Incroyable histoire d’adolescents assassins au piège du miel qui ont attiré des « dizaines » de nazis vers leur mort après avoir rejoint la résistance

Freddie a eu du mal à faire face à son traumatisme de guerre et est restée à l’écart des projecteurs pendant de nombreuses années

« Dans son esprit, ça continuait encore, et encore, et encore. Cela n’a pas cessé, même jusqu’au dernier jour.

Après la mort de Freddie à l’âge de 93 ans, son fils Remi Dekker a révélé : « Si vous me demandez, la guerre s’est terminée il y a seulement deux semaines.

« Mais alors je me disais : ‘J’étais aussi dans la résistance…’

Freddie a déclaré à Vice en 2016 qu’elle s’était débrouillée en « se mariant et en ayant des enfants », mais elle souffrait d’une terrible insomnie et rêvait des personnes qu’elle avait assassinées.

Cependant, tous deux ont eu du mal à accepter leur traumatisme de guerre et à perdre leur meilleure amie Hannie malgré la réalisation de l’objectif ultime de sauver la vie de nombreux enfants juifs.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale et au début de la guerre froide, les efforts de guerre des frères et sœurs n’ont pas été célébrés mais condamnés par le gouvernement néerlandais, car le trio de combattants nazis était qualifié de communiste.

« On ne l’a pas senti [killing] nous convenait, cela ne convient jamais à personne, à moins que ce ne soient de vrais criminels… On perd tout. Ça empoisonne les belles choses de la vie. »

Ils ont formé un lien incroyable jusqu’à ce qu’Hannie soit capturée à un point de contrôle allemand lors d’une mission et exécutée 18 jours avant la libération des Pays-Bas.

« Nous n’avions pas l’impression que cela nous convenait. Cela ne convient jamais à personne, sauf s’il s’agit de vrais criminels… On perd tout. Cela empoisonne les belles choses de la vie. »

Truus, qui est devenu un orateur public, a révélé : « C’était tragique et très difficile et nous en avons pleuré par la suite.

Elle serait la première à abattre un « traître nazi », mais les sœurs ont eu du mal à accepter leur rôle de tueuses entraînées et cela les a souvent fait pleurer.

Freddie a plaisanté en disant qu’elle pensait qu’elle rejoindrait « une sorte d’armée secrète » et les deux seules filles à s’être inscrites ont commencé leur entraînement militaire.

En 1941, lorsque leur mère a été approchée par un groupe de résistants hollandais qui lui ont demandé si ses filles envisageraient de prendre les armes, elle a consenti et les filles ont accepté.

Alors que la guerre approchait, la famille a commencé à partager de la littérature anti-nazie et à accueillir des réfugiés juifs chez elle.

Freddie et Truus ont grandi dans la ville de Haarlem où leur mère leur a appris l’importance de combattre l’injustice.

Cela fera 76 ans jour pour jour que la mort nazie d’Auschwitz a été libérée par les forces soviétiques, où 1,1 million de Juifs, de Roms, de Polonais de souche, de prisonniers de guerre, d’homosexuels et de Témoins de Jéhovah ont été massacrés.

Aujourd’hui marque la Journée commémorative de l’Holocauste – une journée qui commémore des millions de Juifs et d’autres victimes de l’Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale.

S’adressant à Vice en 2016, Freddie a déclaré: « Truus l’avait rencontré dans un bar cher, l’avait séduit, puis l’avait emmené faire une promenade dans les bois. Elle était comme, ‘tu veux aller te promener?’ et bien sûr, il le voulait.

Lors d’une première mission, les frères et sœurs ont été invités à flirter avec des soldats allemands afin qu’un entrepôt nazi puisse être incendié tout en étant plus tard chargés de séduire un soldat de haut rang, l’attirant dans les bois où il serait abattu.

S’exprimant après la mort de Truus à l’âge de 92 ans, sa fille Hannie Menger a révélé: « Ma mère conduisait le vélo et Freddie s’assit à l’arrière et tirait parce qu’elles étaient des filles, personne ne les a jamais remarquées. »

Les frères et sœurs étaient considérés comme si meurtriers qu’à ce jour, personne ne connaît le nombre exact d’informateurs nazis et néerlandais que le couple a pu assassiner.

Ils ont également utilisé de la dynamite pour faire sauter des ponts et des voies ferrées et ont sauvé la vie d’innombrables enfants juifs en les faisant sortir clandestinement du pays ou en les aidant à s’échapper des camps de la mort nazis.

En raison de leur âge, Freddie et Truus ont rarement éveillé les soupçons et ont pu suivre discrètement des cibles sur leurs vélos avec des pistolets cachés dans leurs paniers avant de les abattre ou de surveiller d’autres résistants.

Freddie et sa sœur aînée Truus ont rejoint la résistance néerlandaise à l’adolescence et ont abattu des « traîtres nazis »

L’histoire poignante de deux sœurs adolescentes nazies qui ont séduit et attiré des soldats nazis à leur mort a été révélée.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.