Aujourd’hui marque un an depuis le début du premier verrouillage du Royaume-Uni.

Il a été plus lent que bon nombre de ses voisins européens à mettre en œuvre des mesures drastiques. Mais avec une augmentation rapide des cas de coronavirus et un remplissage des hôpitaux, le Royaume-Uni a rapidement suivi les traces de l’Italie, de la France et de l’Espagne avec un verrouillage strict.

La vie est soudainement passée du statu quo à la «nouvelle normalité» à laquelle tant de personnes dans le monde ont dû s’adapter.

Au cours d’une année qui a rebondi entre le verrouillage, l’assouplissement des mesures et le verrouillage une fois de plus, l’économie britannique a été touchée de l’ordre de 251 milliards de livres sterling.

C’est selon les estimations du Center for Economics and Business Research (CEBR), qui affirme que la pandémie en a été la cause prédominante.

Cela reflète les circonstances difficiles dans lesquelles de nombreuses entreprises et travailleurs ont été laissés, et les changements radicaux que presque tout le monde a connus au quotidien.

Euronews s’est entretenu avec des personnes d’un échantillon représentatif de la population, pour voir comment l’année dernière a eu un impact sur leur travail et leur vie.

Jamie Mayers, 31 ans, médecin en soins palliatifs

«Je ne pense pas qu’aucun de nous ne savait vraiment à quoi s’attendre lorsque le verrouillage a été annoncé il y a un an. Cela semblait une étape nécessaire pour essayer d’aider à arrêter la propagation de la maladie que nous avons vue envahir nos hôpitaux.

«Je pense que dans une certaine mesure, tout cela était un peu nouveau et excitant pour les gens – ne pas avoir à travailler, être autorisé à rester à la maison, une nouvelle expérience pour nous tous.

«Nous avons tous pris cela très au sérieux. Nous avons fait la queue judicieusement devant les magasins, nous nous sommes éloignés et nous nous lavons les mains.

«Je suppose plutôt naïvement que je n’ai pas trop réfléchi à la façon dont cela pourrait affecter ma santé mentale et physique au début. J’ai en fait attrapé COVID peu de temps après le verrouillage, et j’ai eu beaucoup de chance de ne pas être trop mal avec ça. Je s’inquiétait de la façon dont une personne plus âgée et plus fragile serait affectée, et le verrouillage semblait certainement la bonne chose à faire pour le gouvernement.

«Au moment où le verrouillage a été annoncé, nous ne comprenions toujours pas dans une certaine mesure à quoi nous étions confrontés. Nous avons beaucoup appris sur cette maladie depuis lors – comment la traiter, comment elle affecte notre corps, comment vacciner contre elle, et comment se protéger. Je ne pensais certainement pas que nous serions encore enfermés un an plus tard! Je pensais que nous aurions un été 2020 normal!

« Je pense que dans l’ensemble, j’ai été incroyablement chanceux d’avoir pu avoir une certaine ‘normalité’ en continuant de travailler tous les jours – un luxe que beaucoup n’ont malheureusement pas pu avoir. La façon dont nous travaillons a certainement changé énormément – des masques et des lavages des mains encore plus fréquents, aux visites à l’hôpital et même à ce que nous portons au quotidien.

«Ce que j’ai vraiment trouvé difficile, c’est de ne pas pouvoir voir les patients et leurs proches face à face, et de ne pas pouvoir tenir la main ou faire un câlin. Bien sûr, ma famille et mes amis m’ont énormément manqué. Après avoir soigné des patients atteints de COVID, j’ai dû faire très attention à ce que je fais et aux personnes que je vois au chômage par crainte de leur propager la maladie.Même après avoir été vacciné, il est si important de continuer à être prudent.

« Pour le moment, il est difficile de savoir avec certitude quelle sera la » nouvelle normalité « . Est-ce que nous porterons encore des masques pour tous les soins aux patients cette fois-ci l’année prochaine? Serons-nous capables d’embrasser nos amis lors d’un barbecue d’été?

«En termes de travail, je suis sûr que les nouvelles procédures de contrôle des infections dureront correctement. J’espère que le nombre de patients affectés par le COVID continuera à diminuer – mais cela reste à voir une fois que les choses se reverront.

«Travaillant en médecine palliative, je réfléchis souvent à ce qui est vraiment important dans la vie. Je pense que cette pandémie a mis la vie en perspective pour de nombreuses personnes. Les choses qui nous ont le plus manqué – notre famille, nos amis, notre musique, nos pique-niques, même (oserais-je dire) travailler.

« J’espère qu’en sortant de cette pandémie, nous commencerons vraiment à apprécier les petites choses et à être si reconnaissants pour ce que nous avons. J’espère que nous continuerons d’être gentils et attentionnés les uns envers les autres, et que nous continuons à nous entretenir les uns avec les autres. – sachant à quel point cette vie de folie peut être difficile! J’espère que nous ne nous prenons pas pour acquis et que nous apprécions chaque seconde qui nous est donnée. «

Elle George, 30 ans, chef d’année dans un lycée

«Au début, c’était de l’incrédulité, je ne pensais pas que cela allait nous affecter.

« Je ne le pensais pas [lockdown] allait se produire, mais avec le temps, il est devenu évident que ce serait nécessaire parce que toutes les instructions qui nous étaient données, comme garder la distance, ne se produisaient pas du tout à l’école. C’était un peu un choc quand c’est arrivé. Je ne pense pas que quiconque ait pensé que cela durerait aussi longtemps que pour la première fois.

«Cela a été un grand changement, passer du travail en face à face à l’école au travail à domicile. Nous avons dû acquérir de nombreuses nouvelles compétences. Au départ, nous avons adapté nos leçons à quelques feuilles de travail que nous publions en ligne, puis en utilisant réellement Microsoft Teams comme moyen d’enseigner.

«Le verrouillage qui vient de disparaître était assez différent. Nous avons enseigné toutes nos leçons normales. Le premier verrouillage n’était pas quelque chose comme ça, nous ne faisions rien comme le même volume de travail.

«Je devenais en quelque sorte un mentor pour certains parents. Beaucoup de parents avaient vraiment du mal, et j’ai assumé un rôle de travailleur social pour certains parents d’enfants de mon groupe d’âge.

«La situation a eu un grand impact sur les enfants. Je suis à la tête de la 8e année et ils sont encore si jeunes, ils n’ont pas terminé leur 7e, ils n’ont eu que la moitié de leur 7e sur le site de l’école.

«Nous avons eu beaucoup de problèmes avant le verrouillage en janvier d’enfants ayant des crises de colère à part entière, ne pouvant tout simplement pas réguler leurs émotions parce qu’ils étaient à la maison depuis si longtemps.

« Ils reviennent à l’école et sont censés gérer ces émotions et se contrôler et ils ne peuvent pas le faire. Nous avons eu des explosions de colère à gauche, à droite et au centre. »

Nancy Sullivan, 36 ans, comédienne / réalisatrice

«Ma première réaction a été étrangement un sentiment de soulagement qui m’a surpris. En tant que pigiste, vous êtes constamment à la recherche du prochain emploi et attendez que le téléphone sonne et tout à coup, vous saviez que ce n’était pas possible, donc il y avait un réel sentiment de sortir du tapis roulant de la vie. Faire une pause pendant un moment. Ne pas m’inquiéter, je ne faisais pas ou n’obtenais pas assez. C’était évidemment avant qu’aucun de nous ne sache combien de temps cela durerait! Si j’avais su, ma réaction initiale aurait été très différente.

«Je n’ai jamais pensé que cela aurait duré un an. Si j’avais su cela au départ, j’aurais eu beaucoup d’anxiété à ce sujet, j’ai pensé au départ que ce serait une belle pause de trois mois et nous tout va bien et revient à la normale d’ici l’été.

«J’ai été massivement affecté financièrement, j’ai perdu beaucoup de travail qui avait été réservé, puis réservé pour des emplois et annulé à la dernière minute. Peu importe ce que j’ai essayé l’année dernière, je ne l’ai pas J’ai pu percer dans mon travail car mon industrie vient d’être tellement affectée. Même maintenant, je viens d’avoir un emploi réservé pour octobre 2021 en Italie pour faire My Fair Lady et il a été annulé. J’ai réservé des annonces qui ont été annulées 12 heures plus tard au cours des trois derniers mois, c’était juste un cauchemar.

« Je ne sais pas ce que cette situation me laissera en retournant dans mon secteur pour être honnête. Il y a eu des moments où j’ai oublié que j’étais un créateur pendant cette période, et je me suis senti tenté de me tourner vers d’autres carrières, mais j’adore ce que je fais et je le faisais assez bien avant COVID. Chaque fois que je regarde d’autres options, mon cœur se serre. Mon secteur se sent juste très loin pour le moment, mais dès que le prochain travail sera réservé et que cela peut réellement arriver, cela tout change en un instant.

«J’espère que lorsque les choses seront à nouveau ouvertes, cela pourra pousser le théâtre à s’ouvrir d’une manière différente et j’explore cela moi-même. Je crée actuellement un nouveau théâtre en plein air à Abbey Wood, The Ruined Theatre, ensemble dans les ruines des ruines de l’abbaye de Lesnes. C’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire!

Rory Jones, 32 ans, directeur de tournée de groupes de rock

«Je ne pensais pas que cela durerait aussi longtemps. On m’a rappelé récemment que Boris [Johnson] lors de cette conférence de presse, il faudrait 12 semaines et «nous enverrons le virus emballant».

«Je pensais vraiment que les émissions se reproduiraient et que la vie reviendrait à la normale en octobre, comme le verrouillage au Royaume-Uni s’est déroulé, il semblait y avoir eu une réalité à la mi-août. Ensuite, les variantes ont frappé. maintenant passé à l’autre bout du spectre, et je suis très prudent quant à la possibilité que des festivals aient lieu.

«Ma vie, mon travail, mes perspectives ont été fortement affectées. Dans mon travail, je dois beaucoup voyager, le secteur des événements en direct a évidemment été énormément impacté, mais aussi dans le sens du manque de sécurité a particulièrement affecté mon projet de même avoir une sorte de normalité l’année dernière. Le fait que je ne savais pas quand revenir [having moved to Barcelona for a few months], et bien sûr, cela a été aggravé par le Brexit, ce qui signifie qu’il sera de toute façon plus difficile pour moi de revenir à Barcelone.

«Je ne sais pas quand je recommencerai le travail. J’avais quitté un appartement juste avant la pandémie avec l’intention de déménager en Amérique. Nous sommes habitués à un certain nombre de limbes dans mon industrie. Mais c’est comme un état ultime des limbes en ce moment.

«Quand les choses s’ouvriront, cela ne signifiera pas un retour à la normale pour ma carrière pendant longtemps. Les choses s’ouvrent dans les prochains mois mais nous ne savons toujours pas comment cela affectera le vol. C’est du travail pour nous, c’est ne serait pas inhabituel pour nous de voler vers trois pays en quatre jours. Comment cela va-t-il fonctionner avec la quarantaine? Nous ne savons pas. Lorsque les restrictions sont assouplies, je ne vois toujours pas que tout va revenir à la normalité antérieure au COVID dans cette industrie depuis longtemps.

«Ce que j’espère, c’est que les concerts d’automne reviendront à une sorte d’opération normale pour le public, et j’espère que ma première tournée sera avec le groupe Austin Black Pumas, quatre fois nominé aux Grammy Awards en novembre. Ils l’ont fait. vu leur montée en puissance se produire l’année du COVID, il sera donc vraiment intéressant de voir comment les choses se déroulent.

« Cependant, cela ne signifie pas que la normalité aura repris du côté de la logistique de ce qui fait qu’une tournée se produira, en ce qui concerne les voyages internationaux, la paperasse et les procédures opérationnelles COVID-safe. Il est très difficile de savoir si ces procédures et contingences le seront. soyez avec nous pour de bon, et si tel est le cas, des coûts supplémentaires en découleront sans aucun doute.

«À ce stade, l’industrie devra déterminer où ce coût est répercuté: soit le public, le groupe, les salles ou les promoteurs. C’est un double coup dur car c’est exactement quelque chose que l’industrie était en train de comprendre. quand il a été frappé par les complications et les coûts supplémentaires du Brexit! «

Grace, 22 ans, récente diplômée universitaire

«Ma première réaction a été la surprise, mais comme la plupart des gens, je ne pensais pas que nous serions enfermés plus de quelques semaines. Ce n’est que lorsque l’on m’a dit de quitter le logement universitaire et qu’il a été annoncé que les écoles fermaient que cela semblait très grave.

«Le COVID a affecté mon dernier semestre universitaire; j’ai dû quitter mon logement et réinstaller chez mes parents et mes examens finaux ont été déplacés vers un format en ligne. Il était difficile de devoir s’adapter au nouveau format à court terme, et la communication de mon université était souvent vague ou déroutant, mais je suis reconnaissant de n’avoir manqué que les derniers mois et même pas plus longtemps, comme cela a été le cas pour la plupart des étudiants actuels.

« Il a été préoccupant de sortir dans une économie qui semble être à genoux avec un marché du travail médiocre. J’ai de la chance d’avoir trouvé un emploi bien que ce soit un contrat temporaire. J’espère que lorsque le verrouillage sera allégé, ce sera plus facile. pour trouver quelque chose de permanent.

«J’espère que le secteur de l’événementiel et de l’hôtellerie pourra se rétablir car la principale chose que j’attends avec impatience est de pouvoir à nouveau socialiser avec mes amis! J’espère aussi pouvoir partir à l’étranger cet été pour rendre visite à ma famille, et des vacances seraient bien aussi!