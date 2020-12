À NXT TakeOver: WarGames, Undisputed ERA a dirigé Pat McAfee, Pete Dunne et NXT Tag Team Champions Oney Lorcan & Danny Burch, tandis que Team Candice a triomphé de Team Shotzi dans quelques matchs chaotiques de WarGames. De plus, Johnny Gargano a repris le championnat nord-américain de manière controversée.

Résultats complets de NXT TakeOver WarGames:

L’ERA incontestée déf. Pat McAfee, Pete Dunne, Oney Lorcan et Danny Burch dans un match WarGames

Dans une confrontation WarGames de chaos total pour l’avenir de NXT, The Undisputed ERA se tenait juste au-dessus de Pat McAfee, Pete Dunne, Oney Lorcan et Danny Burch.

The Undisputed ERA est retourné à WarGames pour la quatrième fois, envoyant Kyle O’Reilly dans la cage en premier. En réponse, Pete Dunne a commencé le match et a combattu O’Reilly pendant les cinq premières minutes.

Oney Lorcan a ensuite rejoint le combat, ce qui était une « mauvaise nouvelle » pour O’Reilly (comme le commentateur Wade Barrett pourrait dire). Après qu’O’Reilly ait subi une chute de 2 contre 1, Bobby Fish a émergé et Undisputed ERA a pris la tête.

Danny Burch est venu ensuite, apportant des battes de cricket dangereuses que son équipe pourrait utiliser à son avantage. Malgré les dégâts causés par les armes, Roderick Strong a ensuite rejoint et affronté ses trois adversaires jusqu’à ce que le jeu de nombres le rattrape et que l’équipe McAfee reprenne le dessus.

McAfee est alors entré et a rapporté des chaises et des tables en acier avec les noms de ses adversaires dessus. Il s’est ensuite assis pendant un moment jusqu’à ce que le temps vienne de frapper un moonsault sur Strong sur la corde supérieure et à travers une table. Adam Cole a été le dernier à rejoindre et à asperger ses ennemis avec un extincteur lorsque Wargames a officiellement commencé!

Johnny Gargano bat. Leon Ruff et Damian Priest deviennent le nouveau champion nord-américain NXT

Dans un match triple menace au rythme effréné, Johnny Gargano a battu Leon Ruff et Damian Priest pour récupérer de manière controversée le championnat nord-américain NXT.

Ruff a jeté les starting-blocks pour dissiper l’idée de Gargano qu’il était une « blague » et montrer qu’il était un vrai champion qui méritait le respect. Après avoir averti à deux reprises le tenant du titre de rester hors de l’action, Priest a jeté Ruff à travers la barricade avec le tranchant du rasoir. Le déménagement a créé un face-à-face momentané entre Priest et Gargano.

Après que Gargano et Priest aient échangé l’avantage avec une série d’attaques, Ruff est retourné héroïquement pour se jeter dans l’action!

Dans un moment marquant, Gargano a même attaché Priest dans les cordes du deuxième anneau, mais Damian a fini par utiliser son compagnon pour se battre librement.

Puis un autre barrage d’attaquants au visage fantôme a émergé pour attaquer Priest. Priest les a combattus et est revenu à ses adversaires. Mais juste au moment où il semblait que Priest with the Reckoning serait suprême sur Gargano, un autre attaquant masqué est apparu sur la plate-forme et a écrasé Priest avec une pipe. Gargano en a profité en battant Ruff dans One Final Beat pour récupérer le titre!

Après le match, l’homme masqué s’est révélé être nul autre qu’Austin Theory!

L’équipe Candice bat. Équipe Shotzi (match WarGames)

Dans un match époustouflant de WarGames, l’équipe Candice a régné en maître sur l’équipe Shotzi lorsque Raquel González a mis fin à la brutale confrontation en épinglant la championne féminine NXT Io Shirai.

Poubelles, couvercles de poubelles, chaises, bâtons de Kendo, échelles et marteaux sont tous entrés en jeu dans une bagarre à couper le souffle, mise en évidence par Kai plaçant Shirai dans une poubelle et l’écrasant avec une double souche de la corde supérieure, ainsi que Moon niveler Kai avec une Eclipse à couper le souffle sur deux sièges.

Du carnage, González a cassé Shirai de la corde supérieure avec une bombe électrique pour la faire éclabousser à travers une échelle entre les deux anneaux, revendiquant la chute sur la Championne NXT féminine.

Dexter Lumis bat. Cameron Grimes (Match de sangle)

Avant la cloche de son Strap Match contre Dexter Lumis, Cameron Grimes a présenté son propre bracelet. Et quand l’officiel s’est tourné pour le placer sur Lumis, Grimes a déclenché une attaque vicieuse d’avant-match contre son adversaire à l’intérieur et à l’extérieur du ring, déchirant la ceinture sur le visage et le corps de Lumis. Néanmoins, Lumis a riposté et s’est attaché à la ceinture pour commencer le match.

Dans une bagarre sauvage, Lumis a attaché les jambes de Grimes et l’a tiré vers le haut pour le laisser tomber face en avant dans la chaise avant de piéger son adversaire dans le silence pour le forcer à taper.

Tommaso Ciampa bat. Timothy Thatcher

Dans une confrontation très personnelle, Tommaso Ciampa est venu pour un combat total avec Timothy Thatcher. Dans la bataille qui a suivi, les deux Superstars ont obtenu cela et plus encore, Ciampa sortant victorieux avec Willow’s Bell.