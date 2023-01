Incroyable effort, encore une fois ! Roger Federer salue Novak Djokovic après sa victoire à l’Open d’Australie

Roger Federer a salué “l’effort incroyable” de Novak Djokovic en remportant un 10e Open d’Australie et un 22e titre record du Grand Chelem dimanche.

« Un effort incroyable, encore une fois ! Toutes mes félicitations”, a écrit Federer à la retraite, qui a remporté 20 tournois majeurs, dans un bref message sur Instagram.

Djokovic a battu Stefanos Tsitsipas en deux sets plus tôt dimanche pour ajouter un autre trophée de l’Open d’Australie à ses sept à Wimbledon, trois à l’US Open et deux à l’Open de France.

Sa collection de 22 titres du Grand Chelem le place au niveau de Rafael Nadal.

Djokovic à 35 ans a un an de moins que Nadal qui était le champion en titre à Melbourne.

Nadal a été éliminé au deuxième tour et risque jusqu’à huit semaines d’absence en raison d’une blessure à la hanche.

L’ancien numéro un mondial Federer a pris sa retraite l’année dernière à l’âge de 41 ans après avoir échoué à se remettre d’une blessure au genou.

Lorsqu’il est revenu sur la surface de jeu, Djokovic s’est assis sur son banc de touche, a enfoui son visage dans une serviette blanche et a encore sangloté.

Ce voyage en Australie a été bien plus réussi que celui d’il y a un an — lorsqu’il a été expulsé parce qu’il n’était pas vacciné contre le Covid-19 — quoique difficile à sa manière : un mauvais ischio-jambiers ; un tumulte hors cour impliquant son père. Pourtant, Djokovic a accompli tout ce qu’il aurait pu souhaiter à son retour : il a repris sa voie gagnante à Melbourne Park et est revenu au sommet du tennis, déclarant : “C’est probablement, je dirais, la plus grande victoire de ma vie.”

“Ce fut l’un des tournois les plus difficiles auxquels j’ai participé de ma vie, compte tenu des circonstances. Ne pas jouer l’année dernière ; revient cette année », a déclaré Djokovic, vêtu d’une veste blanche zippée avec un « 22 » sur la poitrine. “Et je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont accueilli, mis à l’aise, d’être à Melbourne, d’être en Australie.”

Le Serbe de 35 ans a prolongé sa séquence sans défaite à Melbourne à 28 matches, la plus longue séquence de l’ère Open, qui remonte à 1968. Il ajoute le trophée n ° 10 aux sept de Wimbledon, trois de l’US Open – où il était également absent l’année dernière en raison d’aucun coup de coronavirus – et deux de l’Open de France, pour égaler le rival Rafael Nadal pour le plus par un homme.

(Avec les contributions des agences)

