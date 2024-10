Inconnu 9 : Revue de l’éveil – IGN

Il n’a fallu que 10 minutes de jeu à Unknown 9: Awakening pour que je ressente un vif sentiment de déjà-vu. Éliminer des ennemis dans de petites arènes, regarder une histoire émouvante de croissance personnelle et se faufiler entre de nombreuses fissures étroites dans les murs : c’est une formule qui ne semble que trop familière, fidèle aux traditions bien établies du genre « Crevice Crawler ». Il essaie une ou deux idées uniques pour se démarquer, comme des pouvoirs de contrôle mental qui vous permettent de jouer au marionnettiste avec vos ennemis, mais le problème est qu’il s’exécute sur les principes fondamentaux bien pire que ses contemporains. Il y a certainement des lueurs d’espoir dans ces nouveautés, mais toute nouveauté s’estompe rapidement, ce qui donne lieu à un travail générique et décevant, plein de problèmes de performances et d’autres bizarreries pour démarrer.

Situé dans une version de réalité alternative du début du 20e siècle, vous incarnez Haroona, une femme méfiante qui aime débiter des platitudes banales et qui a été imprégnée du pouvoir d’exploiter une dimension invisible appelée le Fold. Ses pouvoirs vous permettent de faire des choses magiques typiques comme devenir invisible pendant une brève période de temps, pousser et tirer les méchants comme un Jedi hors marque, et entrer dans une forme fantôme pour que vous puissiez vous promener et résoudre les énigmes les plus simples jamais conçues. Vous les utiliserez pour vous frayer un chemin à travers une série de petites arènes séparées par des cinématiques qui aspirent clairement à être la prochaine adaptation de HBO – si vous avez joué à The Last of Us ou God of War, vous avez déjà compris l’idée, mais au lieu de Des rencontres de combat finement réglées et des sections furtives mordantes, Awakening propose des coups de poing bâclés et des fêtes accroupies nues.

Inconnu 9 : Awakening Review Captures d’écran

Malgré la configuration extrêmement générique, la construction du monde ici n’est en fait pas mauvaise, et beaucoup de temps et d’efforts ont été clairement consacrés à l’établissement de la chronologie, des traditions et des règles surnaturelles de cet univers. Telle une copie d’Indiana Jones, cette version alternative de la Terre abrite des secrets mystiques et des histoires cachées gardées hors de portée dans des régions inconnues, notamment un mystérieux cycle d’extinction, une race d’êtres qui ont trompé la mort en se rendant immortels, et les sociétés secrètes se disputent les connaissances paranormales. Malheureusement, cette fondation prometteuse ne fait pas beaucoup de bien à l’histoire elle-même, car l’histoire prévisible de Haroona est pleine de clichés et de personnages banals, finissant par se perdre horriblement dans un océan de jargon magique et de références alambiquées qui reniflent complètement toute tentative de m’intéresser. sur ce qui se passait.

Une grande partie de ce voyage bancal offrira des opportunités de se faufiler pour éliminer les ennemis discrètement, mais la furtivité est extrêmement courante et offre peu d’innovations. Vous disposez d’une pierre fantomatique que vous pouvez lancer pour distraire les gens et vous passerez bien sûr beaucoup de temps à traîner dans les hautes herbes où aucun garde n’a jamais pensé à regarder. Malheureusement, l’IA, désespérément stupide, a du mal à vous détecter, même lorsque vous faites exploser des objets et laissez des corps bien en vue. Néanmoins, il y a un petit plaisir à avoir dans la furtivité médiocre, car se sentir comme un maître des ombres capable de nettoyer une zone entière sans être repéré est toujours gratifiant de réussir. De plus, vos compagnons vous diront parfois à quel point vous êtes sournois si vous parvenez à traverser une section sans vous faire prendre – c’est une bonne idée.

Malheureusement, vous aurez moins d’occasions de vous engager furtivement que vous ne le pensez, car Awakening vous entraîne fréquemment et avec beaucoup de plaisir dans des combats purs et simples. Bizarrement, cela semble se produire de plus en plus à mesure que vous avancez dans l’histoire d’environ huit heures, ce qui ne poserait pas autant de problème sans les faux choix qu’il met en place dans ses arbres de compétences. Ce système de mise à niveau simple à trois volets vous permet d’améliorer vos capacités de combat, de furtivité ou de contrôle mental en collectant des « points de gnose » à peine cachés et effectue des tâches de base telles que vous permettre de rester invisible plus longtemps ou de faire en sorte que vos attaques de mêlée fassent plus de dégâts. Après avoir dépensé la grande majorité de mes points de compétence sur l’arbre des capacités furtives pour voir ces rencontres se tarir, j’ai commencé à me demander si j’avais gaspillé mes efforts et j’ai commencé à couvrir mes paris en investissant dans d’autres styles de jeu.

Il est vraiment dommage que vous vous retrouviez également dans des combats plus simples au fur et à mesure, car c’est facilement l’une des choses qu’Awakening fait le plus mal. Ces rencontres minables vous opposent à la même poignée de soldats ennemis qui brandissent des fusils et des armes de mêlée, et elles se résument pour la plupart à la recette typique d’esquive, d’attaques légères et d’attaques lourdes que vous aurez vue dans des dizaines de jeux auparavant, mais en moins raffinée. J’ai joué toute ma partie dans la difficulté la plus difficile et l’IA est si stupide que la grande majorité du temps, j’ai pu me frayer un chemin à travers les batailles en spammant le même ensemble d’attaques et en m’écartant sans effort des mouvements hautement télégraphiés.

Que vous soyez accroupi derrière des caisses ou que vous frappiez des serviteurs stupides, vous pourrez au moins profiter de la meilleure fonctionnalité d’Awakening : les pouvoirs de contrôle mental. Vous pouvez sauter hors de votre corps et vers d’autres en appuyant sur un bouton, puis utiliser ces marionnettes en viande sombre pour réaliser vos projets tordus, notamment en activant la capacité spéciale de cette unité à faire des ravages sur l’environnement ou sur ses camarades méchants. Par exemple, vous pouvez posséder l’un des gros meurtriers et utiliser sa capacité de frappe au sol près d’un groupe de ses amis pour infliger une tonne de dégâts, ou vous pouvez prendre le contrôle de l’un des tireurs d’élite ennemis et lui faire tirer sur un équipement de surveillance. pour faciliter votre travail de furtivité.

Au fur et à mesure de votre progression, vous pourrez éventuellement posséder en chaîne plusieurs ennemis d’affilée, leur demandant d’accomplir divers méfaits, puis regarder tout cela se dérouler au ralenti, ce qui peut être très amusant. Ce n’est pas vraiment révolutionnaire et commence à devenir un peu ennuyeux au moment où vous atteignez le générique, mais c’est certainement la partie la plus divertissante d’une aventure par ailleurs décevante. De plus, de manière assez hystérique, si vous commencez à obliger vos ennemis à s’entre-tuer tout en restant cachés à proximité, ils ne semblent que vaguement conscients que vous les dérangez et reviennent rapidement à ce qu’ils faisaient – ​​parce que, encore une fois, ils sont tellement stupides. . Ce n’est certainement pas un bien chose, mais cela m’a au moins fait rire avec régularité.

Si des rencontres bâclées et une histoire faible ne sont pas assez décourageantes, Awakening souffre également de divers problèmes de performances, de bugs et d’une mauvaise humeur générale. Le framerate baissait régulièrement pendant que je jouais sur un PC Ryzen 9/RTX 4090, y compris pendant les combats dans des moments qui pourraient vous tuer. Haroona aime rester coincé sur des objets et rebondir bizarrement sur place, et les cinématiques font cette chose vraiment étrange où ils sautent brusquement entre une série de plans qui ne durent que quelques secondes chacun, comme s’ils avaient scénarisé la scène mais n’avaient jamais pris la peine de la terminer. Ce dernier est plutôt drôle, mais il ajoute également à un manque général de finition qui rend un jeu déjà médiocre encore plus faible.