que la royauté déchue ou à la retraite entreprenne une vie religieuse pendant cette période, obtenant la sainteté et, dans certains cas, la canonisation. Vivre dans une grotte en ermite aurait été un moyen d’y parvenir.

« Ces habitations troglodytes ont souvent été négligées par les historiens, mais il s’agit peut-être du seul bâtiment domestique intact à avoir survécu de la période saxonne. Ce projet a jusqu’à présent identifié plus de 20 autres sites dans les West Midlands qui pourraient dater du 5e siècle. »

La structure de la grotte se trouve dans le Derbyshire Crédit : PA

Le plus ancien art rupestre animalier JAMAIS trouvé remonte à 45 500 ans – et montre un « cochon velu et verruqueux »

Dans d’autres nouvelles de l’archéologie, une ancienne salle de banquet datant de l’époque de Jésus a été ouverte au public à Jérusalem.

Une tombe mystérieuse à quelques kilomètres de Dublin est plus ancienne que les pyramides de Gizeh et continue de dérouter les scientifiques.

Et, les premiers humains à avoir mis le pied sur le continent nord-américain pourraient être arrivés il y a 30 000 ans, selon de nouvelles preuves.

Nous payons pour vos histoires ! Avez-vous une histoire pour l’équipe technique et scientifique de Sun Online ? Envoyez-nous un e-mail à tech@the-sun.co.uk