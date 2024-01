Inconduite scientifique et fraude : le dernier clou dans le cercueil des antidépresseurs de la psychiatrie

« . . . Si les principaux médias reprennent cette histoire, ils auront l’occasion de rendre compte de ce qui est sans doute le pire – et le plus nocif – scandale de l’histoire médicale américaine. » —Robert Whitaker, éditeur de madinamerica.com, 3 janvier 2024

Historiquement, il y a toujours eu des patients qui rapportent que n’importe lequel les traitements contre la dépression – y compris les saignées – ont fonctionné pour eux, mais la science exige que pour qu’un traitement soit considéré comme vraiment efficace, il doit fonctionner mieux qu’un placebo ou que le temps qui passe sans aucun traitement. Ceci est particulièrement important pour les antidépresseurs, notamment le Prozac, le Zoloft et d’autres inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS), ainsi que l’Effexor, le Cymbalta et d’autres inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN), car tous ces médicaments ont un côté inquiétant non controversé. effets.

Les chercheurs savent depuis longtemps que n’importe quel antidépresseur est à peine plus efficace qu’un placebo dans la majorité des essais. moins efficace qu’un placebo dans certaines études, et généralement trouvé comme étant «cliniquement négligeable» en ce qui concerne la rémission de la dépression, tout en entraînant souvent de graves effets indésirables ; par exemple, ce qui entraîne un pourcentage plus élevé de dysfonctionnement sexuel que la rémission de la dépression. Cependant, depuis près de vingt ans, la psychiatrie et les grandes sociétés pharmaceutiques nous disent que même si un antidépresseur peut ne pas fonctionner pour la majorité des patients, dans le « monde réel », les médecins fournissent aux patients dont l’antidépresseur initial a échoué un autre antidépresseur, et si cela échoue, encore un autre ; et que ce traitement concret réussit pour près de 70 % des patients. Ce récit a été rapporté à plusieurs reprises par les grands médias, y compris le New York Times en 2022.

Le problème avec cette histoire de « près de 70 % » est que la recherche qui a été utilisée pour la justifier, un rapport de 2006 sur les résultats du Alternatives de traitement séquencé pour soulager la dépression (STAR*D)a été pendant longtemps contesté par les chercheurs. De plus, un réanalyse récente Des données jusqu’alors non divulguées révèlent que STAR*D, en raison d’une mauvaise conduite scientifique qui a considérablement gonflé les taux de rémission, pourrait entrer dans l’histoire médicale américaine comme l’un des scandales les plus néfastes. Parmi les rares journalistes dans le monde qui ont reconnu les implications de STAR*D pour le traitement de millions de personnes se trouve Robert Whitaker, et dans son rapport de septembre 2023 : «Le scandale STAR*D : une mauvaise conduite scientifique à grande échelle», a-t-il déclaré : « Les violations du protocole et la publication d’un « résultat principal » fabriqué – le taux de rémission cumulé de 67 % – sont la preuve d’une mauvaise conduite scientifique qui s’élève jusqu’au niveau de la fraude.

Clous de cercueil antidépresseurs antérieurs

Le Prozac, le premier antidépresseur ISRS, a reçu l’approbation de la FDA en 1987 et est entré sur le marché en 1988 ; Zoloft est entré sur le marché en 1991, suivi de Paxil en 1992. À la fin des années 1990, les Américains voyaient des publicités pour des médicaments à la télévision, qui incluraient éventuellement des publicités pour les antidépresseurs, comme au début des années 2000. Publicité « blob triste » pour Zoloft qui favorisait la croyance selon laquelle les ISRS pouvaient corriger le déséquilibre chimique à l’origine de la dépression. Cependant, dans les années 1990, les chercheurs avaient déjà rejeté la théorie du déséquilibre sérotoninergique de la dépression, ce qui a finalement rendu cette théorie invalide. rapporté par les grands médias en 2022.

La psychiatrie et les grandes sociétés pharmaceutiques n’ont jamais contesté les effets indésirables de leurs antidépresseurs, mais ont affirmé que les grands avantages de ces médicaments l’emportaient sur leurs effets indésirables. Cette affirmation est-elle valable ?

Recevant peu d’attention de la part des grands médias en 2002, le Journal de l’Association médicale américaine (JAMA) publié une étude visant à discréditer l’herbe millepertuis en tant qu’antidépresseur. Cependant, dans cet essai contrôlé randomisé (ECR), en plus d’un groupe recevant un placebo et un deuxième groupe recevant du millepertuis, un troisième groupe recevait la dose standard de ISRS Zoloft. Les résultats? Le placebo a fonctionné mieux que le millepertuis et le Zoloft. Plus précisément, une « réponse complète » positive s’est produite chez 32 pour cent des patients traités par placebo, 25 pour cent des patients traités par Zoloft et 24 pour cent des patients traités par millepertuis.

L’une des principales raisons pour lesquelles la plupart du grand public n’a jamais entendu parler de cette étude est qu’elle a été publiée sous le titre « Effet de l’Hypericum Perforatum (millepertuis) dans le trouble dépressif majeur : un essai contrôlé randomisé ». Pourquoi n’y a-t-il aucune mention de Zoloft dans le titre de l’étude ? Zoloft est fabriqué par Pfizer, et la divulgation financière de l’auteur principal de cette étude, le psychiatre Jonathan RT Davidson, déclare : « Le Dr. Davidson détient des actions dans Pfizer [manufacturer of Zoloft] . . . et a reçu des honoraires de conférencier de Pfizer.

Bien que cette étude de 2002 démontrant que le placebo était plus efficace que le Zoloft et le millepertuis ait été enterrée, plus tard en 2002, une vaste étude a reçu une attention particulière. L’un des principaux chercheurs sur l’effet placebo, Irving Kirsch, a examiné quarante-sept études menées par des sociétés pharmaceutiques sur divers antidépresseurs. Ces études comprenaient des essais publiés et non publiés, mais tous avaient été soumis à la Food and Drug Administration (FDA), Kirsch a donc utilisé la Freedom of Information Act pour accéder à toutes les données. Il signalé que « tous les antidépresseurs, y compris les ISRS bien connus. . . n’a eu aucun avantage cliniquement significatif par rapport à un placebo.

Les effets indésirables des antidépresseurs sont connus et reconnus depuis longtemps par la psychiatrie et les grandes sociétés pharmaceutiques. Même cette « triste goutte » commerciale de Zoloft mentionne les effets secondaires de « bouche sèche, insomnie, effets secondaires sexuels, diarrhée, nausées et somnolence » (on omet plusieurs autres effets indésirables qui affectent un pourcentage élevé de patients, y compris des effets débilitants). réactions de sevrage ça peut être sévère et persistant). Examinons de plus près l’un de ces effets indésirables mentionnés dans la publicité : les « effets secondaires sexuels ».

« La dysfonction sexuelle est un effet secondaire courant des antidépresseurs », rapporte la revue. Médicaments, soins de santé et sécurité des patients dans un examen de 2010 de plusieurs études de la revue : «Dysfonction sexuelle associée aux antidépresseurs : impact, effets et traitement.» Les problèmes de dysfonctionnement sexuel vont de la diminution du désir sexuel à l’incapacité d’obtenir une érection, en passant par plusieurs autres difficultés sexuelles. Cette revue a rapporté que le pourcentage de dysfonctionnement sexuel associé aux antidépresseurs ISRS, dans plusieurs études, va de 25 % à 73 % ; et dans une étude portant sur 344 patients ayant des antécédents de fonction sexuelle normale avant les traitements par ISRS, il y avait une incidence globale de 58 % de dysfonctionnement sexuel, avec un pourcentage de dysfonctionnement sexuel pour les utilisateurs de Paxil à 65 %, pour les utilisateurs de Luvox à 59 %, pour les utilisateurs de Zoloft à 56 % et pour les utilisateurs de Prozac à 54 %. En outre, la maladie iatrogène enfouie depuis longtemps (causée par le médecin) dysfonctionnement sexuel post-ISRS (DSPS)dans lequel un dysfonctionnement sexuel existe même après l’arrêt du ISRS, a été signalé pour la première fois aux régulateurs en 1991, mais il a fallu attendre 2006 pour qu’il soit officiellement caractérisé comme un syndrome.

La psychiatrie reconnaît aujourd’hui les effets indésirables des antidépresseurs et reconnaît même que les antidépresseurs sont souvent inefficaces. Cependant, elle s’accroche à l’idée que si les patients déprimés sont traités avec suffisamment d’antidépresseurs différents, près de 70 % d’entre eux obtiendront une rémission. Ils justifient cela en citant les résultats de l’étude STAR*D de 2006, ce que les grands médias n’ont pas contesté.

Le dernier clou du cercueil : mauvaise conduite scientifique et fraude de STAR*D

L’objectif de l’étude STAR*D, signalé en 2006visait à évaluer l’efficacité des antidépresseurs dans le « monde réel » – où les patients déprimés qui ne se remettent pas d’un antidépresseur se voient en prescrire un autre.

Dans l’étude STAR*D, il y avait 4 041 sujets et quatre étapes de traitement, chacune d’une durée de trois mois. Dans un premier temps, tous les patients déprimés ont reçu l’ISRS Celexa, et ces patients traités par Celexa qui n’ont pas réussi à obtenir une rémission des symptômes de dépression ont ensuite été, au cours d’une deuxième étape de trois mois, assignés à plusieurs autres modes de traitement, y compris la substitution de Celexa. avec d’autres antidépresseurs. Les patients déprimés qui continuaient à ne pas régresser après ces deux premières étapes ont été encouragés à entrer dans une troisième étape comprenant d’autres types d’antidépresseurs ; et pour ceux qui continuaient à ne pas récidiver, il y avait une quatrième étape d’autres antidépresseurs. Les enquêteurs de STAR*D ont rapporté : « Le taux de rémission cumulé global était de 67 % », ce que le New York Times en 2022 a rapporté de cette façon : « près de 70 pour cent des personnes n’avaient plus de symptômes après le quatrième antidépresseur. »

Or, ces « près de 70 % » reposent sur une mauvaise conduite scientifique. Le psychologue Ed Pigott et ses co-chercheurs a publié une déconstruction de l’essai STAR*D en 2010puis ayant accès à davantage de données de l’étude, a publié une réanalyse de STAR*D dans la revue BMJ en 2023concluant : « Contrairement au taux de rémission cumulé de 67 % rapporté par STAR*D après jusqu’à quatre essais de traitement antidépresseur, le taux était de 35,0 % lors de l’utilisation du HRSD stipulé dans le protocole. [Hamilton Rating Scale for Depression] et l’inclusion dans les critères d’analyse des données.