Incroyable maison en bord de mer de 5 millions de livres sterling avec quatre salles de bains, un hammam et un secret bizarre dans la cuisine

Une superbe maison de 5 millions de livres sterling avec vue sur la plage, un hammam et un étrange secret dans la cuisine a été vendue.

La maison côtière appartenait à Angela Fleming, la vitrine du regretté pionnier australien des supermarchés Jim Fleming.

Une table flottante verse de l’eau dans la piscine de la cuisine – qui surplombe de belles vues sur la mer Crédit : Realestate.com

Au coeur de la maison se trouve la table à manger – sous un plafond de verre Crédit : Realestate.com

Qui ne voudrait pas se réveiller tous les jours avec des vues comme celle-ci ? Crédit : Realestate.com

La maison de quatre chambres à Palm Beach, une banlieue des Northern Beaches à Sydney, apporte une touche très inhabituelle à la cuisine.

Certaines cuisines ont des réfrigérateurs sophistiqués, ou peut-être une machine à café intégrée – mais cette maison dispose d’une piscine intérieure à côté de la table de la cuisine.

Et ce n’est pas seulement une piscine, c’est aussi une pièce d’eau – où l’eau tombe en cascade de la table « flottante ».

Dans les trois niveaux de la propriété de plusieurs millions de dollars, avec un hammam niché pour que les nouveaux propriétaires puissent en profiter.

Les premiers magasins Flemings ont été ouverts à Sydney en 1930 par l’oncle de Jim, George Fleming, et son père, Jim Fleming Sr.

La maison a été marquée, donnant sur de belles vues sur la mer Crédit : Realestate.com

Peu de cuisines sont équipées de leur propre piscine, mais cette magnifique propriété le fait Crédit : Realestate.com

Trente ans plus tard, Jim et son père ont vendu leurs 55 points de vente à Woolworths pour un peu plus de 5 millions de livres sterling – l’équivalent d’environ 72 millions de livres sterling dans la monnaie d’aujourd’hui, selon les chiffres de la Reserve Bank of Australia.

Une terrasse à manger au centre de la propriété tentaculaire signifie que les clients peuvent grignoter le déjeuner tout en profitant du soleil radieux.

La vue sur la mer est visible dans presque toutes les pièces, grâce aux baies vitrées.

Il est entouré d’eau sur trois côtés de la propriété – Pittwater à l’ouest, l’océan Pacifique à l’est et Broken Bay au nord à l’embouchure de la rivière Hawkesbury – la région est réputée pour être le terrain de jeu de l’élite de Sydney.

Il n’est pas rare de voir des hydravions transporter des personnes riches et célèbres pour profiter de week-ends ensoleillés en Nouvelle-Galles du Sud.

Palm Beach est également l’endroit où Home and Away est filmé depuis 1988.

La maison était sur le marché depuis seulement 54 jours avec l’équipe immobilière père et fils David et BJ Edwards de LJ Hooker, vendue pour la dernière fois en 2007 pour 6,55 millions de dollars.

La maison a été conçue par les mêmes architectes derrière Paramount.

Les chambres décloisonnées créent une atmosphère aérée, avec des portes coulissantes pour laisser entrer la brise marine Crédit : Realestate.com

Angela et son défunt mari Jim Fleming Crédit : Getty

La propriété minimaliste est répartie sur trois étages Crédit : Realestate.com