Incontrôlable, retenu, à l’écart – Ce que signifient les étapes d’un incendie de forêt

Avec des centaines d’incendies de forêt qui brûlent à travers le pays, les Canadiens voient et entendent des mises à jour quotidiennes sur les incendies qui échappent à tout contrôle, ceux qui sont « maîtrisés » et ceux qui sont considérés comme « maîtrisés ». Mais ils ne sont pas toujours tout à fait sûrs de la signification de chaque étape.

La plupart des provinces définissent les incendies de forêt en des termes similaires, et bien que les mots exacts puissent varier, les descriptions générales sont les mêmes.

Voici une brève description de ce que chaque étape implique :

Hors de contrôle

Un feu de forêt « hors de contrôle » signifie qu’il ne répond pas aux efforts de suppression des incendies et qu’il devrait s’étendre. Il n’y a pas de périmètre contrôlé.

Mais cela ne signifie pas que la situation est chaotique.

« Lorsque nous appelons un feu de forêt » hors de contrôle « , cela peut sembler un peu inquiétant pour les gens », a déclaré Erika Berg, agent provincial d’information sur les incendies de forêt pour le BC Wildfire Service. « Mais cela signifie simplement qu’il y a une croissance attendue. »

À ce stade, les équipages entreprendraient des méthodes de suppression agressives « telles que l’établissement de lignes de contrôle, des brûlages, la chute d’eau, de mousse ou de retardateur », selon le site Web de gestion des feux de forêt de la province.

REGARDER | Le feu brûle dans le plus grand parc national du Canada : Un feu de forêt brûle près du lac Pine dans le parc national Wood Buffalo Des équipes s’efforcent de limiter la propagation d’un feu de forêt qui brûle près du lac Pine dans le parc national Wood Buffalo le 1er juin 2023. David Marsden/Parcs Canada

Mais, selon l’endroit où se situe le feu, il peut également être laissé brûler.

Selon Berg, étant donné que les incendies de forêt sont « naturels et nécessaires pour beaucoup de nos forêts », et s’ils ne constituent pas une menace pour la vie humaine ou des infrastructures cruciales telles que des maisons ou des entreprises ou même des écosystèmes naturels, « il serait peut-être préférable que nous le laissions continuer à grandir. »

Mais chaque incendie sera surveillé et une réponse détaillée pour chacun.

Être détenu, contenu, partiellement contrôlé

À ce stade, les pompiers ont établi une limite ou un périmètre autour du feu – qui peut être une rupture naturelle comme une rivière ou des herbes basses qui ne brûleront pas aussi activement que de grands arbres, ou une rupture créée par les équipes de pompiers – et, étant donné les ressources sur le terrain et les conditions météorologiques, ils estiment que le feu ne va pas dépasser cette limite.

Un feu de forêt brûle au nord-ouest d’Halifax au début de juin. Un incendie est considéré comme « tenu » ou « contrôlé » s’il n’est pas prévu qu’il franchisse un périmètre ou une limite établis. Il peut encore se développer à l’intérieur de cette limite, mais ne doit pas se propager au-delà. (Jeorge Sadi/CBC)

Cependant, les flammes peuvent encore brûler de manière très agressive à l’intérieur du périmètre et le feu peut encore se développer – ce qui peut être déroutant pour les gens, explique Melissa Story, agente d’information chez Alberta Wildfire.

« Cela ne signifie pas nécessairement qu’il ne va pas grandir par rapport à sa taille », a-t-elle déclaré, mais cela signifie qu’il y a une sorte de frontière en place et que les flammes ne devraient pas la franchir. Ainsi, un incendie qui se déroule pourrait être de 80 hectares aujourd’hui et de 120 hectares demain, a-t-elle dit, « mais nous avons toujours une idée de ce qui se passe ».

Des travailleurs de l’Alberta se tiennent à côté de camions sur un chemin de terre, alors que des incendies brûlent au loin. Si un feu de forêt ne menace pas la vie humaine, les maisons ou les entreprises, il peut être autorisé à brûler dans une situation surveillée. (Martin Trainor/CBC)

Dans certains cas, un incendie jugé maîtrisé peut redevenir incontrôlable.

« Si nous avons des conditions très chaudes et sèches pendant quelques jours, mélangées à des vents d’environ 100 kilomètres à l’heure, je veux dire, ce sont des conditions avec lesquelles nous ne pouvons évidemment pas travailler et que nous ne pouvons pas contrôler », a déclaré Story. « Donc, cela pourrait être une circonstance atténuante qui pourrait le remettre hors de contrôle. »

Un feu de forêt brûlant au nord-est de Chibougamau, au Québec, a déclenché un avis d’évacuation touchant 7 300 personnes jeudi. (Nancy Gervais/Radio-Canada)

Sous contrôle

Un feu de forêt est considéré comme maîtrisé lorsqu’il est entièrement contenu dans un périmètre établi, qu’il ne progresse plus ou ne se propage plus et qu’il tend vers l’extinction.

L’histoire indique que les équipes de pompiers surveilleraient toujours la zone, vérifiant la présence de fumée, entrant après tout événement météorologique pour s’assurer qu’aucune flamme ne s’est rallumée. « Nous aurons probablement des équipes d’action soutenues qui y seront, qui vérifieront les points chauds et s’assureront que le feu est complètement éteint », a-t-elle déclaré.

À ce stade, il n’y aurait généralement plus de flammes, mais il pourrait encore y avoir de la fumée couvante ou des points chauds qui seraient traités.

Et les incendies de forêt peuvent rester à ce stade pendant longtemps – des semaines, voire des mois.

« Beaucoup de nos incendies de forêt, en particulier lorsque nous voyons des incendies de forêt à grande échelle comme nous le sommes cette année, resteront probablement dans les livres pour nous [as under control] pour le reste de la saison des incendies et pourrait potentiellement aller jusqu’à l’année prochaine. Ils ont brûlé si profondément dans le sol qu’ils peuvent se rallumer au printemps », a-t-elle déclaré.

Les équipes continueront de retourner dans les zones touchées, effectueront des analyses infrarouges pour vérifier l’activité des incendies sous le niveau du sol ou tout autre point chaud.

Un pompier forestier travaille sur un terrain escarpé pour éteindre les points chauds restants d’un brûlage contrôlé, le 25 août 2021. Un incendie peut rester au stade « sous contrôle » pendant des semaines, voire des mois. (Darryl Dyck/La Presse canadienne)

Dehors, éteint

C’est alors que la lutte contre l’incendie proprement dite est terminée. La suppression a réussi et il n’y a plus de points chauds.

« Nous ne déclarons vraiment un feu de forêt comme étant éteint que s’il est certain que ce feu de forêt est éteint », a déclaré Berg. « Nous ne pouvons pas le déclarer comme éteint s’il y a un risque qu’il puisse à nouveau éclater. »

Mais une fois qu’il a atteint ce stade, le travail n’est pas terminé.

« La récupération est énorme », a déclaré Berg. Cela peut impliquer le réensemencement de plantes ou d’arbres et la restauration de l’écosystème.