Inconsolable Saira Baru étreint la dépouille mortelle de Dilip Kumar, les photos deviennent virales

Acteur légendaire et icône du cinéma hindi, Dilip Kumar est décédé mercredi 7 juillet. La nouvelle de sa disparition a profondément atterré l’ensemble de l’industrie cinématographique qui a consulté ses comptes de médias sociaux pour pleurer sa mort. Les amis et les politiciens du défunt acteur se sont également rendus chez lui pour lui rendre un dernier hommage. Récemment, une photo de Saira Banu et de son mari, la dépouille mortelle de Dilip Kumar, est devenue virale sur les réseaux sociaux, rendant ses fans émus.

Sur la photo, on peut voir Saira Banu, accablée de chagrin, serrant la dépouille mortelle de Kumar dans ses bras. La photo a été prise alors que l’actrice chevronnée pleurait la perte de Kumar ou qu’elle l’appelait affectueusement « Yusuf Sahab ».

La nouvelle de la disparition de Dilip Kumar a été partagée par son ami de la famille Faisal Farooqui sur l’ancien compte Twitter. « C’est avec un cœur lourd et un chagrin profond que j’annonce le décès de notre bien-aimé Dilip Saab, il y a quelques minutes. Nous venons de Dieu et vers Lui nous retournons. Faisal Farooqui », a-t-il écrit dans son tweet.

Des célébrités telles que Shah Rukh Khan, Karan Johar, Ranbir Kapoor et Ajay Devgn ont visité la résidence de Kumar pour lui rendre un dernier hommage. Le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, avait annoncé que Dilip Kumar obtiendrait des funérailles nationales. Il a été incinéré au Santacruz Kabristan, qui a ensuite été visité par la mégastar Amitabh Bachchan et son fils Abhishek Bachchan.

Dilip Kumar a rendu son dernier soupir à l’hôpital Hinduja de Mumbai après avoir souffert d’une maladie liée à l’âge. Lors d’un point de presse, le médecin de famille du défunt acteur avait déclaré : « Personne ne devrait demander la raison du décès après la mort. il souffrait d’un problème respiratoire, nous avons fait de notre mieux pour qu’il atteigne ses 100 ans. Je ne pense pas qu’une personne comme lui naîtra jamais à Bollywood », a déclaré le médecin de famille.

Connu comme le roi de la tragédie de Bollywood, Dilip Kumar a joué dans 65 films au cours d’une carrière de plus de six décennies. Il a reçu le Padma Bhushan en 1991 et le Padma Vibhushan en 2015. Il est connu pour ses rôles emblématiques dans des films comme ‘Devdas’ (1955), ‘Naya Daur’ (1957), ‘Mughal-e-Azam’ (1960) , « Ganga Jamuna » (1961), « Kranti » (1981) et « Karma » (1986). Son dernier film était ‘Qila’, sorti en 1998. Il laisse maintenant dans le deuil sa femme et l’acteur vétéran Saira Banu.