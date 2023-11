« Incroyable » : le titre de Ryan Blaney en NASCAR Cup Series, aux yeux de ses fans

AVONDALE, Arizona — Ils sont venus de partout. Chicago, Dallas, Cincinnati, Connecticut, Nouveau-Mexique, Massachusetts et endroits intermédiaires. Tous étaient ici au Phoenix Raceway parce que leur pilote, Ryan Blaney, après des années de quasi-accidents, d’appels rapprochés et d’opportunités manquées, s’est finalement qualifié pour la finale du championnat NASCAR et ils voulaient voir s’il pouvait remporter le titre de la Cup Series.

Certains se demandaient si Blaney parviendrait un jour aussi loin en séries éliminatoires de la Coupe. Plusieurs fois, il avait été bien placé pour devenir l’un des quatre finalistes du titre, mais quelque chose se produisait pour l’en empêcher. Parfois, c’était à cause d’une erreur qu’il avait commise, d’autres fois, c’était simplement de la malchance ou quelque chose d’autre indépendant de sa volonté.

Dimanche soir, cependant, ces fans de Blaney, qui sont restés fidèles à leur pilote malgré les chagrins et les défaites cuisantes, ont finalement été récompensés de leur foi en regardant le président de NASCAR, Steve Phelps, remettre à leur homme la Coupe Bill France, décernée au champion de la série, après Blaney a terminé deuxième derrière Ross Chastain mais devant le reste du peloton du Championnat 4.

«Je ne pensais pas que cela allait arriver», a déclaré Chris Ault. “Je n’arrive tout simplement pas à y croire.”

Paré d’une chemise bleue et d’une casquette rouge des Texas Rangers sur la tête, tenant une griffe blanche dans sa main gauche et un t-shirt du championnat Blaney 2023 nouvellement acheté dans sa droite, Ault passait une bonne semaine. Le natif de Dallas avait vu ses Rangers remporter la Série mondiale mercredi soir, trois jours après que Blaney ait décroché sa place dans le Championnat 4 en remportant la victoire au Martinsville Speedway.

Ce triomphe de Martinsville a incité Ault à agir. Fan de Blaney depuis plusieurs années parce que son père était un fan de Dave Blaney – le père de Ryan, qui est une légende de la série de voitures de course sur terre World of Outlaws – Ault s’était promis ces dernières années que si Ryan Blaney accédait un jour au rang Championnat 4, il serait présent pour voir cela se produire.

Fidèle à sa parole, Ault, 39 ans, a immédiatement commencé à contrôler les vols dimanche soir dernier. Les prix étaient un peu élevés, alors il a continué à chercher jusqu’à mardi où il a trouvé un tarif raisonnable. Il a quitté Dallas dimanche matin à 6 heures du matin, a atterri à Phoenix et s’est rendu sur la piste. Son vol de retour était censé avoir lieu le soir même, mais une fois que Blaney a obtenu le championnat, il a changé son vol pour lundi afin de pouvoir rester pour la célébration.

Les frais de modification étaient de 15 $. En plus du T-shirt souvenir du championnat, il rentrait également chez lui avec des confettis qu’il avait ramassés sur le sol.

« La semaine dernière et cette semaine, je veux dire, je n’arrive pas à y croire. Je n’arrive pas à y croire », a déclaré Ault. « C’est comme voir les Rangers faire un parcours aussi improbable en octobre, c’est la même chose que lui. C’est tout simplement improbable.

Même au milieu de la musique forte diffusée sur le système de sonorisation et d’une mer d’attirail jaune fluo – la couleur du sponsor principal de Blaney – les Whitneys, Kevin et Sam, se sont démarqués parmi tous les autres fans.

En regardant leurs vêtements et les deux drapeaux de bonne taille qu’ils brandissaient avec enthousiasme, il ne faisait aucun doute qui soutenait les Whitney. Lorsque Blaney est monté sur une estrade pour interrompre certaines interviews télévisées, le mari et la femme ont été parmi les premiers à commencer à scander son nom, tandis que d’autres se sont rapidement joints à eux.

Les Whitneys étaient ici de Cincinnati et, comme Ault, ils ont décidé après la victoire de Blaney à Martinsville qu’ils devaient être à Phoenix pour soutenir leur pilote préféré. À l’occasion de leur neufième anniversaire, le 30 octobre, ils ont pensé que cela constituerait un superbe cadeau l’un pour l’autre. Presque au moment où Blaney franchissait la ligne d’arrivée à Martinsville, Kevin réservait leur vol.

Peut-être que les Whitney sont une sorte de porte-bonheur pour Blaney : ils étaient également à Charlotte en mai pour voir Blaney gagner là-bas, une victoire qui a mis fin à sa séquence de 59 courses sans victoire.

« J’aime NASCAR, en général, mais quand votre pilote est là pour éventuellement remporter un championnat, c’est un autre niveau. C’est absolument un autre niveau », a déclaré Sam. “En arrivant, nous savions qu’il avait 25 pour cent de chances de gagner, donc venir ici pour le voir éventuellement remporter le championnat était quelque chose que nous devions faire.”

Kevin et Sam Whitney se sont fait un cadeau d’anniversaire en assistant à la course de dimanche après l’arrivée de Blaney. «C’est absolument un autre niveau», a déclaré Sam à propos de l’expérience. (Jordanie Bianchi / L’Athlétisme)

Assister à la course de dimanche n’était pas une décision de dernière minute pour Grant Salzano. Il réside à Madison, dans le Connecticut, mais comme il a de la famille en Arizona, il vient fréquemment dans la région à cette période de l’année pour visiter et assister à la course. Et par hasard, cette année, le pilote préféré de Salzano participerait à la plus grande course de sa carrière.

Le parcours de Salzano pour devenir un fan de Blaney remonte à l’époque où Rusty Wallace conduisait pour l’équipe Penske. Il est resté fan de l’équipe et lorsque Blaney a rejoint Penske plusieurs années plus tard, Salzano est devenu un supporter. Sa femme est également une fan de NASCAR, ce que Salzano, 34 ans, attribue à Blaney pour son aide.

“Je regarde la course de Pocono (en 2017) et ma femme regarde avec moi, mais elle ne regarde pas habituellement et elle se dit : ‘Alors je regarde, mais qu’est-ce que je regarde ?'”, a déclaré Salzano. «Je lui ai dit qu’il fallait trouver quelqu’un pour qui s’appuyer. Elle dit : « OK, OK, laisse-moi chercher qui est mignon. » Elle recherche Ryan Blaney et un tas d’autres gars sur Google et elle dit : “Je vais soutenir ce type.” Et puis il remporte la course.

« À partir de ce moment-là, Ryan Blaney a amené ma femme à regarder NASCAR. Donc je suis à fond sur Ryan Blaney.

Il n’aurait pas été déraisonnable pour les fans de Blaney de se demander s’il atteindrait un jour son potentiel. Quatre fois auparavant, Blaney s’était qualifié pour les demi-finales pour ensuite être éliminé.

Cette appréhension n’a jamais complètement quitté l’esprit d’Ault, Salzano et Whitneys dimanche, même si Blaney avait finalement réussi à se qualifier pour le Championnat 4 pour la première fois.

Ils se sont inquiétés lorsque Blaney s’est lancé dans un duel intense avec Chastain pour la tête en fin de course. Le fait que Chastain n’était pas éligible au championnat n’a fait qu’accroître leur angoisse collective car Blaney n’avait pas besoin de battre Chastain pour remporter le titre, juste Christopher Bell, William Byron et Kyle Larson.

Ce que les fans de Blaney voulaient, c’était qu’il dépasse Chastain et s’éloigne, qu’il concède la position à Chastain ou qu’il suive et maintienne son écart devant Byron et Larson. (Bell s’était effondré à ce stade.) Cependant, Blaney a insisté à plusieurs reprises sur le problème. À un moment donné, alors que sa frustration augmentait sensiblement, il s’est même intentionnellement heurté au pare-chocs arrière de Chastain pour exprimer son mécontentement face à ce qu’il percevait comme un blocage manifeste de Chastain.

“Putain, c’est vrai, je l’ai frappé exprès”, a expliqué Blaney plus tard lors de la conférence de presse du champion. « Il m’a bloqué volontairement 10 fois. Alors oui, je l’ai frappé exprès. Qu’attendez-vous de moi ? Il me soutient auprès de l’autre gars du championnat, et je dois y aller. Nous courions juste fort. Mais est-ce que je pense qu’il était trop agressif sur les blocs ? Oui, tout à fait. Est-ce que je l’ai frappé ? Oui je l’ai fait. Cela n’en fait qu’une partie.

Après que quatre voyages précédents en demi-finale se soient terminés là, Ryan Blaney a remporté le titre de la NASCAR Cup Series 2023 lors de sa première apparition dans le Championship 4. (Chris Graythen / Getty Images)

Il n’a pas fallu longtemps avant que Chastain consolide son emprise sur la tête et que Blaney s’installe, lui permettant de prendre une avance décente sur Larson et Byron.

À ce moment-là, si la course se déroulait sans avertissement, le championnat appartenait à Blaney. Bien sûr, cela ne s’est pas produit.

Être un fan de Blaney signifie que vous êtes habitué à vous attendre au pire, a admis Salzano. Cette fois, c’est un avertissement provoqué par un tête-à-queue de Kyle Busch qui a remis en cause le championnat à 37 tours de la fin.

“Quand Kyle Busch a fait un tête-à-queue, je me suis dit : ‘Vous vous moquez de moi ?'”, a déclaré Salzano.

Au cours du cycle d’arrêts aux stands suivant, Blaney est tombé à la sixième place, derrière Larson (troisième) et Byron (cinquième). Dans un après-midi où la position sur la piste était critique, les espoirs de titre de Blaney semblaient sombres. Une séquence d’arrêt au stand similaire avait propulsé Larson au titre 2021.

“Honnêtement, aujourd’hui, j’étais inquiet”, a déclaré Ault. «J’étais un peu inquiet avec quoi, une quarantaine de tours pour passer au jaune. J’avais peur de ne pas penser qu’il aura la vitesse sur courtes distances pour pouvoir le faire.

Kevin Whitney a déclaré : « J’étais nerveux. »

Pourtant, cette nuit-là, il n’y a eu aucun coup de poing dans l’estomac, aucune défaite arrachée aux mâchoires de la victoire. Ce soir-là, il s’agissait pour Blaney de trouver un moyen d’exorciser ces démons des séries éliminatoires passées.

Rapidement, il dépêcha Byron, puis se mit au travail pour traquer Larson. Après une bataille animée entre eux, Blaney a dépassé Larson à 20 tours de la fin et y restera. Il ne rattraperait pas Chastain, même si cela n’avait aucune conséquence.

Le championnat 2023 appartenait à Blaney. Et avec cela, toutes les déceptions accumulées au cours des six derniers déplacements en séries éliminatoires n’étaient plus. Lui et ses fans pouvaient se réjouir.

“Il y a tellement de ‘presque’, et c’est pourquoi je me dis que si quelqu’un le mérite autant, c’est bien lui”, a déclaré Sam Whitney. “Incroyable de voir cela se produire.”

(Photo : Christian Petersen/Getty Images)