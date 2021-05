Incroyable! Alisson rejoint le groupe sélect des gardiens de but

Liverpool a maintenu ses espoirs de qualification en Ligue des champions avec une victoire spectaculaire 2-1 contre West Brom dimanche. Le but gagnant est venu à la 95e minute, quand Alisson s’est élevé au milieu d’une boîte bondée pour hocher la tête et devenir ainsi le premier gardien à marquer pour les Reds dans n’importe quelle compétition au cours des 129 ans d’histoire du club.

Ce fut un moment extrêmement émouvant pour Alisson, qui a célébré les larmes aux yeux avant de dédier par la suite le but à son père, malheureusement décédé plus tôt cette année.

L’international brésilien a également confirmé son initiation dans un petit groupe de gardiens de but incroyablement exclusif qui ont marqué lors de matchs de Premier League.

Y compris leur dernière arrivée, le club ne compte que six membres – la demi-douzaine de gardiens de but qui se sont retrouvés avec succès sur la feuille de match de l’élite anglaise depuis 1992.

Alisson a rendu hommage à son défunt père après cet incroyable vainqueur de dernière minute

Voici comment le dernier effort du gardien de Liverpool contre les Baggies se compare à ceux qui l’ont précédé.

Cela a pris près d’une décennie, mais Schmeichel est devenu le premier gardien de but à marquer en Premier League lorsqu’il a inscrit un but de consolation tardif pour Villa lors d’une défaite 3-2 contre Everton.

Tirant de l’arrière par deux buts et le temps presse, Villa a lancé un corner à la 90e minute dans la surface pour trouver son vétéran danois qui attendait au deuxième poteau pour revenir à la maison.

Brad Friedel (Blackburn Rovers) contre Charlton Athletic, 2004

Friedel est devenu le deuxième gardien à marquer en Premier League lorsqu’il a décroché un égaliseur à la 90e minute contre Charlton.

L’international américain est momentanément devenu attaquant alors qu’il sautait sur un ballon libre dans la surface de réparation pour égaliser le match à 2-2, pour ensuite concéder un but encore plus tard alors que les Addicks gagnaient le match 3-2.

Le gardien Brad Friedel a fait 450 apparitions et a marqué 1️⃣ but 👀 Il est venu en 2004

Paul Robinson (Tottenham) contre Watford, 2007

Robinson a marqué le deuxième but des Spurs de l’après-midi alors que son équipe envoyait confortablement Watford 3-1 à White Hart Lane.

Le gardien de but a lancé un coup franc à 10 mètres de sa surface pour le voir rebondir d’une manière ou d’une autre sur son homologue Ben Foster et dans le coin du filet des Hornets.

Tim Howard (Everton) contre Bolton Wanderers, 2012

Aidé par le vent, l’énorme botté de dégagement de Howard a parcouru toute la longueur du terrain de Goodison Park avant de rebondir sur le gardien de Bolton Adam Bogdan.

Heureusement pour Bogdan, Bolton a tenu bon pour gagner 2-1, épargnant ainsi un peu ses rougeurs.

Le but de Howard figure toujours parmi les frappes à distance les plus longues marquées en Premier League après avoir été mesuré à 95 verges.

Begovic s’est mérité un record du monde Guinness en marquant pour Stoke après seulement 14 secondes de leur match contre Southampton.

Cherchant simplement à éliminer le danger, il a envoyé un dégagement énergique sur le terrain pour le voir passer devant Artur Boruc à l’autre bout du Britannia Stadium.

Le vent tourbillonnant a certainement joué son rôle, mais cela n’a pas empêché Begovic d’être officiellement crédité du record du monde du plus long but jamais marqué (100,5 verges) et du jeûne de la saison 2013-14 de Premier League.

Cependant, le record du but le plus long lui a été enlevé en janvier lorsque le gardien du comté de Newport, Tom King, a marqué contre Cheltenham. d’une distance vraiment incroyable de 105 mètres.

Alisson Becker (Liverpool) contre West Brom, 2021

Alisson monte le plus haut pour rentrer à la maison le but gagnant dramatique. Laurence Griffiths / POOL / AFP

Arrive à la 95e minute, l’homme est un Alisson bondissant connecté avec un corner Trent Alexander-Arnold pour devenir le premier gardien de but à marquer avec une tête dans un match de Premier League.

En plus de remporter le match de manière spectaculaire, le but a également permis aux Reds de remporter trois points vitaux alors qu’ils continuent de se classer parmi les quatre premiers.

Football heh. 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥.

Mentions honorables

Bien sûr, en dehors des limites de la Premier League, de nombreux gardiens de but ont réussi à marquer des buts au fil des ans – certains douves, certains spectaculaires, certains en font une habitude impressionnante.

Par exemple, l’ancien bouchon légendaire de Sao Paulo Rogerio Ceni était un spécialiste des pénalités et des coups francs et a marqué pas moins de 131 buts pour le club brésilien au cours de sa longue et distinguée carrière.

Há 1️⃣4️⃣ anos, Rogério Ceni Marcou Esse Belo Gol de Falta Diante do Santa Cruz, Pelo @Brasileirao – Danilo, Mineiro e Leandro Guerreiro completaram a goleada ⚽️ 🇾🇪 São Paulo 4×0 Santa Cruz

🗓️ 29/04/2006

🏟️ Morumbi

🏆 Brasileirão 📺 Première# MemóriaTricolor pic.twitter.com/DpdOpIiIve – São Paulo FC (@SaoPauloFC) 29 avril 2020

Gardien de but du Paraguay José Luis Chilavert est un autre célèbre pour ses prouesses devant le but adverse, également expert en penalty et en coup franc, devenant même le premier gardien de l’histoire à réussir un tour du chapeau lors de son passage à Velez Sarsfield (trois pénalités contre Ferro Carril Oeste en 1999) .

2️⃣8️⃣⏺️1️⃣1️⃣⏺️9️⃣9️⃣ # Vélez goleó por 6 a 1 a @FerroOficial en el Amalfitani en un partido programado por la 16ª jornada del Apertura. Tres, de la media docena de goles, fueron convertidos por @JoseLChilavert_. 👨🏽‍💻 https://t.co/d7HgWOuXdx pic.twitter.com/BaYXy53dC7 – Vélez Sarsfield (@Velez) 15 avril 2020

Poursuivant la grande tradition des gardiens de but sud-américains non conformistes, la Colombie René « Scorpion Kick » Higuita n’était pas en reste – marquant 41 buts compétitifs au cours de sa carrière loufoque.

Rien de ce que j’ai jamais vécu sur cette application ne sera jamais proche du bruit qui salue cet objectif de René Higuita pic.twitter.com/9HmLes9f4o – Si Lloyd (@ SmnLlyd5) 18 juillet 2020

Célèbre pour ses maillots troublants pour la rétine et son approche excentrique du football, le gardien mexicain Jorge Campos était un attaquant frustré qui a même échangé des maillots et joué à l’avant de temps en temps.

Mars 1996: Atlante est 1-0 contre Cruz Azul. Ils font appel à leur gardien de but remplaçant, Jorge Campos enfile un maillot de champ extérieur pour passer devant et, à cinq minutes de la fin, marque cela. C’est son seul but de la saison. pic.twitter.com/ni3WkWCTuY – Adam Hurrey (@FootballCliches) 27 mars 2020

Gardien de but Carlisle Verre Jimmy a marqué l’un des buts les plus célèbres de l’histoire du football anglais quand il a gardé son équipe dans la Ligue de football le dernier jour de la saison 1998-99.

EN CE JOUR 🗓️ il y a 20 ans ⏱️ Verre Jimmy. Scènes.pic.twitter.com/yNoTHNOsOr – FourFourTwo (@FourFourTwo) 8 mai 2019

Bouchon Bayer Leverkusen Hans-Jorg Butt a marqué 32 buts au cours de sa carrière, mais il est surtout connu pour s’être fait prendre après avoir infligé un penalty contre Schalke en 2004.

Alors que Butt trottait avec désinvolture vers son propre but, Mike Hanke, réfléchi, envoya un long lob au-dessus de sa tête directement du coup d’envoi.

Il y a certainement une leçon quelque part là-dedans.